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Сверкающая огнями улица Курфюрстендамм в Берлине, а посередине установлен огромный снеговик из голубых лампочек
Предрождественская улица Курфюрстендамм в Берлине - красива как никогдаФото: Lisa Stüve/DW
КультураГермания

Энергокризис и Рождество: как экономят немцы

Лиза Штюве | Елена Дожина
10 мин. назад

Рост цен на энергетическом рынке в 2022 году привел к экономии. Стоит ли тратиться на рождественскую иллюминацию? Или именно сейчас людям так нужен свет и праздник?

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Тысячи огней, запах жареного миндаля и глинтвейн на рождественских базарах - это так по-немецки! Многие страдали, когда из-за пандемии были лишены этого праздника. Но в этом году все, как обычно. С небольшой оговоркой. Приходится экономить на электричестве. Ни немцев, ни туристов это ничуть не смущает.

Николь и Эндрю абсолютно счастливы, прохаживаясь среди сверкающих, празднично украшенных домиков рождественского базара на Бебельплац в Берлине. Они специально прилетели из США, чтобы лично окунуться в сказочную атмосферу немецкого Рождества, о которой уже столько слышали. Сначала пандемия, теперь энергетический кризис - но они напрасно боялись, что предрождественская Германия встретит их унылой темнотой.

"Рождественский сезон, в том виде, как мы к нему привыкли, является частью нашей культуры. Кроме того, эта традиция особенно важна и для привлечения гостей из-за рубежа, - отмечает Кристиан Тенцлер (Christian Tänzler), сотрудник туристического портала VisitBerlin. - Поэтому не обойтись без праздничного освещения площадей и улиц, хотя бы таких больших, как столичная Курфюрстендамм. Мы живем в эпоху социальных сетей, и горящая рождественскими огнями улица создает совсем иное впечатление, чем улица во мраке".

Рождество в темноте?

Стоит ли в предпраздничное время дополнительно подсвечивать общественные места и частные дворы?  Нешуточные дискуссии по этому поводу разгорелись в Германии еще летом, и, похоже, продолжаются до сих пор, хотя все рождественские базары уже открылись. Ведь цены на энергоносители из-за войны в Украине сильно выросли, в случае очень холодной зимы страна может столкнуться и с дефицитом энергоресурсов. На этом фоне часть людей выступает за жесткую экономию в этом году, а другие убеждают в том, что именно в тяжелое кризисное время особенно важно подарить людям хорошее настроение и определенную уверенность.

Сверкающий Деды Морозы на санях с подарками
Сверкающие Деды Морозы, сани с подарками и олени - типично немецие рождественские украшенияФото: lausitznews.de/imago images

Инициировал это обсуждение Юрген Реш (Jürgen Resch), директор немецкой некоммерческой экологической ассоциации Umwelthilfe. Он обратил внимание на то, что в рождественский период расходуется особенно много электроэнергии. В интервью DW он заявил, что, по его мнению, именно в этом году необходимо сильно сократить затраты на освещение. "Но речь идет не о том, чтобы Германия отмечала Рождество в темноте. Вместо ослепительно ярких торговых улиц, которые потребляют слишком много электроэнергии, мы могли бы сосредоточиться на подсветке лишь самого необходимого".

Освещение базаров и городских центров

Некоторые города поддержали идею экономии и сократили время работы рождественских базаров. Или даже, как в городе Фульда, полностью закрывая его на один день в неделю. Однако Немецкая ассоциация выставочных мест (Deutsche Schaustellerbund) не видит в этом реальной экономии и подчеркивает важность рождественских базаров как мест для созерцания, встреч и приятного времяпрепровождения с семьей, друзьями и коллегами - особенно в трудные времена.

Много вопросов вызывают и траты на дополнительное освещение городов в предрождественское время. Поэтому в сентябре 2022 года сенат Берлина объявил, что не будет поддерживать праздничную иллюминацию за счет бюджетных средств. Это было бы неправильно ввиду энергетического кризиса и призывов к всеобщей экономии.

И все же берлинская Курфюрстендамм сегодня сверкает не хуже, чем всегда - благодаря частным взносам ее украсили 140 тысячами лампочек, в ногу со временем - энергосберегающими. А вот не менее известному берлинскому бульвару Унтер-ден-Линден повезло меньше - в этом году она останется без праздничного одеяния.

Есть ли на базарах посетители

Самым популярным в Германии считается рождественский базар перед Кельнским собором. Ежегодно сюда приходят и приезжают более четырех миллионов человек. Самый большой рождественский базар находится в Ростоке. А вот назвать имя самого красивого немецкого рождественского базара невозможно, ведь у каждого свои вкусы и предпочтения. И выбор огромен: традиционные, средневековые, романтические, вызывающие ностальгию… В городах, в замках, в лесу…

В Берлине обязательно стоит посетить как минимум четыре рождественских базара - на Жандарменмаркт, у замка Шарлоттенбург, на Александерплац, а также на Бебельплац. Судя по разнообразию языков, туристов на последнем базаре в этом году не меньше, чем немцев. В отличие от многих других, на Бебельплац в этом году освещение умеренное, зато ярким светлым пятном особенно выделяется рождественская елка, установленная посередине базара. А также исправно работают киоски по продаже глинтвейна - горячего вина с добавлением сахара и пряностей, и еды - в основном это сосиски всех сортов, картофель фри и картофельные блины с яблочным муссом.

Украшенный огнями домик с едой на одном из рождественских базаров Берлина
Так выглядит большинство киосков на рождественских базарах - многие уже модернизированы энергосберегающими лампочками и техникойФото: Lisa Stüve/DW

Перед началом сезона Александр Винеке (Alexander Wieneke), управляющий "Горячей хижиной", в которой продают глинтвейн, - установил для работы энергосберегающие устройства. "Об энергосбережении мы задумывались и раньше. Несколько лет назад мы поменяли все лампы на светодиодные и дополнительно к этому в этом году мы призвали своих сотрудников работать максимально энергоэффективно".

Перед "Горячей хижиной" стоит очередь. Но думает ли кто-то из посетителей в этот момент об энергокризисе? "Здесь все замечательно и, прежде всего, очень по-немецки", - отмечает пара из Швеции. "Но какими бы прекрасными ни были эти рождественские базары, я думаю, что период их работы все-таки нужно сократить до 14 дней вместо целого месяца, как это традиционно делается, - в целях экономии электроэнергии", - считает мужчина.

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