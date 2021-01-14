Компания Liqui Moly отказалась от спонсорства ЧМ по хоккею в Беларуси

Немецкий производитель автомобильный масел и смазочных материалов Liqui Moly отказался выступать спонсором ЧМ по хоккею 2021 года, если он будет проводиться в Беларуси. О данном решении в воскресенье, 17 января, компания Liqui Moly сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

"Текущая ситуация в Беларуси, так же как и политика правительства, отношение к демонстрантам и очевидное нарушение прав человека в Беларуси в корне противоречат убеждениям Liqui Moly и ценностям, которые разделяет компания. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею, если Международная федерация хоккея на льду IIHF не изменит решения провести это соревнование в Беларуси", - подчеркнули представители компании.

Отказ мировых брендов от спонсорства ЧМ по хоккею в Беларуси

Ранее, 16 января, об отказе от спонсорства ЧМ по хоккею в случае проведения его в Беларуси заявили чешский автопроизводитель Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men. При этом немецкий концерн Beiersdorf, которому принадлежит бренд Nivea Men, заявил, что выступает против любых форм дискриминации и насилия. Nivea Men выступал спонсором чемпионатов мира по хоккею более 10 лет.

Представители белорусского гражданского общества и иностранные политики неоднократно призывали руководство IIHF лишить Беларусь права проводить мировое первенство и отреагировать тем самым на политику ее властей и правителя Александра Лукашенко.

Глава МИД ФРГ о ЧМ по хоккею в Беларуси

В частности, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал проведение ЧМ "самым большим пиар-подарком для Лукашенко и неприятным сигналом демонстрантам". "Тот, кто серьезно воспринимает призывы к солидарности с Беларусью, не может всерьез настаивать на проведении чемпионата", - заявил Мас. О возможном бойкоте турнира, если он пройдет в Беларуси, уже заявили несколько стран.

Александр Лукашенко и президент IIHF Рене Фазель

На 25 - 26 января запланировано заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором может быть принято решение о переносе ЧМ, запланированного на 21 мая - 6 июня. Президент IIHF Рене Фазель настаивает на его проведении в Беларуси и Латвии. 11 января он встретился с Лукашенко в Минске. "Мы сказали себе, почему бы не попробовать убедить президента Лукашенко, что при помощи ЧМ он может послать сигнал? А именно, что он ищет диалога с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси - это что-то изменит в стране? Конечно же, нет", - заявил Фазель после встречи.

Протестное движение в Беларуси

С 9 августа 2020 года в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых, по официальным данным, с большим перевесом стал тогдашний глава государства Александр Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом. По разным данным, с начала протестов в Беларуси было арестовано более 30 000 человек, сотни активистов были ранены, несколько протестующих убиты.

Белорусские спортсмены призывают IIHF расследовать возможную причастность главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова к смерти активиста Романа Бондаренко, убитого в Минске 12 ноября 2020 года.

Чемпионат мира по хоккею планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

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