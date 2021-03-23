Лагеря для уйгуров в Синьцзяне: китайский блогер нашел доказательства

Двадцатиминутное видео, на котором показаны более десятка мест заключения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, предоставило новые доказательства и возобновило обсуждение темы широкомасштабных репрессий против этнических меньшинств, проводимых китайскими властями в этом регионе страны.

Видео подтверждает то, что эксперты говорят о ситуации в Синьцзяне

Видео снял китаец по имени Гуаньгуань. Он отправился в Синьцзян, прочитав публикации в американском издании BuzzFeed News, в которых рассказывалось о местоположении нескольких таких лагерей. Его ролик, выставленный на YouTube в октябре, привлек внимание исследователей, которые специализируются на проблеме репрессий в отношении национальных меньшинств в СУАР.

По подсчетам AP, центр для заключенных в Дабаньчэне может вместить около 10 000 человек

Архитектор Элисон Киллинг, работавшая с BuzzFeed News над созданием карты спутниковых снимков лагерей в регионе, отметила, что новая информация из видео подтверждает то, что, по мнению экспертов, происходит в Синьцзяне. "Когда вы работаете со спутниковыми снимками, всегда приходится полагаться на другие источники информации, чтобы подтвердить то, что вы увидели ранее, - пояснила она DW. - Это могут быть и видео, снятые на земле".

Неотредактированные кадры добавляют в текущую документацию о репрессиях сведения о том, что происходит в Синьцзяне , и опровергают государственную пропаганду о "счастливых уйгурах", заявила DW Райхан Асат, уйгурский специалист по правам человека и старший научный сотрудник Стратегического судебного проекта Атлантического совета. "Надеюсь, что все больше жителей Китая, таких как этот мужчина, начнут отстаивать права своих сограждан", - отметила Асат.

Иные способы верификации, на которые полагаются исследователи, - интервью с бывшими заключенными и репортажи журналистов, побывавших в таких лагерях.

Блогер снял в Синьцзяне 18 предполагаемых тюрем

"Я посетил Синьцзян в 2019 году, совершив тур на велосипеде, однако на этот раз цель моего путешествия совершенно иная, - говорит Гуаньгуань на видео. - Я читал историю в BuzzFeed News. В ней рассказывается, как репортеры локализовали многие места заключения в Синьцзяне, используя спутниковые снимки".

Мужчина руководствовался спутниковой картой Mapbox из BuzzFeed News и спутниковыми изображениями с китайского сервиса Baidu Maps. Они позволили ему снять 18 предполагаемых тюрем в восьми городах СУАР. Хотя видео было размещено в интернете месяц назад, судя по твитам, блогер ездил в Синьцзян в 2020 году: "Из-за решений китайского правительства иностранным журналистам теперь очень трудно попасть в Синьцзян. Поэтому я решил, что поехать туда могу я".

Центр заключения №3 Урумчи в Дабаньчэне

Гуаньгуань стартовал в городе Хами, где он проехал мимо центра принудительной реабилитации от наркозависимости. Этого здания не было на картах Baidu Maps. Решетки на окнах и забор из колючей проволоки навели блогера на мысль, что центр может быть одним из мест заключения. Далее блогер поехал в Моры-Казахский автономный уезд в Синьцзяне, где снял центр заключения со смотровыми башнями, окруженный камерами слежения. Позже он добрался до центра заключения района Моры. Ни один из этих объектов не был отмечен на картах Baidu.

Когда Гуаньгуань прибыл в Урумчи, столицу СУАР, он проехал мимо нескольких учреждений со сторожевыми вышками и высокими заборами с колючей проволокой, которые являются типичными признаками мест заключения в этой провинции. На стенах некоторых зданий можно было различить лозунги вроде "реформы через труд и культурные преобразования".

Комплексы, в которых содержатся "тысячи людей"

В июле журналисты агентства Associated Press (AP) посетили центр заключения №3 Урумчи в Дабаньчэне. Они описали этот комплекс как "крупнейший в стране и, возможно, во всем мире, с площадью более 220 акров". "Судя по спутниковым снимкам, а также количеству камер и скамеек, замеченных во время посещения, лагерь может вместить около 10 тысяч человек", - сообщает AP.

Лагерь в Дабаньчэне, официально - "Центр обучения профессиональным навыкам", фото из архива

На протяжении нескольких лет правительство Китая называло "войной против терроризма" лишение свободы около миллиона представителей этнических меньшинств в Синьцзяне. Уйгуры помещались в лагеря по всей провинции, и женщины, выжившие после нахождения в них, обвиняли китайские власти в систематическом насилии, в том числе и сексуальном.

Гуаньгуань упомянул в видео, что во время его первой поездки в Синьцзян некоторые местные этнические китайцы (ханьцы) говорили ему, что большое количество уйгуров отправили в другие регионы страны в качестве дешевой рабочей силы.

Поскольку Гуаньгуань в видеоролике показал свое лицо, многие сейчас опасаются за его безопасность. В новом видео, которое блогер опубликовал 19 ноября, он выражает надежду, что его съемки могут послужить как доказательства: "Я не могу напрямую бросить вызов китайскому правительству, но это то, что я могу сделать в рамках моих возможностей".

Китай защищает проводимую в Синьцзяне политику

Представитель правительства СУАР Сюй Гуйсян 17 ноября заявил, что в регионе были приняты "твердые, решительные и эффективные" меры для борьбы с терроризмом, и они были успешными. Хотя по поводу политики, проводимой в Синьцзяне, высказываются различные мнения, история такие меры оправдает, цитирует чиновника китайская правительственная газета Global Times.

Министерство иностранных дел КНР сделало заявление на следующий день. "Вопрос политики, проводимой в Синьцзяне, касается борьбы с терроризмом, радикализацией и сепаратизмом, а не прав человека или религии, - подчеркнул представитель МИД Чжао Лицзянь. - Перед лицом серьезной контртеррористической ситуации Синьцзян принял ряд решительных, надежных и эффективных мер по дерадикализации. В результате в регионе уже пять лет подряд не было случаев терроризма".

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая граничит с Центральной Азией, на его территории проживают 10 млн уйгуров - мусульман тюркского происхождения. Хотя ислам официально не запрещен конституцией атеистического Китая, в провинции сохранятся напряженность в отношениях властей и мусульманского меньшинства. По оценкам правозащитников, в так называемых "лагерях перевоспитания" сейчас находится около 1 миллиона уйгуров.

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