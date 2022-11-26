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Фото: APФото: AP

ВВП Германии

Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.

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Контекст

"Пехотинец будущего" с полным оснащением и боевая машина пехоты Puma на полигоне немецкой компании Rheinmetall

Германия наконец-то выделит на оборону 2% ВВП? Есть сомнения

Германия наконец-то выделит на оборону 2% ВВП? Есть сомнения

Без поставок боеприпасов Украине ФРГ не выполнит требование НАТО о финансировании армии, предупреждает институт IW.
Экономика и бизнес8 апреля 2024 г.
Берлин, 27.03.2024. Ученые пяти немецких экономических институтов представляют свой весенний прогноз

Экономика Германии 2024: застой и быстрое снижение инфляции

Экономика Германии 2024: застой и быстрое снижение инфляции

Пять экономических институтов резко снизили прогноз роста ВВП ФРГ и советуют скорректировать миграционную политику.
Экономика и бизнес27 марта 2024 г.
Простаивающие краны в порту Гамбурга на фоне грозовых туч

В Берлине признали, что роста ВВП в Германии пока не будет

В Берлине признали, что роста ВВП в Германии пока не будет

Правительство ФРГ резко снизило экономический прогноз на 2024. Главная проблема - дефицит кадров, а не цены на энергию.
Экономика и бизнес21 февраля 2024 г.
Берлин, 8 ноября 2023. Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ ("Совет мудрецов") представляет доклад о состоянии и перспективах экономики Германии

Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом

Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом

В Германии - рецессия, но она закончится, а инфляция снизится. Однако для подъема этого мало, считает "Совет мудрецов".
Экономика и бизнес8 ноября 2023 г.
Покупательница в отделе овощей и фруктов немецкого супермаркета

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Из-за инфляции техническая рецессия может перерасти в кризис. Но это ускорит падение мировых цен на нефть, газ и уголь.
Экономика и бизнес27 мая 2023 г.
Покупатель дает 5 евро продавцу фруктов

Кризис в ФРГ будет этой зимой не столь сильным, как ожидали

Кризис в ФРГ будет этой зимой не столь сильным, как ожидали

Все больше индикаторов свидетельствуют: крупнейшей экономике Европы предстоит скорее мягкая рецессия, чем глубокий спад.
Экономика и бизнес26 ноября 2022 г.
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