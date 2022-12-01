Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Как при сильном росте цен сохранить привычное качество жизни, хотя бы в общем и целом? Жители Германии прибегают сейчас в основном к двум испытанным методам. Через профсоюзы они добиваются существенного повышения зарплат - а сами стараются экономнее тратить деньги. При этом экономия означает не только и зачастую даже не столько значительное ограничение потребления, сколько более рациональное использование имеющихся средств в сочетании с более четким определением приоритетов.

Впереди - повышения зарплат, но пока надо экономить

Что касается повышения зарплат в Германии, то, не вдаваясь в подробности (это не тема данной статьи), приведем лишь два примера тарифных соглашений, заключенных в последние недели между немецкими профсоюзами и отраслевыми объединениями работодателей. И это, подчеркнем, в условиях надвигающейся рецессии, хотя, видимо, довольно мягкой.

Людвигсхафен, 16.11. 2022. Рабочие Mercedes-Benz требуют повышения зарплат как минимум на 8% Фото: Timm Reichert/REUTERS

Так, на предприятиях металлургической, металлообрабатывающей и электротехнической отраслей (3,9 млн работников) зарплаты вырастут в ходе двух повышений в предстоящие полтора года в целом на 8,5%, к тому же для компенсации инфляции каждый сотрудник получит двумя траншами в общей сложности 3000 евро, не облагаемые налогом. В химической промышленности (580 тысяч работников) зарплаты увеличатся на 6,5%, и каждому тоже выплатят по 3000 евро.

Однако эффект от столь значительных повышений и выплат немецкие домохозяйства почувствуют в 2023-2024 годах, когда, к тому же, темпы инфляции, составляющие сейчас в Германии 10%, наверняка замедлятся или даже нормализуются, а многие цены вновь снизятся. Но в настоящее время работники сталкиваются со снижением реальных доходов, которое, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) от 29 ноября, достигло в 3-м квартале 2022 по сравнению с тем же периодом прошлого года 5,7%. Так что пока придется экономить.

Собственно, 63% участников репрезентативного опроса, проведенного в первой половине октября по заказу Федерального объединения центров защиты прав потребителей Германии (Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV) и опубликованного 24 ноября, подтвердили: они уже экономят. Еще 20% исходят из того, что им в скором будущем придется ограничивать свои расходы.

Немцы могут отказаться от зимнего отпуска, но не от летнего

При этом 61% снизил или планирует снизить расходы на продукты питания, 56% - на одежду. Схожий результат получила и консалтинговая компания EY. По ее данным, каждый второй житель ФРГ сократил или временно даже прекратил покупку новой одежды. В то же время участники опроса EY скорее готовы увеличить расходы на продукты питания, но твердо задались целью впредь покупать ровно столько, чтобы впредь не приходилось их выкидывать.

А вот меньше ездить на автомобиле или реже летать на самолетах стали или готовы, согласно опросу VZBV, лишь чуть более трети. Иными словами, две трети немцев от полетов в отпуск пока не отказывались.

Дюссельдорф, 25.06.2022. Этим летом аэропорты ФРГ с трудом справлялись с наплывом пассажиров Фото: Kadir Ilboga/AA/picture alliance

Это полностью подтверждает сообщение Destatis от 30 ноября, согласно которому число авиапассажиров, вылетавших из немецких аэропортов за рубеж с апреля по октябрь нынешнего года, выросло по сравнению с прошлогодним летним сезоном более чем в два раза (на 111%) и составило почти 55 млн человек при населении ФРГ в 84 млн человек.

Так что жители Германии, изголодавшиеся за два года пандемии по полноценному летнему отпуску, решили особо не экономить на этом чрезвычайно важном аспекте качества жизни в современном обществе. А ведь темпы инфляции уже летом были очень высокими.

В то же время немцы, похоже, сказали себе: если уж экономить на отпуске, так лучше на зимнем, и без инфляции довольно дорогом. Во всяком случае, в конце октября социологический институт Yougov опубликовал опрос, согласно которому лишь четверть из тех, кто хотя бы изредка бывает на горнолыжных и вообще на зимних курортах, решила не отказываться в предстоящем сезоне от своих первоначальных планов. Столько же, 26%, ответили, что на этот раз пропустят отдых в горах, а еще 23% намерены все-таки поехать, но собираются урезать расходы, сократив срок зимнего отпуска и/или траты на походы в рестораны и прочие курортные развлечения. Остальные пока либо в нерешительности, либо из-за бедности озабочены совсем другими проблемами.

