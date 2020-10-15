 ″Мы - ахиллесова пята Лукашенко″: белорусские спортсмены о деле Елены Левченко | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 15.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"Мы - ахиллесова пята Лукашенко": белорусские спортсмены о деле Елены Левченко

15 октября в Минске неожиданно состоялся повторный суд над всемирно известной баскетболисткой. На этот раз судья ограничилась штрафом.

Спортсмены Елена Левченко и Константин Яковлев на акции протеста

Спортсмены Елена Левченко и Константин Яковлев на акции протеста

Белорусские спортсмены возмущены прошедшим в четверг, 15 октября, повторным судом над известной баскетболисткой Еленой Левченко. Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" и друг Елены Константин Яковлев был одним из тех, кто ждал ее с 6 утра четверга возле изолятора временного содержания на Окрестина, где спортсменка провела 15 суток и откуда ее должны были выпустить еще утром.

В Беларуси создается "видимость законности"

Как рассказал Яковлев в интервью DW, "нас собралось 30 - 50 человек. Была хорошая атмосфера, мы шутили, ждали Лену, хотели ее обнять. Мы были с цветами. Ждали достаточно долго, приехали в 6 утра на всякий случай. В какой-то момент отца Лены позвали и сообщили, что ее не выпустят, будет дополнительное дело и ее задерживают на 72 часа", - рассказал Яковлев о неудавшейся утренней попытке встретить спортсменку. Однако спустя несколько часов в тот же день решением суда Левченко была отпущена на свободу.

Родители Елены Левченко

Родители Елены Левченко, ждавшие ее на Окрестина, узнав, что ее не выпустят, не смогли сдержать слез

Яковлев также сообщил, что в изоляторе Левченко содержали в тяжелых условиях. "Мыться не дают, прогулки очень редкие, спит она без матраса. Это просто издевательство", - возмущается Яковлев. По его оценке, сейчас в Беларуси создается "видимость законности", суды проходят "как под копирку", адвокатов к задержанным не пускают. В целом он характеризует ситуацию как "правовой дефолт". "Чем Елена Левченко опасна для общества, чтобы ее так долго держать в тюрьме? - задается вопросом он. - Почему не домашний арест? Ведь она спортсменка, столько всего сделала для этой страны, и сейчас с ней поступают настолько жестоко".

"Спортсмены - на передовой белорусских протестов"

Яковлев подчеркнул, что ситуация в стране угрожает не только Левченко, но и всем белорусским спортсменам, отстаивающим свою гражданскую позицию. Напомним, что Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах в РБ.

Надежды Яковлев, как и многие его коллеги, возлагают на мировое сообщество и, в частности, на Международный олимпийский комитет (МОК), которые, по мнению Яковлева, должны осудить происходящее в Беларуси и принять конкретные шаги, в том числе - ввести санкции. От этого, отмечает Яковлев, зависят сейчас судьбы многих спортсменов.

"Мы сейчас на острие атаки, с нами со всеми может случиться все, что угодно. И чем дольше МОК и все международное сообщество будут тянуть, тем хуже нам здесь. Мы это ощущаем, мы ощущаем давление. Я с вами сегодня разговариваю, но завтра, либо через минуту или две я могу оказаться в том же месте, где и Елена Левченко", - сказал он.

Яковлев добавил, что власти Беларуси уже расправилась с Координационным советом, с айтишниками, с актерами и руководством Купаловского театра, и теперь "на передовой" остались спортсмены. "Мы - ахиллесова пята Лукашенко", - констатирует гандболист. По его словам, Лукашенко воспринимает протесты спортсменов как предательство. В результате перед многими встает выбор: остаться в стране на свой страх и риск или эмигрировать. Яковлев свой выбор сделал: "Мы с ребятами решили, что мы будем стоять до последнего. Мы верим, что режим падет. Нельзя в такую минуту бросать свой народ".

Белорусские спортсмены ищут справедливости в МОК

Известная белорусская пловчиха, троекратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя, возглавившая Белорусский фонд спортивной солидарности, избрала другой путь: буквально на днях стало известно о ее переезде в Вильнюс. Оттуда она ведет активные переговоры с МОК, с национальными комитетами различных стран и спортивными федерациями, помогает белорусским спортсменам, потерявшим работу или попавшим под репрессии из-за своей гражданской позиции.

Александра Герасименя

Александра Герасименя

"Я не могу просто наблюдать за происходящим. Ходить на марши  - это классно, это заряжает, но все же хочется применить свои возможности и все свои силы для того, чтобы бороться - бороться больше, сильнее, выше, как говорится в спорте. Мой отъезд был таким стратегическим шагом, который позволит расширить наше движение и продвинуть нас дальше в нашей борьбе", - рассказала она DW.

Свою задачу Александра видит в том числе в том, чтобы поставить мировое спортивное сообщество в известность о происходящем в Беларуси. Этой цели служат и организация SOSBY, инициатором создания которой она является  и открытое письмо белорусских спортсменов, которое на данный момент уже подписали более 800 человек, и видеообращение в адрес спортивных чиновников Беларуси, опубликованное на YouTube.

"Мы информируем о том прессинге, о системных, я бы сказала, правонарушениях, которые идут со стороны НОК Беларуси. О том, что спортсменов увольняют за их гражданскую позицию. Это просто невероятно, это очень грубое нарушение Олимпийской хартии. И естественно мы своим заявлением оказываем определенное давление на нынешнюю власть", - говорит Александра. Вместе с тем, отмечает спортсменка, пока власти РБ предсказуемо не идут на диалог, ведь президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко.

Смотрите также:

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:04

Беларусь: об ультиматуме, протестах, боевом оружии и санкциях ЕС против Лукашенко

Аудио- и видеофайлы по теме

Что в Украине говорят о задержании Колесниковой  

Эксклюзив DW: о чем на самом деле Тихановская говорила с Меркель и что думает об итогах визита в ФРГ  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как в Евросоюзе восприняли угрозу Лаврова "перестать общаться"  

Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану  

Угрозы Лаврова и реакция Берлина: об отравлении Навального уже все сказано  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно