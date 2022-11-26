Кризис в ФРГ будет этой зимой не столь сильным, как ожидали

Не так страшна надвигающаяся рецессия, как ее малюют. Такой формулой можно объединить нараставшее в конце ноября число индикаторов, свидетельствующих о том, что экономика Германии, несмотря на чрезвычайно дорогую энергию, входит в зиму 2022/2023 в куда более стабильном состоянии, чем можно было ожидать еще несколько месяцев назад.

ВВП Германии: рост в годовом и квартальном выражении

Начнем с ВВП. Он по итогам 2022 года вырастет не только по сравнению с прошлым годом. Скорее всего он превысит также показатели до пандемии. Иными словами, экономика Германии практически вернулась сейчас на уровень до кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные 25 ноября Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis).

Логистический центр компании DHL в Кёльне. Росту ВВП ФРГ способствовал бум интернет-торговли Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Оно подсчитало, что в 3-м квартале 2022-го, с июля по сентябрь, ВВП Германии впервые за три года превысил, а именно на 0,3%, показатели 4-го квартала 2019-го, последнего докризисного трехмесячного периода. Речь, естественно, идет о данных, очищенных от инфляции, а также от календарных и сезонных факторов. Это означает, что дело не в росте цен или в большем количестве рабочих дней - произошло реальное увеличение объемов произведенных товаров и услуг.

В годовом выражении ВВП вырос по сравнению с 3-м кварталом 2021 года на 1,3 %. Это вполне приличный темп для высокоразвитой экономики, хотя и не очень высокий после спада, вызванного пандемией. Однако основное внимание наблюдателей привлек показатель роста квартал к кварталу. Согласно уточненным статистиками Destatis данным, валовой внутренний продукт ФРГ увеличился в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом 2022-го на 0,4% (первоначальная оценка гласила 0,3%).

Таким образом, немецкие предприятия с июля по сентябрь увеличили производство и экспорт товаров и услуг по сравнению с апрелем-июнем - несмотря на то, что пик газового кризиса пришелся именно на 3-й квартал.

Промышленность ФРГ росла даже при рекордных ценах на газ

Вспомним: в июле "Газпром" проводил плановые профилактические работы на "Северном потоке", и Германия десять дней не получала российского газа, в августе поставки шли в крайне низких объемах, а в конце месяца вообще прекратились. Не случайно именно в августе цены на газ взлетели до рекордных 3500 долларов за тысячу кубометров, а в ФРГ пошли разговоры про угрозу деиндустриализации страны.

Завод BMW в Мюнхене. Чрезвычайная дороговизна газа не сильно сказалась на немецком автопроме Фото: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Но даже при такой астрономической дороговизне немецкая промышленность и в целом экономика ФРГ сумели, как видим, продолжить рост. Сейчас, в текущем 4-м квартале, котировки на рынке газа снизились приблизительно до 1200-1300 долларов, так что цены составляют уже только треть от августовских. А заполненные как никогда газохранилища существенно снижают вероятность их повторного запредельного взлета.

Все это, конечно же, не гарантирует продолжение положительной динамики в экономике, но по меньшей мере снижает вероятность ее сильного торможения в период с октября по декабрь. "Рецессия утратила свой пугающий облик", - так прокомментировал данные Destatis главный экономист Dekabank Ульрих Катер (Ulrich Kater). На сравнительно мягкую рецессию зимой 2022/2023 начали настраиваться и немецкие бизнесмены.

Улучшение деловых настроений в ряде секторов экономики

Возьмем индекс деловых настроений. Мюнхенский институт ifo вот уже много лет ежемесячно проводит анкетирование 9 тысяч предприятий ФРГ, так что его индекс считается весьма точным барометром состояния дел в немецкой экономике. 24 ноября ifo сообщил, что ноябрьский показатель вырос по сравнению с октябрьским. При этом особенно показательными оказались некоторые подындексы.

Деловые настроения и ожидания в немецкой обрабатывающей промышленности улучшились Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

"В обрабатывающей промышленности индекс заметно вырос. Оценка предприятиями предстоящих месяцев стала существенно менее пессимистичной", - заявил, комментируя полученные результаты, глава института ifo профессор Клеменс Фюст (Clemens Fuest). Неуверенность в перспективах бизнеса, добавил он, выросла только в энергоемких отраслях индустрии.

В то же время "в секторе услуг деловой климат заметно улучшился", "в торговле индекс вновь вырос", причем в этой сфере "ожидания улучшились даже значительно". Общий вывод из полученных данных профессор Фюст сформулировал так: "Рецессия, по-видимому, окажется менее глубокой, чем многие ожидали".

Закончилось ухудшение потребительского климата

Обратимся к потребительским настроениям. Растущий оптимизм торговых предприятий связан с активностью немецких покупателей. В упомянутом отчете Destatis за 3-й квартал указывается, что их расходы (вновь, естественно, очищенные от инфляции, календарных и сезонных факторов) реально выросли по сравнению со 2-м кварталом на 1%. Это кажется немного, но если учесть гигантские масштабы потребительского сектора в современной постиндустриальной экономике, то станет понятно, почему статистики назвали индивидуальное потребление основной движущей силой экономического развития в ФРГ в минувшие месяцы.