Для многих рождественский базар важнее рождественской елки

Но вернемся к повседневным тратам. Как выяснил институт маркетинговых исследований NielsenIQ, опросив более 10 тысяч респондентов, половина из них (52%) тратит теперь деньги только на те товары, которые действительно необходимы. Почти треть (30%) согласилась с формулировкой "Я меньше покупаю". Примерно столько же (31%) признали, что стали реже ходить в рестораны.

Впрочем, из этой цифры следует, что две трети жителей Германии пока не отказывались от другого чрезвычайно важного аспекта качества жизни в современном обществе - от регулярного проведения своего досуга в кафе, ресторанах, барах. Или, если говорить о специфике последних недель года, от походов на столь любимые немцами рождественские базары, которых по всей стране порядка 3000.

Дрезден, 23.11.2022. Открытие 588-го рождественского базара в истоии города Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Большинство из них открылось 21 ноября, так что окончательно судить об успехе этого традиционного для Германии развлечения, которое длится обычно не меньше месяца, пока рано. Однако в первую неделю посещаемость оказалась, опять-таки после ограничений двух лет пандемии, высокой или даже очень высокой. Хотя рождественские базары никогда дешевыми не были, а в этом сезоне цены здесь, естественно, тоже заметно выросли и, по мнению многих СМИ, оказались прямо-таки "шокирующими".

Тем не менее эту традиционную форму времяпрепровождения с семьей, детьми, друзьями или сослуживцами немцы, несмотря на инфляцию, явно относят к своим приоритетам, а потому скорее готовы сократить другие виды расходов. Например, меньше тратить на рождественские подарки, на покупку елки, на праздничную иллюминацию, на торжественные домашние ужины во время трех нерабочих дней. Об этом свидетельствуют результаты опросов как компании GfK, ведущего немецкого специалиста по исследованиям рынка и потребительских настроений, так и института Yougov.

"Черная пятница" и "Киберпонедельник": рекордное число посылок

В каких-то деталях опросы последних недель противоречат друг другу, однако общая тенденция совершенно очевидна: в условиях высокой инфляции жители Германии ради сохранения привычного качества жизни не стали радикально сокращать потребление товаров и услуг и отказываться от развлечений, однако теперь более внимательно и даже придирчиво относятся к своим каждодневным расходам.

Так, 69% больше задумываются над тем, нужен ли им данный предмет, 64% чаще ищут скидки и распродажи, 46% стали меньше покупать, 40% активнее используют интернет для сравнения цен. Таков результат онлайн-опроса, проведенного во второй половине октября среди пользователей интернета старше 16 лет немецкой ассоциацией цифровой индустрии Bitkom.

Лидер интернет-торговли в Германии Amazon каждый год предоставляет к "Черной пятнице" большие скидки Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance

Ее интересовал, в частности, вопрос, насколько высоким окажется в этом году интерес к рассчитанной на целую неделю широкомасштабной распродаже под маркетинговыми лозунгами "Черная пятница" и "Киберпонедельник" (с 21 по 28 ноября). Ведь особую активность в этот период проявляют предприятия онлайн-торговли.

На вопрос, собираются ли они участвовать в этой распродаже, 46% опрошенных ответили, что будут совершать покупки в интернете, 13% заявили о намерении покупать как в виртуальных, так и в стационарных магазинах, еще 5% предпочли только стационарную торговлю.

Так что почти две трети респондентов (64%) не утратили желание и, по всей видимости, материальную возможность заниматься шопингом при условии, что большие скидки нейтрализуют эффект большой инфляции. Причем одними лишь намерениями дело явно не ограничилось.

К вечеру 30 ноября немецкий почтовый концерн Deutsche Post DHL подвел итоги недельной распродажи и сообщил, что в отдельные дни до и после "Черной пятницы" число доставленных посылок на 50% превышало обычный ежедневный объем в 6,7 млн единиц. А самый большой поток купленных товаров - 10,7 млн посылок - был зафиксирован как раз в эту среду. В результате минувший месяц стал для логистических центров DHL в Германии рекордным: никогда еще в ноябре через них не проходило такое количество купленных в интернете товаров.

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