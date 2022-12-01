Благотворительные адвент-календари: как это работает

1 декабря - время открывать первую дверку рождественского календаря. Оказывается, адвент-календари бывают не только с шоколадками, но и с добрыми делами. Как это работает?

1 декабря - время открывать первую дверку рождественского календаря. Эта давнишняя традиция очень популярна в Германии. Адвент-календарь для отслеживания времени от 1 декабря до Рождества здесь есть почти в каждом доме. Обычно это открытка или картонный домик с открывающимися окошками. В каждой ячейке - конфетка, шоколадка, чайный пакетик, косметика, игрушка, записка с пожеланиями или нечто подобное. Календари бывают и в виде мешочков или пакетиков, развешанных на ленте. Окошечек в календаре - 24, заканчивается он 24 декабря - в Рождественский сочельник по григорианскому календарю.

Благотворительные календари

Рождество - время дарить подарки, делиться, помогать тем, кто нуждается. Покупая благотворительный календарь себе или кому-то в подарок, у немцев есть возможность поддержать различного рода проекты.

Как устроены такие адвент-календари? По сути, так же, как и любые другие. Просто деньги идут не на "обычные" шоколадки или иные, безусловно, приятные способы порадовать себя и близких, а на финансирование проектов в области здравоохранения, охраны природы и так далее.

Примеры благотворительных календарей

Пример первый: календарь "24 добрых дела" (24 gute Taten" ). Вы покупаете его либо по фиксированной цене (24 евро), либо переплачивая - чтобы потратить на добрые дела побольше денег. Вы сами или тот, кому вы дарите календарь, открывая очередную дверцу, будете знать, на что от вашего имени поступили сегодня средства. Например, 1 декабря этого года деньги получит проект, направленный на защиту головастых морских черепах от браконьеров в Западной Африке.

Так выглядит календарь "24 добрых дела" - 24 GUTE TATEN Фото: Sven Wagenfeld/Wagenfeld Photographie

Пример второй: эко-календарь NUCAO . Выглядит традиционно, однако сделан исключительно из быстро разлагающихся материалов. В ящичках - веганские шоколадки, сделанные из какао, попавшего в Европу согласно принципам "справедливой торговли". Сладости изготовлены без использования консервантов и ароматизаторов. Плюс три процента от продажи каждого календаря идут на лесоразведение. Аналогичные календари встречаются и с карамельками, и с медом, и с вареньем, и даже с пивом или джином. Найти проще всего в эко-супермаркетах или в интернете.

Пример третий: региональный адвент-календарь от организации KinderEngel RheinMain e.V. , помогающей детям, умирающим от различных неизлечимых заболеваний в больницах и хосписах немецкого региона Рейн-Майн - вокруг Франкфурта-на-Майне. Работает по принципу благотворительной лотереи - у каждого календаря есть свой номер: покупаете и ждете, не выиграет ли ваш календарь один из 24-х призов, скрытых за окошками. Призы безвозмездно предоставляются местными фирмами-спонсорами проекта: полет на вертолете, билеты на хоккей, чашка кофе в местной кондитерской и так далее. Печать картонных календарей и оплату затрат на их пересылку тоже берут на себя спонсоры. Так что все средства идут непосредственно хосписам и больницам.

Благотоврительный календарь своими руками

Собственно, идея проста. Сделать благотворительный адвент-календарь можно и самостоятельно - к примеру, перечислив на счета тех или иных проектов или организаций некую сумму денег. Находите проекты, которые вам импонируют, переводите им деньги (пусть даже очень небольшую сумму), распечатываете платежки и, аккуратно их сложив, упаковываете бумажки в один из заранее заготовленных 24 пакетиков, конвертиков или ящичков. И - вуаля: ваш календарь добрых дел готов. А если вам не хочется переводить бумагу и иные подручные материалы, то можно проявить фантазию и создать календарь в режиме онлайн: в соцсетях, личных блогах, создав сайт и т.п.

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