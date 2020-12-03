 Белорусские спортсмены против ЧМ-2021 по хоккею в Минске | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.12.2020

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Беларусь

Белорусские спортсмены против ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Белорусский фонд спортивной солидарности продолжает добиваться переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Он направил несколько писем в Международную федерацию хоккея и лично Рене Фазелю.

Лукашенко играет в хоккей

Белорусские спортсмены хотят оставить Лукашенко без чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея пока не ответила ни на одно из их обращений, рассказали представители Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) на пресс-конференции, которая прошла 17 декабря в онлайн-формате.

Исполнительный директор Фонда Александр Опейкин среди причин, по которым турнир не может, по его мнению, проходить в Минске, назвал факты, доказывающие причастность председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова к убийству оппозиционера Романа Бондаренко, а также невозможность обеспечения безопасности участников и гостей соревнований и недостаточные меры по профилактике коронавируса в Беларуси.

БФСС просит Финляндию взять на себя часть матчей

По словам Опейкина, если IIHF не примет решение о переносе чемпионата, БФСС начнет обращаться к руководству национальных хоккейных федераций и спонсорам турнира, призывая их - во избежание репутационных потерь - отказаться от участия в соревнованиях в Минске.

На ледовой арене в Минске матч хоккейного чемпионата 2014 года

На ледовой арене в Минске матч хоккейного чемпионата 2014 года

В настоящий момент Белорусский фонд спортивной солидарности готовит послание в парламент Финляндии с просьбой  провести в этой стране матчи, которые планировались в рамках ЧМ в Беларуси. Ранее глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключил, что весь чемпионат в следующем году может пройти в Минске, если Латвия по политическим причинам откажется проводить турнир на пару с Беларусью.

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  • ЧМ-2014, Меркель ликует на трибуне, слева от нее - тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини.

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    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    В раздевалке с канцлером

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  • Erdogan mit Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    "Моему президенту"

    Весной 2018 года в СМИ появились фотографии немецких футболистов Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гюндоган даже подарил ему трико с надписью "моему президенту". Эта противоречивая фотосессия нанесла вред имиджу обоих игроков бундестим, и они вынуждены были принести извинения за свои действия.

  • Озил и Гюндоган с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Визит-покаяние во дворец Бельвю

    Спустя несколько дней Озил и Гюндоган были приглашены к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в его резиденцию в Берлине - дворце Бельвю. Визит футболистов выглядел как покаяние. Политический смысл, который Штайнмайер вложил в эту встречу, был совершенно очевиден: глубоко в душе вы сколько угодно можете быть турками, но ваш президент - это я.

  • Гельмут Коль на ЧМ-1986

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Встреча с футболистами как PR-акция

    Первым, кто понял, что встречи с футболистами могут пойти на пользу собственному имиджу, был Гельмут Коль. В 1986 году он отправился на финал ЧМ в Мексику. Но после проигрыша Аргентине игроки бундестим были не особо рады присутствию на игре Коля. А тот факт, что поездка была совершена на деньги налогоплательщиков, канцлеру припомнили его соперники на парламентских выборах полгода спустя.

  • Гельмут Коль поздравляет с победой в ЧМ-1990 тренера сборной Франца Беккенбауэра.

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Из символа неудачи - в символ победы

    Четыре года спустя Гельмут Коль возглавил официальную делегацию на ЧМ в Риме. На фоне воссоединения Германии его рейтинг взлетел до небывалых высот, так что в это время критики в адрес канцлера было не слышно. Кроме того, на этот раз футболисты были счастливы: со счетом 1:0 бундестим взяла реванш у команды Аргентины. Коль поздравил тренера сборной Франца Беккенбауэра с титулом чемпиона мира.

  • Борис Беккер и президент ФРГ Рихард фон Вайзеккер в 1985 году

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Не только футбол

    На этой фотографии президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер в 1985 году встречается в спортивной студии с теннисистом Борисом Беккером, который после победы в Уимблдонском турнире превратился в национального героя. Вайцзеккеру, впрочем, не требовалось греться в лучах славы Беккера - согласно опросам, он был и пока что остается самым популярным президентом ФРГ.

  • Рудольф Шарпинг и Ян Ульрих

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Обвинения в допинге? Ничего не вижу, ничего не слышу!

    Сегодня Рудольф Шарпинг явно сожалеет об этой фотографии, но в 1997 году член СДПГ охотно позировал вместе с победителем "Тур де Франс" Яном Ульрихом. Возглавив в 2005 году Федерацию велоспорта Германии, Шарпинг демонстративно игнорировал слухи о применении допинга в этом виде спорта. В 2012 году Ульрих был дисквалифицирован по обвинению в приеме допинга, Шарпинг возглавляет федерацию по сей день.

  • Эрих Хонеккер с Катариной Витт

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    "Самое красивое лицо социализма"

    Спорт играл важную роль и в ГДР. Социалистический режим использовал достижения своих спортсменов, чтобы продемонстрировать превосходство Восточной Германии над Западной. Фигуристка Катарина Витт, которую на фотографии поздравляет Эрих Хонеккер, была любимицей политического руководства ГДР. Критические замечания по этому поводу раздаются в ее адрес и сегодня.

  • Глава наблюдательного совета футбольной команды Ганновер 96 Герхард Шрёдер

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Из ведомства канцлера - в бундеслигу

    Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы, слыл ярым футбольным болельщиком. То обстоятельство, что в юности он был центральным нападающим, Шрёдер не раз использовал, чтобы подчеркнуть свои бойцовские качества. Сегодня экс-канцлер занимает пост председателя наблюдательного совета нижнесаксонской команды "Ганновер 96".

  • Эдмунд Штойбер и Тео Вайгель

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Политики в роли спортивных комментаторов

    Ну, и в заключение - пример того, что союз спорта с политикой может быть вполне успешным: баварские политики Эдмунд Штойбер и Тео Вайгель выступают в роли спортивных комментаторов. В свою бытность премьером федеральной земли Штойбер - заядлый фанат "Баварии" - и его министр финансов Вайгель, болельщик команды "Мюнхен 1860" с удовольствием комментировали схватку двух команд на мюнхенском дерби.

    Автор: Фридель Таубе, Марина Барановская


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