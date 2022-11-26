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Фото: AP
Фото: AP
ВВП Германии
Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.
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Контекст
Германия наконец-то выделит на оборону 2% ВВП? Есть сомнения
Германия наконец-то выделит на оборону 2% ВВП? Есть сомнения
Без поставок боеприпасов Украине ФРГ не выполнит требование НАТО о финансировании армии, предупреждает институт IW.
Экономика и бизнес
08.04.2024
8 апреля 2024 г.
Экономика Германии 2024: застой и быстрое снижение инфляции
Экономика Германии 2024: застой и быстрое снижение инфляции
Пять экономических институтов резко снизили прогноз роста ВВП ФРГ и советуют скорректировать миграционную политику.
Экономика и бизнес
27.03.2024
27 марта 2024 г.
В Берлине признали, что роста ВВП в Германии пока не будет
В Берлине признали, что роста ВВП в Германии пока не будет
Правительство ФРГ резко снизило экономический прогноз на 2024. Главная проблема - дефицит кадров, а не цены на энергию.
Экономика и бизнес
21.02.2024
21 февраля 2024 г.
Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом
Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом
В Германии - рецессия, но она закончится, а инфляция снизится. Однако для подъема этого мало, считает "Совет мудрецов".
Экономика и бизнес
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?
Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?
Из-за инфляции техническая рецессия может перерасти в кризис. Но это ускорит падение мировых цен на нефть, газ и уголь.
Экономика и бизнес
27.05.2023
27 мая 2023 г.
Кризис в ФРГ будет этой зимой не столь сильным, как ожидали
Кризис в ФРГ будет этой зимой не столь сильным, как ожидали
Все больше индикаторов свидетельствуют: крупнейшей экономике Европы предстоит скорее мягкая рецессия, чем глубокий спад.
Экономика и бизнес
26.11.2022
26 ноября 2022 г.
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