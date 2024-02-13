Немецкие фирмы и угнетение уйгуров в КНР. BASF уходит. А VW?

Химический гигант BASF, один из крупнейших немецких инвесторов в экономику Китая, уходит из Синьцзяна. Формальным поводом для продажи долей в двух совместных предприятиях стал их чрезмерный углеродный след, что само по себе весьма примечательно. Однако подлинная причина состоит в широкомасштабных нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В них замешан китайский партнер концерна, о чем общественности ФРГ рассказали журналисты-расследователи.

Теперь в Германии растет политическое давление на автоконцерн Volkswagen (VW): от него тоже требуют уйти из региона, где уйгуры, мусульманское меньшинство в Китае, подвергаются систематическим массовым репрессиям, что Пекин продолжает упорно отрицать.

BASF не устраивает углеродный след в Синьцзяне

BASF еще в 4-м квартале 2023 года запустил процесс продажи долей в двух совместных предприятиях в городе Корла , утверждается в пресс-релизе концерна от 9 февраля. В КНР иностранные инвесторы обязаны создавать СП с местными партнерами, так что по сути дела речь идет об отказе от дочерних фирм. В сообщении BASF говорится, что концерн в рамках корпоративной глобальной стратегии по производству 1,4-бутандиола (BDO) проанализировал по всему миру с точки зрения рыночных условий и углеродного следа работу своих предприятий, выпускающих это базовое химическое вещество.

Штаб-квартира и головной завод BASF в Людвигсхафене на Рейне занимают десять квадратных километров. Это крупнейший в мировой химической промышленности единый производственный комплекс Фото: Detlef W. Schmalow/BASF SE

В результате в Людвигсхафене, где находится штаб-квартира мирового лидера химической промышленности, пришли к выводу, что на предприятиях в городе Корле, расположенном к югу от столицы Синьцзяна Урумчи, выбросы CO2 существенно выше, поскольку там в качестве сырья используется уголь, который к тому же идет и на производство энергии. Поэтому впредь, следует из пресс-релиза, BASF будет выпускать BDO на более экологичных заводах, тем более что на мировом рынке и без того имеются избыточные мощности.

Упор на то, что уход из Синьцзяна связан с защитой климата и с рыночными соображениями, а не с ситуаций с правами человека, позволяет BASF не портить отношения с руководством КНР, ведь в остальном немецкий концерн намерен в полном объеме продолжать работать и инвестировать на китайском рынке, что настоятельно подчеркивается в сообщении для прессы. Однако указание немецкой и тем самым европейской компании на то, что Китай в определенной мере теряет инвестиционную привлекательность, поскольку слишком широко использует уголь и недостаточно заботится о декарбонизации своей экономики, само по себе выглядит очень симптоматично.

Партнер BASF шпионил за уйгурами

Что же касается политической ситуации в Синьцзяне, то она всегда учитывалась при общей оценке работы предприятий BASF в Корле, сказано в пресс-релизе: "Регулярные проверки, включая внутренние и внешние аудиты, не выявили никаких указаний на нарушения прав человека на двух совместных предприятиях". Тем не менее, говорится далее в сообщении для прессы, "опубликованные недавно материалы содержат серьезные обвинения в адрес партнера по СП, которые указывают на действия, несовместимые с ценностями BASF". Поэтому, заверяет концерн, он теперь ускорит процесс продажи своих долей.

Один из предполагаемых "лагерей перевоспитания" мусульман-уйгуров в Синьцзяне Фото: GREG BAKER/AFP/Getty Images

Таким образом, не прошло и недели с тех пор, как два влиятельных немецких СМИ - еженедельник Der Spiegel и телекомпания ZDF - в начале февраля опубликовали результаты совместного журналистского расследования - и вот уже руководство BASF сочло необходимым решительно отмежеваться от своего прежнего китайского партнера Markor Chemical Industry. Его сотрудники, как стало теперь очевидным, шпионили за уйгурскими семьями, которым после этого грозила отправка в "лагеря перевоспитания".

О том, как подобное выслеживание происходит и как оно ведет к массовым арестам, съемочной группе ZDF рассказала в Алматы бежавшая из Китая в Казахстан этническая казашка Гульпия Казыбек, признавшая, что сама была вынуждена участвовать в таких репрессиях. В телерепортаже цитируется письмо 30 европейских парламентариев, потребовавших от руководства BASF немедленно прекратить бизнес в Синьцзяне.

Партнер Volkswagen использует подневольный труд уйгуров?

Теперь, после решения BASF, аналогичного шага ждут и требуют от другого гиганта немецкой индустрии - крупнейшего в Европе автостроителя Volkswagen, который тоже ведет бизнес в Синьцзяне. И есть подозрение, что на предприятиях его китайского партнера SAIC используется подневольный труд. Заявления политиков из трех партий, входящих в правящую сейчас в Германии коалицию, 12 февраля опубликовала берлинская газета Tagesspiegel.

"Китайское руководство годами оказывало давление на западные компании с тем, чтобы они занялись бизнесом в Синьцзяне, и тем самым использовало их для того, чтобы выглядеть прилично на фоне бесчеловечной китайской политики угнетения уйгуров", - пояснила председательница комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt) из либеральной партии СвДП. По ее словам, уход BASF - это четкий сигнал: "Гнилые компромиссы в вопросе прав человека недопустимы". Поэтому "ведение бизнеса в Синьцзяне должно стать для западных предприятий, в том числе и для VW, просто недопустимым".

Протест против угнетения уйгуров перед консульством КНР в Стамбуле в 2022 году Фото: Khalil Hamra/AP Photo/picture alliance/dpa

Социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe), уполномоченный правительства ФРГ по вопросам свободы вероисповедания и мировоззрения, подчеркнул: "Ситуация с правами человека в Синьцзяне в принципе настолько катастрофическая и запутанная, что немецким предприятиям там не следовало бы работать. Это касается и VW".

"Volkswagen должен покинуть Синьцзян!", - потребовал депутат Европарламента от Партии "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer). Он обвинил VW в попытках приукрасить ситуацию в этом регионе и в "поиске дешевых оправданий", а заявление BASF о предстоящем уходе назвал "запоздалым": "Ни одному немецкому предприятию не следовало бы своим присутствием там легитимировать брутальный режим, преступно нарушающий права уйгуров и других меньшинств".

В ответ на запрос информационного агентства AFP концерн Volkswagen заявил, что "очень серьезно относится к критическим материалам о ситуации в регионе". Практически в тех же выражениях реагировал в начале февраля и концерн BASF. Несколько дней спустя он объявил об ускоренном уходе из Синьцзяна.

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