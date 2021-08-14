Санкции Лукашенко не испортили бизнес спонсорам ЧМ-2021 по хоккею

Финансовые отчеты компаний Škoda Auto, Beiersdorf с брендом Nivea и Liqui Moly превзошли ожидания, но только не властей в Минске, запретивших продажу их продукции в Беларуси.