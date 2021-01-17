Немецкий бизнес лишил режим Лукашенко чемпионата мира по хоккею

Немецкий бизнес сыграл решающую роль в том, чтобы лишить режим Лукашенко возможности выступить в мае-июне в роли хозяина чемпионата мира по хоккею с шайбой. После того, как сразу три фирмы из Германии, в том числе и генеральный спонсор, отказались финансировать первенство, если оно состоится в Беларуси, решение о переносе места проведения ЧМ-2021, принятое Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) 18 января, стало неизбежным.
Генеральный спонсор Skoda выступил с ультиматумом
Ключевое значение имел, конечно же, ультиматум генерального спонсора чемпионата - автостроителя Skoda. Формально это чешская фирма, однако она является стопроцентной дочерней компанией немецкого концерна Volkswagen, так что резонансное решение о готовности бойкотировать первенство могли принять только в его штаб-квартире.
Компания Skoda является премиальным партнером сборной ФРГ по хоккею
В субботу, 16 января, Skoda опубликовала на своем сайте короткое заявление. В нем напоминалось, что компания - "убежденный сторонник" хоккея на льду и "вот уже 28 лет с гордостью является партнером чемпионата мира IIHF". Одновременно, говорилось далее, "мы уважаем и поддерживаем все без исключения действующие правила, служащие защите прав человека - абсолютного основополагающего принципа во всем мире". В заключение следовало предупреждение, что если Беларусь станет одним из хозяев чемпионата мира (наряду с Латвией), Skoda откажется от спонсорства этого спортивного события.
Бренд Nivea Men несовместим с любыми формами насилия
Бренд Nivea for Men спонсирует мировые первенства по хоккею уже 14 лет
Накануне, 15 января, с аналогичным ультиматумом выступил концерн Beiersdorf, входящий в главный немецкий биржевой индекс DAX. Он выпускает косметическую продукцию, в том числе средства по уходу за кожей под своим флагманским брендом Nivea. Линейка таких средств для мужчин, Nivea Men, уже 14 лет "поддерживает по всему миру развитие профессионального хоккея на льду", указала в письменном ответе на запрос DW пресс-служба акционерного общества.
В письме отмечается, что решение отказаться от финансовой поддержки ЧМ-2021 в случае его проведения в Беларуси "было принято на основе текущих обстоятельств, делающих невозможным проведение чемпионата мира в соответствии с ценностями нашего бренда". Nivea Men, подчеркивается далее, отвергает "любые формы дискриминации и насилия".
Liqui Moly осуждает очевидные нарушения прав человека в Беларуси
Вслед за этими крупными и давними спонсорами IIHF в воскресенье, 17 января, от финансирования ЧМ отказался немецкий производитель моторных масел, автохимии и автокосметики Liqui Moly. Эта компания начала финансово поддерживать чемпионаты мира и рекламировать на них свой бренд лишь с 2017 года, когда первенство проходило в Германии и Франции. Она также спонсирует хоккейные клубы Берлина, Дрездена и Франкфурта-на-Майне.
Как сказано в заявлении на сайте компании, она с радостью ожидала предстоящего первенства, но теперь намерена отказаться от спонсорства в случае проведения ЧМ в Минске. Свое решение она объяснила следующим образом: "Нынешняя ситуация в Беларуси и политика ее правительства, прежде всего - обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси, категорически противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly".
Немецкий производитель моторных масел Liqui Moly - относительно новый спонсор мировых первенств
На вопрос DW, договаривались ли спонсоры между собой о совместных действиях, пресс-секретарь компании Марко Эссер (Marco Esser) ответил, что ему ничего не известно о каких-либо согласованиях. Пресс-служба Beiersdorf заверила, что "договоренности с другими спонсорами не было".
Скорее всего, ключевым импульсом, побудившим немецкие фирмы принять конкретное решение, стало опубликованное 14 января интервью с министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas). В нем видный представитель немецких социал-демократов заявил, что "тот, кто серьезно воспринимает призывы к солидарности с Беларусью, не может всерьез настаивать на проведении чемпионата" в этой стране, а также призвал не делать "пиар-подарков" Александру Лукашенко.
Во всяком случае, все три компании недвусмысленно объяснили, что намерены лишить Международную федерацию хоккея на льду финансирования в связи с нарушениями прав человека в Беларуси, тогда как сама IIHF обосновала свое решение невозможностью обеспечить безопасность турнира. Отметим, что все три компании - Volkswagen с брендом Skoda, Beiersdorf с брендом Nivea и Liqui Moly - активно поставляют свою продукцию как на рынок Беларуси, так и в Россию.
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Автор: Владимир Дорохов