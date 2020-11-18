 В Европарламенте собирают подписи за перенос ЧМ по хоккею из Минска | Новости из Германии о Европе | DW | 18.11.2020

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Европа

В Европарламенте собирают подписи за перенос ЧМ по хоккею из Минска

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсборо считает, что нельзя проводить турнир в городе, на улицах которого избивают мирных демонстрантов.

Александр Лукашенко на хоккейной площадке во время игры

Александр Лукашенко на хоккейной площадке во время игры

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под обращением к главе Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю с просьбой не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. "Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа", - говорится в обращении, опубликованном на сайте политика во вторник, 17 ноября.

Карлсбро также напомнила, что председателя Федерации хоккея Беларуси, главу наблюдательного совета минского "Динамо»" Дмитрия Баскова подозревают в том, что он лично участвовал в издевательствах над протестующими. Международная федерация, полагает политик, должна прекратить любое сотрудничество с Басковым до проведения независимого расследования.

16 ноября МИД Латвии внес Баскова в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Его подозревают в причастности к резонансному убийству 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко.

Белорусские спортсмены против проведения турнира в Минске

17 ноября на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в Facebook появилось видеобращение к IIHF, в котором также содержится призыв отказаться от проведения ЧМ в Минске. Среди записавших его лучшая центровая женского чемпионата мира 2010 года, известнаябаскетболистка Елена Левченко. Знаменитая спортсменка получила 15 суток административного ареста за участие в акциях протеста. По ее словам, она не совершала никаких преступлений и была арестована лишь за то, что у нее есть голос и она не могла молчать.

"Это самый массовый и беспрецедентный террор в Европе со времен 40-х годов прошлого века. Насколько честно проводить чемпионат мира в стране, закон в которой ничего не значит, а Олимпийская хартия ничего не стоит?", - отметила Левченко.

Символ белорусской части ЧМ-2021 на улице Минска (фото из архива)

Символ белорусской части ЧМ-2021 на улице Минска (фото из архива)

А руководитель общественной платформы "Голос" Павел Либер, также принявший участие в записи, рассказал, что 90 процентов из почти 400 тысяч белорусов, опрошенных организацией в ноябре 2020 года, проголосовали за перенос чемпионата. Либер считает, что это мнение народа, которое в цивилизованном демократическом обществе игнорировать нельзя.  

Сборная Чехии может не поехать на турнир в Минск

Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал не уверен, что сборная его страны примет участие в ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси. "Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Лично я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет", - приводит его слова Ceska Televize.

Депутат бундестага считает проведение турнира в Минске "немыслимым"

Немецкий политик, председатель спортивной комиссии бундестага Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag) считает немыслимым проведение чемпионата мира в Минске. По словам политика, сложно представить себе картину, когда Александр Лукашенко пребывает в прекрасном настроении на трибуне для важных гостей, в то время как на улицах Минска его силы безопасности "избивают дубинками и арестовывают демонстрантов".

Между тем глава Немецкого хоккейного союза Франц Райндль (Franz Reindl) выразил надежду, что чемпионат мира пройдет так, "как это и было запланировано".

Решение может быть принято 18 ноября

В Швейцарии 18 ноября начнется двухдневное совещание правления Международной федерации хоккея, на котором должен решиться вопрос о месте проведения чемпионата мира 2021 года. 12 ноября после встречи с правительством Латвии, заявившем о готовности провести турнир без Беларуси, президент IIHF Рене Фазель заявил, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное для того, чтобы чемпионат мира прошел в двух странах, за которые проголосовал конгресс. Согласно первоначальному решению турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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    Автор: Марина Барановская


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