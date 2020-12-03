Белорусские спортсмены против ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Международная федерация хоккея пока не ответила ни на одно из их обращений, рассказали представители Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) на пресс-конференции, которая прошла 17 декабря в онлайн-формате.

Исполнительный директор Фонда Александр Опейкин среди причин, по которым турнир не может, по его мнению, проходить в Минске, назвал факты, доказывающие причастность председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова к убийству оппозиционера Романа Бондаренко, а также невозможность обеспечения безопасности участников и гостей соревнований и недостаточные меры по профилактике коронавируса в Беларуси.

БФСС просит Финляндию взять на себя часть матчей

По словам Опейкина, если IIHF не примет решение о переносе чемпионата, БФСС начнет обращаться к руководству национальных хоккейных федераций и спонсорам турнира, призывая их - во избежание репутационных потерь - отказаться от участия в соревнованиях в Минске.

На ледовой арене в Минске матч хоккейного чемпионата 2014 года

В настоящий момент Белорусский фонд спортивной солидарности готовит послание в парламент Финляндии с просьбой провести в этой стране матчи, которые планировались в рамках ЧМ в Беларуси. Ранее глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключил, что весь чемпионат в следующем году может пройти в Минске, если Латвия по политическим причинам откажется проводить турнир на пару с Беларусью.

Смотрите также: