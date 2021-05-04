Кому навредят контрсанкции Минска, или Месть Лукашенко за ЧМ по хоккею

"Защита национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". Так официально сформулирована причина, по которой белорусы с 5 мая больше не смогут покупать продукцию Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговая марка Nivea). Так называемые контрсанкции белорусские власти ввели из-за того, что эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае, если бы он состоялся в Беларуси. DW обсудила с экспертами, как контрсанкции отразятся на компаниях, навредят ли они белорусам и почему пострадать может Россия.
Санкционные крем Nivea и автомобили Škoda
Постановление о запрете ввоза товаров Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf правительство Беларуси приняло на основании указа Александра Лукашенко от 30 марта "О применении специальных мер". Указ предусматривает запрет на ввоз и реализацию некоторых товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых является государство, которое ввело или присоединилось к санкциям против белорусских юридических и физических лиц.
Крема Nivea в белорусских магазинах больше не будет
Напомним, что с момента начала протестов в Беларуси девять месяцев назад Евросоюз ввел уже три пакета санкций против белорусских властей и бизнеса. Кроме того, ограничительные меры против белорусской нефтехимии недавно возобновили и США.
Пока белорусские контрсанкции касаются только упомянутых производителей, запрет на их товары будет действовать 6 месяцев. И хотя ограничительные меры вступили в силу только 5 мая, продукцию Nivea в белорусских магазинах с трудом можно было найти уже в конце апреля. Одни сразу убрали "запрещенку" с полок, другие пытались распродать их со скидкой.
Ограничения на ввоз и реализацию продукции запрещенных марок не будут касаться личного использования - купленный за рубежом крем Nivea в Беларусь привезти будет можно, пояснили в Государственном таможенном комитете Беларуси. Что касается Škoda, то ни новый, ни подержанный автомобиль в Беларусь ввезти не получится.
Экономический эффект от санкций вряд ли будет
В том, что контрсанкции Беларуси представляют собой своеобразную месть компаниям за то, что они отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, в Беларуси никто не сомневается. Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич говорит, что суть этих мер просто в том, чтобы ответить. "Белорусские власти и, прежде всего, Лукашенко решили отвечать на все действия, которые предпринимаются против них - как внутри страны, так и за рубежом. Есть санкции - надо как-то ответить, и не важно, что этот ответ получается странным и непонятным", - считает политолог.
Škoda отказалась быть спонсором ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси
Такую оценку разделяет и директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, отмечая, что смысл контрсанкций явно не экономический: "Надо было что-то сделать, вот власти и ввели санкции против очевидных "подозреваемых". Беларусь составляет маленький процент рынка больших компаний, так что их позиции не пошатнулись. Тем более, что в Беларуси эти товары не производили".
От белорусских контрсанкций пострадают поставки из России
И Борнукова, и Казакевич отмечают, что белорусские контрсанкции выглядят странно еще и потому, что затронут импорт из России, ведь большая часть продукции Škoda и Nivea производится там. Например, автомобили Škoda в Беларуси продаются в основном российской сборки. Государственный таможенный комитет Беларуси подтвердил, что запретные меры касаются и продукции, произведенной в странах ЕАЭС.
Автомобили Škoda собирают и в России, и в Индии (на фото)
Но премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что страны ЕАЭС "восприняли и поддержали" действия Минска. "Моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС", - подчеркнул он.
Экономист Борнукова говорит, что действия Минска станут новым прецедентом в ЕЭАС: "Несмотря "понимание", о котором говорил Головченко, я думаю, что в какой-то момент россияне заявят о том, что их это не устраивает".
Впрочем, российские эксперты считают, что подобные белорусские меры не вредят отношениям двух стран. "В прошлом году Škoda продала в Беларусь около 3,7 тысяч автомобилей. Даже если все они были произведены на российских заводах, то это составляет только 2% всего объема производства концерна в России. Неприятная потеря, но не смертельная", - заявил DW руководитель отдела аналитики "Автостат" Андрей Топтун.
Аналитик ГК "Финам" Алексей Корнеев также считает, что объемы поставок не настолько большие, чтобы омрачить взаимоотношения России и Беларуси. "Но и пользы я тут не вижу, - сказал он. - Как показал опыт российских контрсанкций 2014-2015 годов, от них больше страдают те, кто их вводит - в России тогда на полках в магазинах появилась продукция низшего качества и от этой затеи отказались".
Санкции отразятся не на западных компаниях, а на белорусах
По мнению экономиста Катерины Борнуковой, если от белорусских контрсанкций прибыль компаний немного и уменьшится, то намного больше это отразится на самих белорусах: "В первую очередь пострадают белорусские потребители, у которых станет меньше выбора. Кроме того, это заденет белорусских дилеров и дистрибьюторов товаров".
Борнукова также считает, что в чем-то санкционированные компании могут и выиграть в этой ситуации. "Имиджевый толчок, который они получили сначала отказавшись поддерживать чемпионат, а потом оказавшись под санкциями, окажется намного более важным, чем потеря белорусского рынка", - полагает экономист.
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Автор: Галина Петровская