"Несмотря на продолжающийся рост цен и расширяющийся энергетический кризис, - констатирует Destatis, - потребители и в 3-м квартале 2022 воспользовались отменой почти всех связанных с коронавирусом ограничений, чтобы, к примеру, больше путешествовать и ходить в рестораны".

Дрезден, 23.11.2022. В этом году миллионы немцев не откажут себе в удовольствии побывать на рождественских базарах Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

В ближайшие месяцы такой тренд, по всей видимости, продолжится. На это указывает опубликованный 25 ноября индекс потребительских настроений компании GfK - ведущего немецкого специалиста по исследованиям рынка и опросам потребителей. Индекс на декабрь вырос второй раз подряд, после того, правда, как показатель на октябрь упал до исторического минимума.

"Тем самым обвальное ухудшение потребительского климата, похоже, закончилось, хотя индикатор по-прежнему остается на очень низком уровне", - так прокомментировал полученный результат эксперт GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl). Он указал на то, что "длительный страх потребителей перед взрывным ростом цен на энергию в настоящий момент несколько уменьшился", и привел несколько причин такого изменения настроений.

Это и предстоящие меры правительства ФРГ по компенсации населению основной части расходов на сильно подорожавшие электричество и газ, и значительный рост зарплат в целом ряде ключевых отраслей немецкой экономики (не случайно второй раз подряд вырос подындекс ожидаемых доходов), и некоторое снижение цен на автозаправках.

Первые зримые признаки замедления инфляции

Вспомним о замедлении инфляции. Подешевевшие бензин и дизель - самые зримые для широких слоев населения ФРГ признаки того, что, возможно, рекордный за многие десятилетия взлет цен подходит к концу, а некоторые товары даже начинают дешеветь.

Тут самое время вспомнить про сообщение Destatis от 21 ноября, в котором статистическое ведомство указало на первое за два с половиной года снижение в Германии цен производителей: в октябре они всего за месяц, по сравнению с сентябрем, упали более чем на 4%. Это, естественно, еще не конец инфляции, но может стать началом ее конца. Ведь вслед за отпускными ценами предприятий в течение нескольких месяцев обычно меняются и розничные цены.

На немецких бензоколонках в ноябре несколько снизились цены Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Замедление роста цен важно для динамики ВВП потому, что высокая инфляция обычно толкает экономику в рецессию. Инфляция ведь не только снижает покупательную способность предприятий и населения, но и заставляет центральные банки ужесточать свою денежно-кредитную политику. Все это сковывает деловую активность в стране.

Другим весомым предвестником вероятного замедления инфляции можно считать снижение биржевых котировок энергоносителей: вслед за природным газом, о чем здесь уже шла речь, в Европе дешевеет и нефть. Если эталонный европейский сорт Brent в июле-августе стоил в среднем свыше 100 долларов за баррель, а в сентябре-октябре котировки колебались между 90 и 100 долларами, то к концу ноября они оказались уже в диапазоне 80-90 долларов.

К тому же с конца сентября стабильно растет курс европейской валюты, поднявшийся с тех пор от отметки 0,96 до 1,04 доллара США за 1 евро. Поскольку за энергоносители приходится платить главным образом в валюте США, укрепление евро способствует снижению импортируемой инфляции.

Немецкие эксперты: рецессия будет, но уж точно не коллапс

Можно ли на основании всех перечисленных в этой статье обнадеживающих макроэкономических индикаторов надеяться, что Германии удастся предстоящей зимой и в течение 2023 года избежать рецессии? Эксперты пока твердо уверены, что нет, нельзя.

В 2023 году Германии рецессии, пусть и мягкой, видимо, не избежать Фото: Torsten Sukrow/Sulupress/picture alliance

Комментируя сообщение Destatis о росте ВВП ФРГ на 0,4% в 3-м квартале 2022 года по сравнению со 2-м, главный экономист государственного банка развития KfW Фритци Кёлер-Гайб (Fritzi Köhler-Geib) подчеркнула, что "этот краткосрочный летний спринт отодвинул начало рецессии в Германии, но она все равно будет". Так что вопрос всего лишь в том, начнется ли сокращение ВВП уже в текущем 4-м квартале или в 1-м квартале 2023 года. И, конечно же, в том, насколько глубоким окажется предстоящий спад.

Банк KfW наиболее пессимистичен и ожидает снижение ВВП ФРГ по итогам следующего года на 1%. В других прогнозах речь идет о спаде экономики и на 0,5%, и всего на 0,2%. В любом случае эксперты предсказывают весьма умеренную рецессию, если учесть, что в 2020, в первый год пандемии, экономика Германии рухнула почти на 5%. Весьма показательно заявление главного экономиста Commerzbank Йорга Кремера (Jörg Krämer), сделанное 25 ноября: "Я по-прежнему ожидаю рецессию, но еще меньше, чем когда-либо, опасаюсь экономического коллапса".

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