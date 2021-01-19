 Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 06.05.2021

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Беларусь

Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко

Автостроитель Skoda и производитель мужской косметики Nivea Man сожалеют, что их лишили возможности обслуживать своих покупателей в Беларуси.

Хоккеист сборной ФРГ на фоне рекламы спонсора Nivea for Men

Три немецкие компании, спонсирующие чемпионат мира по хоккею 2021 года, по просьбе DW в четверг, 6 мая, отреагировали на санкции, наложенные на их продукцию белорусскими властями. Объявленные в Минске на полгода меры стали реакцией на то, что из-за этих фирм режим Александра Лукашенко лишился возможности стать одним из двух хозяев нынешнего первенства. 

Под запрет попала продукция завода Volkswagen в Калуге

"Правительство Республики Беларусь объявило о запрете на импорт новых автомобилей Skoda Auto. До выяснения ситуации местный импортер в Беларуси с 5 мая 2021 года на неопределенный срок остановил сбыт новых автомобилей Skoda Auto", - констатировал в письменном ответе на запрос DW Мартин Ежек из пресс-службы чешского автостроителя Skoda Auto - стопроцентной дочерней компании немецкого концерна Volkswagen (VW).

"Мы надеемся вскоре разрешить ситуацию в интересах наших клиентов", - добавил он. Представитель компании не стал отвечать на вопрос DW, поставлялись ли до сих пор автомобили марки Skoda на белорусский рынок полностью с российского завода VW в Калуге или частично поступали также с головного предприятия в Чехии.

Логотип компании Skoda на хоккейном поле

Вот уже многие годы привычная картина: логотип компании Skoda на хоккейном поле во время ЧМ

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Beiersdorf сообщил DW, что принял к сведению "список тех товаров, которые запрещены к импорту и продаже на территории Республики Беларусь". Речь идет о линейке мужской косметики под брендом Nivea Man. "Мы сожалеем, что больше не можем обслуживать наших покупателей в Беларуси", - подчеркнула пресс-служба Beiersdorf. Она ушла от ответа, какую долю в глобальной выручке концерна занимал до сих пор белорусский рынок.  

В свою очередь, пресс-служба немецкого производителя моторных масел, автохимии и автокосметики Liqui Moly ответила на запрос DW, что "на эту тему мы в данный момент не хотим высказываться".

Спонсоры не захотели мириться с нарушениями прав человека в Беларуси

В середине января обладатели брендов Skoda, Nivea Man и Liqui Moly объявили, что откажутся от спонсирования ЧМ-2021, если часть матчей пройдет в Минске. В качестве причины они назвали систематические нарушения прав человека в Беларуси и жестокое обращение властей с мирными демонстрантами.

Эти заявления последовали вскоре после того, как министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал не делать "пиар-подарков" режиму Лукашенко. После ультиматума трех своих финансовых партнеров, в том числе генерального спонсора первенства компании Skoda, Международной федерации хоккея на льду (IIHF) ничего не оставалось, как отказаться от первоначального плана провести ЧМ-2021 в двух странах - Латвии и Беларуси. В итоге теперь все матчи пройдут с 21 мая по 6 июня в Риге.

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    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает

 

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