Берлин понизил экономический прогноз и ожидает рецессию

По итогам текущего года ВВП Германии сократится на 0,2 процента, считает правительство Германии. Еще весной оно прогнозировало рост экономики на 0,3 процента.

Федеральное правительство Германии скорректировало экономический прогноз на текущий год и вопреки первоначальным предположениям теперь ожидает продолжения рецессии. В опубликованном в среду, 9 октября, официальном прогнозе указывается, что по итогам 2024 года ВВП Германии сократится на 0,2 процента.

Тем самым прогноз на нынешний год значительно ухудшился в сравнении с предыдущим, заявил в Берлине министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Еще весной немецкое правительство ожидало небольшого роста экономики на 0,3 процента.

Причиной является слабый рост потребительского спроса, а также невысокая инвестиционная активность компаний из-за высоких процентных ставок и нестабильной геополитической ситуации, заявили в правительстве.

Прогноз на ближайшие годы немного улучшится

Восстановление экономики ожидается в 2025 году, экономический прогноз на следующий год слегка улучшен. Правительство ожидает роста экономики на 1,1 процента вместо 1,0 процента несколько месяцев назад.

Оптимистичный сценарий связан с ожиданиями эффекта от быстрой реализации недавнего пакета мер по оживлению экономического роста, включающего налоговые льготы для осуществляющих инвестиции компаний, привлечение на рынок труда пожилых и иностранных специалистов, сокращение бюрократии и снижение цен на электроэнергию для компаний. Кроме того, правительство надеется на восстановление экспортного спроса на немецкую промышленную продукцию, что позволит вновь больше инвестировать.

Рецессию прогнозируют ведущие экономические институты

Сокращение официального прогноза на текущий год не стало неожиданностью, поскольку в конце сентября ведущие экономические институты Германии заявили, что ожидают легкого спада немецкой экономики в нынешнем году. Вместо небольшого роста ВВП на уровне 0,1 процента они спрогнозировали легкий экономический спад - на 0,1 процента.

Совместный диагноз состояния экономики, подготовленный институтами DIW, IWH, IfW, ifo и RWI, служит основой для официального прогноза, исходя из которого, в свою очередь, составляется прогноз налоговых поступлений.