 Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в беспрецедентных репрессиях | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.01.2021

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Беларусь

Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в беспрецедентных репрессиях

На протесты после выборов 9 августа власти ответили массовыми произвольными задержаниями и пытками. Только к середине ноября число задержанных достигло 25 тысяч, говорится в ежегодном "Всемирном докладе - 2021" HRW.

Задержание демонстранта в Минске

Задержание демонстранта в Минске

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Беларуси в развязывании беспрецедентных репрессий против оппозиционеров и гражданских активистов после спорных президентских выборов 9 августа, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. "На мирные протесты власти ответили произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни которых подверглись пыткам и недозволенному обращению со стороны сотрудников силовых структур", - говорится во "Всемирном докладе - 2021" HRW, обнародованном в четверг, 14 января.

"В отношении представителей политической оппозиции, протестующих и их сторонников были возбуждены сотни политически мотивированных уголовных дел. Освещавшие протесты журналисты неоднократно подвергались задержаниям, избиениям, штрафам, выдворению из страны и лишению аккредитации. Власти десятками блокировали сайты на разное время, в течение нескольких дней в стране почти не работал интернет", - указывается в документе.

Аресты и отказы в регистрации

В докладе HRW отмечается, что президентские выборы в Беларуси проходили на фоне арестов ведущих оппозиционных кандидатов, безосновательных отказов некоторым оппозиционным кандидатам в регистрации и обвинений в массовых подтасовках. В документе, в числе прочего, упоминается об отказе властей зарегистрировать кандидатами в президенты известного блогера Сергея Тихановского и оппозиционера Валерия Цепкало, а также об аресте оппозиционного кандидата Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

"Власти жестко пресекали мирные протесты 9 - 12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. За четыре дня было задержано почти семь тысяч демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни людей подверглись пыткам или другому недозволенному обращению со стороны силовиков. По меньшей мере четыре человека умерли в результате противоправных действий сотрудников милиции", - говорится в докладе HRW.

Тысячи задержанных

В документе сообщается, что к середине ноября общее число людей, задержанных в связи с протестами, достигло 25 тысяч. "С начала лета власти Беларуси возбудили более 500 уголовных дел против потенциальных президентских кандидатов, активистов их избирательных штабов и мирных демонстрантов по целому ряду безосновательных обвинений - от организации или участия в массовых беспорядках до хулиганства", - отмечается в докладе HRW.

"Фигурантами уголовных дел, в том числе о неуплате налогов и мошенничестве, также становились предприниматели и сотрудники компаний, которые поддерживали определенных оппозиционных кандидатов и пострадавших от милицейского насилия во время протестов. На 15 ноября в СИЗО по таким политически мотивированным обвинениям оставались по меньшей мере 118 человек", - указывают авторы документа.

Задержания работников СМИ

По данным HRW, с января по ноябрь 2020 года в Беларуси зафиксировано свыше 500 случаев притеснений и задержаний журналистов и привлечения их к административной ответственности в виде штрафа или ареста. "Отдельной мишенью властей были журналисты, которые освещали протесты или вели прямую трансляцию. Их задерживали и привлекали за участие в несанкционированных мероприятиях и незаконное изготовление или распространение продукции СМИ", - указывается в докладе.

В документе приводятся конкретные случаи, когда журналисты были избиты или получили травмы при освещении протестов. В частности, упоминается об избиении при задержании журналистов Александра Позняка и Сергея Багрова, корреспондента белорусской редакции "Радио Свобода" Антона Трофимовича, а также о госпитализации после ранения резиновой пулей корреспондентки "Нашей Нивы" Натальи Лубневсой.

Пандемия коронавируса

В докладе HRW затронута и тема пандемии коронавируса. "В течение всего периода пандемии президент Лукашенко отрицал опасность COVID-19. Несмотря на высокий уровень контактного инфицирования, власти не вводили никаких ограничительных мер. В ноябре в Минске и ряде других городов был введен масочный режим. Власти предпринимали попытки заставить замолчать работников здравоохранения, которые рассказывали об опасности пандемии. В Витебске после интервью с критикой пассивности правительства был уволен главврач городской больницы скорой помощи Сергей Лазарь", - сообщается в документе.

Смотрите также:

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    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

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    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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