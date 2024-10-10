Рецессия в экономике ФРГ ведет к распродаже немецких фирм?

ВВП Германии в 2024-м падает второй год подряд. ФРГ все менее привлекательна для ведения бизнеса, а ряд немецких компаний рассматриваются конкурентами как кандидаты на поглощение.

2024-й стал еще одним годом рецессии для немецкой экономики, объявило 9 октября правительство Германии. Роберт Хабек (Robert Habeck), вице-канцлер и министр экономики, заявил, что валовой внутренний продукт ФРГ за текущий год сократился на 0,2%, а не вырос на 0,3%, как ожидалось ранее. В 2023-м ВВП Германии также снизился на 0,3%. До этого во всей послевоенной истории страны было только два года рецессии подряд - 2002-й и 2003-й.

"Немецкая экономика с 2018 года больше не демонстрирует сильного роста", - признал Хабек. По его словам, необходимы дальнейшие усилия, чтобы "Германия смогла вернуться на путь устойчивого роста". Для этого, считает министр, должна быть создана климатически нейтральная система энергоснабжения. Кроме того, надеется Роберт Хабек, экономика должна ощутить эффект от начатого сокращения бюрократических препятствий на пути ее развития. "Только то, что на практике воспринимается как облегчение, имеет значение", - уточнил министр.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек Фото: Chris Emil Janßen/picture alliance

Германия - "источник головной боли для стран еврозоны"

За день до его выступления пессимизм по поводу перспектив немецкой экономики продемонстрировал и глава Бундесбанка Йоахим Нагель (Joachim Nagel). По его словам, вместо роста ВВП страны более вероятна рецессия. В сентябре индекс деловой активности в Германии, рассчитываемый мюнхенским институтом Ifo, вновь упал.

"Немецкая экономика испытывает все большее давление", - констатировал директор Ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest), объясняя четвертое подряд снижение этого индекса, сообщает AFP. По выражению Фюста, компании недовольны текущим положением, а их ожидания пессимистичны.

Институт макроэкономики и исследований бизнес-циклов (IMK) профсоюзного фонда Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung) также понизил свой экономический прогноз, сообщив, что, по его оценкам, в 2024 году ВВП Германии покажет нулевой рост. В связи с этим Кристоф Свонке (Christoph Swonke) из DZ Bank заявил агентству Reuters, что ФРГ уже стала "новым источником головной боли для государств еврозоны".

Клеменс Фюст Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Иностранные конкуренты нацелились на немецкие компании

Бизнес-среда, которая сегодня сложилась в Германии, не очень интересна с экономической точки зрения. Поэтому отечественные фирмы предпочитают искать финансовые ресурсы за рубежом. Как, например, железнодорожный госконцерн Deutsche Bahn (DB), который хотел бы продать свою компанию-провайдера международных логистических услуг Schenker. Наблюдательный совет DB только что одобрил планируемую продажу прибыльной дочерней Schenker - за 14 миллиардов евро датской логистической группе DSV. Более чем солидная сумма для убыточного Deutsche Bahn.

Другой пример - Commerzbank, который был спасен от банкротства правительством ФРГ во время мирового финансового кризиса 2008 года и примерно 12% акций которого немецкие власти до сих пор владеют. В сентябре итальянская банковская группа Unicredit приобрела долю в Commerzbank и хотела бы полностью поглотить его. ЕЦБ, который должен будет санкционировать такую сделку, уже дал на нее принципиальное согласие, утверждают инсайдеры, цитируемые агентством Reuters.

Терпящий убытки госконцерн Deutsche Bahn продает датчанам свою прибыльную дочернюю логистическую компанию Schenker Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Другие компании из Германии также планируют перенос своего производства за рубеж или становятся все более интересными для иностранного капитала. Например, химический гигант BASF, который хочет построить в Китае завод за десять миллиардов евро, или Techem - поставщик энергетических услуг для сектора недвижимости и частных домовладельцев. Ожидается, что владеющая им швейцарская Partners Group продаст этот свой актив американской инвестиционной компании TPG.

Идут ли в Германию иностранные инвесторы?

