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Финансовые отчеты компаний Škoda Auto, Beiersdorf с брендом Nivea и Liqui Moly превзошли ожидания, но только не властей в Минске, запретивших продажу их продукции в Беларуси.
Автостроитель Skoda и производитель мужской косметики Nivea Man сожалеют, что их лишили возможности обслуживать своих покупателей в Беларуси.
Отказ сразу трех фирм из Германии спонсировать мировое первенство в Беларуси из-за нарушений прав человека предопределил решение о переносе места проведения ЧМ-2021.
При покупке автомобилей марок VW, Audi, Seat, Skoda владельцам старых дизельных машин любых брендов предлагают два варианта многотысячных скидок. Один из них - принципиально новый.
Машины, полностью подключенные к интернету, оснащенные автопилотом и электродвигателем, стали главными темами Пекинского автосалона.
Наступление электромобилей, беспилотный ситикар, хиппи-автобус из будущего, 900-сильный внедорожник и Ferrari для "бедных" - самые интересные новинки автосалона во Франкфурте у DW.
Владельцы автомобилей с дизельными двигателями класса Евро 1 - Евро 4 любых марок могут получить до 10 тысяч евро при покупке новых машин VW, Audi, Porsche и Škoda.
Официальные дилеры Volkswagen, Skoda и Audi в Симферополе, вопреки широко распространенному мнению, санкционный режим ЕС не нарушают. Но при одном условии.
В 2017 году четвертое поколение популярной модели Skoda Octavia подверглось радикальной переработке.
Новинка от Skoda не даст водителю заснуть, а новый Nissan Micra не позволит сбить пешехода. Чем еще удивил автосалон в Париже?
Superb - флагман чешской марки Skoda. Можно ли его отнести к высшему сегменту среднего класса? И что особенного в комплектации Laurin & Klement.
Kонцерну Volkswagen грозят новые судебные разбирательства. O старых и новых проблемах VW.
Женевский автосалон в 2016 году побаловал автолюбителей целой серией премьер автомобилей премиум-класса и класса ультралюкс.
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