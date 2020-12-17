ЧМ по хоккею в Минске: IIHF ведет переговоры с другими федерациями

Международная федерация хоккея (IIHF) изучает, какая страна могла бы принять у себя матчи чемпионата мира взамен Беларуси. Об этом журналистам во вторник, 5 января, сообщил глава IIHF Рене Фазель.

"Мы вынуждены подготавливать запасные варианты, если не получится приехать в Беларусь, разговариваем с другими потенциальными организаторами", - подчеркнул он, добавив, что переговоры ведутся с представителями ряда федераций. Фазель указал, что перенос ЧМ - "это большие финансовые трудности". глава IIHF также добавил, что ситуация усугубляется тем, что "ситуация с коронавирусом по всему миру остается сложной, а до старта турнира - мало времени".

Почти 90 процентов опрошенных в Беларуси - за перенос

Ранее, 17 ноября 2020 года, на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в Facebook появилось видеообращение к IIHF, в котором содержался призыв отказаться от проведения ЧМ в Минске. Среди записавших его - известная баскетболистка Елена Левченко.

Руководитель общественной платформы "Голос" Павел Либер, также принявший участие в записи, в свою очередь сообщил, что 90 процентов из почти 400 тысяч белорусов, опрошенных организацией в ноябре 2020 года, проголосовали за перенос чемпионата.

Хоккей и убийство Бондаренко

МИД Латвии 16 ноября минувшего года внес главу наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрия Баскова в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Его подозревают в причастности к резонансному убийству 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко.

Изначально ЧМ по хоккею с шайбой был запланирован в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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