Возможно ли поглощение зарубежными конкурентами немецких компаний, в которых даже местные налогоплательщики по-прежнему имеют долю? Для многих наблюдателей это совершенно естественный процесс. Для Карстена Бжески (Carsten Brzeski,), главного экономиста банка ING, очевидно, что "экономическая стагнация и структурные изменения, разумеется, имеют последствия и для компаний". Как отметил Бжески в интервью DW, "в такие времена также происходят поглощения фирм - внутри страны или извне".

Карстен Бжески Фото: Hoffmann/imago images

Штефан Коотс (Stefan Kooths), глава Кильского института мировой экономики (IfW), резюмирует этот процесс короткой формулой: "У компаний нет национальной принадлежности". Он полагает, что "для процветания страны решающим фактором является не паспорт владельцев компаний, а качество ее месторасположения". Кутс также отмечает, что "тенденция к сокращению прямых инвестиций в Германию является еще одним свидетельством слабости страны как места для ведения бизнеса". По его словам, сильные с этой точки зрения страны привлекают иностранный капитал, "но инвесторы обходят стороной слабые".

При этом для директора IfW приход зарубежного капитала на внутренний рынок ФРГ также не является чем-то плохим. Даже напротив: "Если у иностранных инвесторов есть лучшие идеи по использованию ресурсов в Германии, это, в конечном счете, также пойдет на пользу местному бизнесу за счет повышения производительности труда".

Как улучшить бизнес-климат в ФРГ

Начиная с 1980-х годов все немецкие правительства обещают уменьшить бюрократические препятствия для ведения бизнеса, чтобы способствовать росту инвестиций. Однако прорыва тут ждут десятилетиями, сетует Штефан Коотс. "Усилия заметны, но они не являются последовательным руководством к действию", - говорит он. И добавляет, что "новая бюрократия" вновь создается именно в связи с инициативами в сфере роста экономики.

Штефан Коотс Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Однако, убежден директор IfW, в этом виноваты не только власти Германии, но и Евросоюз, который частично несет ответственность за бюрократическую нагрузку. "Особенно из-за разросшейся системы отчетности - от таксономии ЕС до регулирования цепочек поставок - игроки на внутреннем рынке все больше мешают сами себе", - указывает Коотс.

В свою очередь, Карстен Бжески из ING говорит, что дебюрократизация условий для ведения бизнеса также является верным путем, но он "далеко еще не закончен". У Бжески есть конкретное требование к властям страны: "Нам срочно нужно более активно развивать сферу электронного правительства. Это ускорило бы процессы дебюрократизации, а также помогло бы справиться с нехваткой квалифицированной рабочей силы во многих органах власти".

Ведет ли к цели "зеленая" экономика?

В Германии министр экономики также отвечает и за вопросы охраны окружающей среды, а в Брюсселе Еврокомиссия пытается указать странам-членам "зеленый путь" в будущее. Однако ни один из опрошенных DW экспертов не считает, что приоритет экологии может также помочь и решению проблем экономики. "В целом, декарбонизация не может стать историей роста", - уверен Штефан Коотс, потому что "курс на декарбонизацию страдает от слишком сильного интервенционизма".

Карстен Бжески придерживается аналогичной точки зрения: "Фокусирование на "зеленых" технологиях до сих пор высвобождало слишком мало инвестиций. Делать ставку только на "зеленую" экономику было бы недальновидным. За последние десять лет немецкая экономика в огромной степени потеряла конкурентоспособность, и именно с этого нужно начинать".

"Германии необходимо изменить курс"

Штефан Коотс согласен, что конкурентоспособность немецкой промышленности - это ключ к возвращению экономического роста в стране. Однако он решительно предостерегает от акционизма в этой сфере: "Надо не искусственно стимулировать рост, а создавать настоящие условия для него".

Программы экономического стимулирования, убежден глава IfW, для этого не нужны, и нынешняя соответствующая инициатива также только лишь указывает "на правильное направление, но не сможет обеспечить поворот к лучшему". Для этого, подчеркивает он, "необходимо коренным образом изменить курс, перейдя от интервенционистской промышленной политики к политике регулирования, укрепляющей положение Германии как выгодного места для ведения бизнеса".

Правительство Германии не должно ничего предпринимать для предотвращения предстоящей распродажи немецких компаний, настоятельно рекомендует Коотс, предостерегая от "протекционизма в сфере капиталовложений". Вместо этого он ссылается на законы рынка, согласно которым, компании становятся кандидатами на поглощение, когда их руководство "больше не в состоянии справляться с конкуренцией".