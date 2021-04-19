США возобновили санкции против девяти белорусских компаний

США возобновляют санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий, приостановленные в 2015 году. Об этом сообщили Госдепартамент и министерство финансов США на своих сайтах в понедельник, 19 апреля. Решение принято из-за "вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих международных обязательств в этой области", говорится в заявлении Госдепартамента.

В документе также отмечается, что "в результате подавления протестов, вызванных фальсификацией властями Беларуси президентских выборов в августе 2020 года, в стране имеется более 340 политических заключенных". Поэтому администрация США решила, что "дальнейшее продление (приостановки действия санкций. - Ред.) будет несовместимо с Актом о демократии в Беларуси и с американскими ценностями", - говорится далее.

Как сообщил Минфин США, санкции восстанавливаются в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк Стекловолокно". Сотрудничество американских граждан и компаний с этими предприятиями должно быть прекращено через 45 дней, к 3 июня 2021 года. Запрещены любые операции с ними, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю в 50 процентов и более.

В 2015 году министерство финансов США приостановило санкции в отношении этих девяти компаний и выдало разрешение на сотрудничество с ними, которое ежегодно продлевалось.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер. Только в марте в Беларуси было задержано более 1100 участников акций протеста.

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