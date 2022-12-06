Борщ и вареники - на рождественском базаре в Германии

Этот киоск на рождественской ярмарке в Бад Годесберге (один из районов Бонна) можно заметить издалека, благодаря сине-желтым флагам, а подойдя поближе - услышав ароматы домашней кухни, знакомой любому жителю постсоветских стран. В ассортименте - традиционный борщ, рецепт которого здесь носит название "Свободный Херсон", вареники, пирожки, голубцы и, конечно же, глинтвейн. Есть и медовуха - ее один из клиентов, общающихся на немецком, внезапно пьет не с привычным тостом "Prost!", а с фразой "Slava Ukraine!".

Благотворительные стенды на рождественском рынке

Кроме еды, в киоске можно купить атрибутику с украинской символикой и работы различных авторов - от значков с известным посланием русскому военному кораблю и вязаных сердечек сине-желтой расцветки до картин без прямого упоминания войны, нарисованных, может, и не рукой известного мастера, но с любовью к делу. Отдельно стоит и коробка для пожертвований, но никто из работников киоска не акцентирует на ней внимание - в первую очередь, здесь надеются на доходы от продаж.

На рождественском рынке в Бад Годесберге Фото: Anatoli Arni/DW

За благотворительным стендом работает несколько женщин: все они переехали в Германию после начала войны - из Киева, из Харькова, из Херсона или с запада Украины. У каждой была в мирном прошлом совсем другая жизнь и профессия, и самым близким к торговле можно назвать только опыт Татьяны Линецкой, которая до начала российского вторжения занималась предпринимательской деятельностью. Теперь Татьяна, Наталья, Юлия, Ирина и Олена - волонтеры движения "Украинское сердце бьется", которое и организовало работу стенда с разрешения властей Бонна.

За это женщины им благодарны. По словам активисток, они почти не встречали негативного отношения к себе в Германии, потому что "немцы видят, что многие беженцы из Украины, приезжая в страну, не "сидят на пособиях", а находят работу и помогают своей родине". В пример они приводят многочисленные волонтерские группы в соцсетях. После появления в одном из таких сообществ поста об открытии стенда на рождественской ярмарке, организаторам стали писать пользователи, желающие внести вклад в общее дело - они приносили собственноручно сделанную атрибутику и домашние блюда на продажу.

От значков и вязаных сердечек сине-желтой расцветки до картин без прямого упоминания войны Фото: Anatoli Arni/DW

Благодаря этому, ассортимент в киоске растет с каждым днем, и, за исключением основных блюд, постоянно меняется: иногда можно наткнуться на новогодний "Оливье", а в другой день - на торт "Наполеон".

Вся прибыль от продаж и пожертвования будут направлены ВСУ. Как говорят женщины, Германия очень радушна по отношению к бежавшим от войны украинцам, но лучшим местом для них остается родная Украина. "Поэтому мы и помогаем защитникам, чем можем, чтобы как можно быстрее прогнать врага и вернуться в родные места", - говорит Олена.

По словам волонтерок, еще одним поводом для создания стенда стало желание показать украинскую культуру - какой красивой и мирной была страна до российского вторжения и как самобытно было и ее общество, начиная с языка и заканчивая отношением к историческим событиям.

Вышиванки в обмен на генераторы

Благотворительные киоски в помощь Украине работают и на других рождественских ярмарках - к примеру, в таких городах как Берлин и Кельн.

В последнем на стенде продают одежду - вышиванки и платья с украинскими орнаментами. Как указывают пользователи сообщества "Украинцы в Кельне" в Facebook, одежда пошита вручную, а не "сошла с конвейера". Работу стенда организовала волонтерская организация Blau-Gelbes Kreuz, направляющая гуманитарную помощь Украине.

Волонтеры говорят, что одной из самых актуальных покупок, для которых нужны средства, в последние дни стали электрогенераторы. Из-за продолжающихся с начала октября российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Украина встречает одну из самых сложных зим в своей истории, так как миллионы мирных жителей остались без электричества, тепла и воды.

Нет Рождества без благотворительности

Идея с благотворительными стендами на рождественских ярмарках в Европе не нова - помощь нуждающимся как нельзя лучше ложится в саму основу праздника. К примеру, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира.

Поэтому и к идее волонтеров из "Украинского сердца" немцы относятся с энтузиазмом. Как говорят работницы стенда в Бад Годесберге, некоторые прохожие даже держа в руках традиционные немецкие жареные колбаски (Bratwurst) подходят, чтобы что-нибудь купить. Больше всего внимания привлекает борщ, но и вареники пользуются спросом. Как описывает свои ощущения один из покупателей, кухня, может, и не "ресторанно-изысканная", но "напоминает о бабушке" - и к тому же, это "хорошее дело".

С любовью к рождественским традициям относятся и сами волонтерки. В этом году из-за войны у них нет возможности встретить один из самых домашних праздников дома, но они верят, что лучшим пожеланием для украинцев, и особенно для служащих в ВСУ, на Рождество будет именно это - пожелание вернуться живыми домой. А вслед за этим - мирное небо.

Смотрите также: