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Skoda

ŠKODA AUTO zum 29. Mal in Folge offizieller Hauptsponsor der IIHF. https://www.skoda-storyboard.com/de/fotos/?_search_type%5B%5D=image&filter%5Bsponsorship%5D%5B%5D=eishockey-de

Санкции Лукашенко не испортили бизнес спонсорам ЧМ-2021 по хоккею 14.08.2021

Финансовые отчеты компаний Škoda Auto, Beiersdorf с брендом Nivea и Liqui Moly превзошли ожидания, но только не властей в Минске, запретивших продажу их продукции в Беларуси.

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Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко 06.05.2021

Автостроитель Skoda и производитель мужской косметики Nivea Man сожалеют, что их лишили возможности обслуживать своих покупателей в Беларуси.

The Czech-seated Skoda Auto car-maker will not sponsor the 2021 ice hockey world championship if held in Belarus, as it considers it important to observe, protect and promote all directives that protect human rights, Tomas Kotera told CTK on the firm's behalf in Czech Republic, January 16, 2021. +++FILE PHOTO+++Pictured hockey players of Czech Republic and Russia in action during the world championship in Bratislava, Slovakia, May 13, 2019. (CTK Photo/Vit Simanek)

Немецкий бизнес лишил режим Лукашенко чемпионата мира по хоккею 19.01.2021

Отказ сразу трех фирм из Германии спонсировать мировое первенство в Беларуси из-за нарушений прав человека предопределил решение о переносе места проведения ЧМ-2021.

Autoberg: Schrottplatz für Autos der DEMU(Deutsche Erz- und Metall-Union) im Hüttenwerk Peine-Salzgitter AG in Salzgitter-Drütte. (undatierte Aufnahme) | Verwendung weltweit

Volkswagen начал новую широкомасштабную утилизацию дизелей 18.10.2018

При покупке автомобилей марок VW, Audi, Seat, Skoda владельцам старых дизельных машин любых брендов предлагают два варианта многотысячных скидок. Один из них - принципиально новый.

Пекинский автосалон: чайные церемонии из автомобильного будущего (27.04.2018) 27.04.2018

Машины, полностью подключенные к интернету, оснащенные автопилотом и электродвигателем, стали главными темами Пекинского автосалона.

12.09.2017 BMW X7 is pictured during the opening of the Frankfurt Motor Show (IAA) in Frankfurt, Germany September 12, 2017.

Фотогалерея: Премьеры и тренды Франкфуртского автосалона 14.09.2017

Наступление электромобилей, беспилотный ситикар, хиппи-автобус из будущего, 900-сильный внедорожник и Ferrari для "бедных" - самые интересные новинки автосалона во Франкфурте у DW.
ARCHIV - Neue Volkswagen-Autos stehen am 22.09.2015 bei einem Händler in High Wycombe, im Nordwesten Londons zum Verkauf. Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr 2017 seine Verkaufszahlen leicht gesteigert. (zu dpa VW-Konzern verkauft im ersten Halbjahr mehr Autos vom 19.07.2017) Foto: Andy Rain/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Volkswagen предложил премию за сдачу в утиль старых дизельных автомобилей 08.08.2017

Владельцы автомобилей с дизельными двигателями класса Евро 1 - Евро 4 любых марок могут получить до 10 тысяч евро при покупке новых машин VW, Audi, Porsche и Škoda.
Autos-Verkauf in Krym

Немецкие легковушки в Крыму не под санкциями 27.04.2017

Официальные дилеры Volkswagen, Skoda и Audi в Симферополе, вопреки широко распространенному мнению, санкционный режим ЕС не нарушают. Но при одном условии.
The logo of Skoda is pictured on a rim during the Paris Motor Show (Mondial de l'Automobile) in Paris, France, 4 October 2014. Photo: Daniel Karmann/dpa +++ Copyright: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Skoda Octavia четвертого поколения: что нового? (видео) 10.04.2017

В 2017 году четвертое поколение популярной модели Skoda Octavia подверглось радикальной переработке.

Тест-драйв: Skoda Octavia 2017 - фейслифтинг или революция? (09.04.2017) 10.04.2017

В 2017 году четвертое поколение популярной модели Skoda Octavia подверглось радикальной переработке.

Beim Autosalon Paris (Mondial de l Automobile) wird am 29.09.2016 in Paris (Frankreich) beim ersten Pressetag der VW «I.D.», ein Konzeptauto mit rein elektrischem Antrieb, präsentiert. Vom 01.10. bis zum 16.10.2016 steht die alle zwei Jahre stattfindenden Messe Auto-Interessierten offen. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Главные тренды парижского автосалона (видео) 29.09.2016

Новинка от Skoda не даст водителю заснуть, а новый Nissan Micra не позволит сбить пешехода. Чем еще удивил автосалон в Париже?

Без бензина и водителя: тренды парижского автосалона (29.09.2016) 29.09.2016

Новинка от Skoda не даст водителю заснуть, а новый Nissan Micra не позволит сбить пешехода. Чем еще удивил автосалон в Париже?
The logo of Skoda is pictured on a rim during the Paris Motor Show (Mondial de l'Automobile) in Paris, France, 4 October 2014. Photo: Daniel Karmann/dpa +++ Copyright: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Skoda Superb Laurin & Klement: средний класс в формате ''премиум'' (видео) 27.09.2016

Superb - флагман чешской марки Skoda. Можно ли его отнести к высшему сегменту среднего класса? И что особенного в комплектации Laurin & Klement.

Тест-драйв Skoda Superb Laurin & Klement: самый просторный средний класс (27.09.2016) 27.09.2016

Superb - флагман чешской марки Skoda. Можно ли его отнести к высшему сегменту среднего класса? И что особенного в комплектации Laurin & Klement.

"Выхлопной скандал": пять проблем концерна Volkswagen (10.03.2016) 10.03.2016

Kонцерну Volkswagen грозят новые судебные разбирательства. O старых и новых проблемах VW.
29.02.2016++++++ Ein VW Budd-e wird am 29.02.2016 beim Genfer Auto-Salon 2016 beim Volkswagen-Konzernabend präsentiert. Die Veranstaltung findet vor Beginn des ersten Pressetages beim Autosalon Genf statt. Foto: Uli Deck/dpa (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Самые роскошные новинки Женевского автосалона 2016 (видео) 01.03.2016

Женевский автосалон в 2016 году побаловал автолюбителей целой серией премьер автомобилей премиум-класса и класса ультралюкс.
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