Правозащитник о Лукашенко и ЧМ по хоккею: Диктатора лишили любимой игрушки

Окажет ли ли отмена ЧМ по хоккею в Беларуси воздействие на удерживающего власть в стране Александра Лукашенко или, наоборот, даст ему повод окончательно забыть о необходимости поддерживать демократический фасад? И можно ли считать выплату Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) компенсаций Минску финансовой помощью режиму?

Эти и другие вопросы DW задала Алесю Беляцкому - председателю правозащитного центра "Весна", лауреату премии Right Livelihood Award, которую называют также альтернативной Нобелевской премией. Беляцкий, как и многие другие правозащитники и спортсмены в Беларуси, активно призывал IIHF лишить Минск права на проведение мирового первенства по хоккею.

Deutsche Welle: Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назвал тех, кто выступил за лишение страны права на проведение первенства, "предателями", отобравшими у белорусского народа настоящий праздник. Вы считаете его аргументы убедительными?

Правозащитник Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий: Перенос чемпионата мира по хоккею - это практически беспрецедентный случай. До этого такое было лишь в 1969 году, когда ЧМ перенесли из Чехословакии после вторжения туда войск советской коалиции. Ситуация праздника на костях, или пира во время чумы, который белорусские власти хотели устроить во время массовых репрессий, смотрелась бы очень нелепо. Поэтому, учитывая общую ситуацию, мы (правозащитный центр "Весна". - Ред.) решительно выступали против проведения чемпионата в Беларуси.

Общественно-политический кризис в стране продолжается. Каждый день идут новые задержания, аресты как по административным, так и по уголовным делам. Начались суды над активистами, задержанными летом и осенью прошлого года. Каждый день проходит несколько судов. Все это происходит для удержания власти.

Конечно же, мы выступаем за то, чтобы спорт делался чистыми руками и был далек от политики, но в таких странах, как наша, спорт имеет идеологическую окраску, как и при многих авторитарных и тоталитарных режимах. Мы помним, чем был спорт в сталинские времена и во времена фашистской Германии. В Беларуси спорт не является независимым. Это не праздник для людей, а идеологическая составляющая власти.

Что касается Дмитрия Баскова, то недавно стало известно, что он мог принимать участие в задержании активиста Романа Бондаренко.

Этот молодой человек был убит во дворе своего дома непонятно кем - то ли ОМОНом, то ли компанией так называемых "ябатек", в которой был и Басков. Многих возмутило до глубин души поведение этой компании, это было воспринято как пренебрежение к человеческой жизни. То, что во всем этом участвовал Дмитрий Басков, который является тренером по хоккею одного из сыновей Лукашенко, в преддверии чемпионата мира подлило масла в огонь.

- Не боитесь ли вы, что после лишения Беларуси права на проведение ЧМ Лукашенко потеряет последний стимул к тому, чтобы имитировать наличие в стране демократии?

- Мне кажется, все стимулы уже давно потеряны. Недавно были обнародованы аудиозаписи разговоров замминистра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова, в которых он говорит о планах создать концентрационные лагеря для участников мирных демонстраций. Исполнение этих планов приостановили в последнюю минуту. Мы стоим на пороге появления полуфашистской власти, которая держится на штыках и пускается во все тяжкие, несмотря ни на что. Еще в мае прошлого года у нас в стране было только трое политзаключенных. Сегодня, по данным белорусского правозащитного сообщества, их 183, и число постоянно растет. Эту ситуацию трудно сравнить с чем-либо в новой истории Беларуси. После сталинских времен репрессий такого масштаба у нас не было.

- В Германии многие считают, что на решение Международной федерации хоккея на льду повлиял уход спонсоров чемпионата. Вы тоже считаете, что финансовые соображения оказались в данном случае важнее моральных принципов?

- Мне кажется, что финансовый вопрос стал последней каплей. Ведь причин для переноса чемпионата было много. Были десятки обращений как от правозащитного центра "Весна", так и от других ассоциаций и организаций, белорусских спортсменов.

Лукашенко не раз призывали сесть за стол переговоров с протестующими и выпустить политзаключенных. Этого сделано не было, и проведение чемпионата в таких условиях стало бы пощечиной белорусскому гражданскому обществу. Мы - европейская страна и требуем, чтобы по отношению к нам не действовали двойные стандарты. При таком уровне нарушений прав человека никто не стал бы проводить чемпионат в Швейцарии, откуда к Лукашенко в гости приехал президент Международной федерации хоккея. А у нас это считается нормальным. Что это за подход?

То, что многие компании отказались спонсировать ЧМ в Беларуси, мы считаем прекрасным. Права человека и бизнес - это важная тема. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы бизнес закрывал глаза на ситуацию с правами человека в тех странах, где он работает, - идет ли речь о детском или рабском труде или о массовом нарушении прав человека, как в Беларуси.

- Среди компаний, оказавшихся спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси, - три немецкие. Можно ли сказать, что Германия играет особую роль в поддержке демократического движения в Беларуси?

- Думаю, что в этой ситуации Евросоюз мог бы вести себя еще активнее.

Мы ощущаем моральную поддержку и видим, что были сделаны первые, робкие шаги, касающиеся политических и экономических санкций, но мне кажется, что с такими людьми, как Лукашенко, надо разговаривать на том языке, который они понимают. А понимают они язык ультиматумов и денег. Время уговоров прошло, нужны более серьезные шаги по давлению на белорусский режим.

- Вчера Международная федерация хоккея на льду сообщила, что Беларусь получит компенсацию за лишение ее права на проведение чемпионата мира. Означает ли это, что режим получит финансовую поддержку?

- Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Это обыкновенный контракт, который составлялся еще до проведения чемпионата. Думаю, решение не проводить ЧМ в Беларуси и забрать у Лукашенко его любимую игрушку (а хоккей - это действительно любимая игрушка диктатора) в десятки раз более значимое, чем эти технические вопросы.

- Как вы оцениваете ситуацию нелояльных власти спортсменов в Беларуси? В октябре 2020 года они сообщили МОК, что подвергаются на родине репрессиям из-за своих политических убеждений.

- Спортсменов заставляют молчать, используя финансовые рычаги и лишая их возможности участвовать в турнирах, продвигаясь в спортивной карьере. Мне это напоминает еще досоветские времена, когда спортсменам в Беларуси запрещали участвовать в соревнованиях, если они указывали национальность "белорус". Сейчас некоторые белорусские спортсмены проявили принципиальность и последовательно выступили за демократические изменения, они проявили гордость, потребовали изменить отношение к ним - и это прекрасно.

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