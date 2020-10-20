"Беломайдан бандитов из 90-х". Что госСМИ Беларуси говорят о протестах

Государственные телеканалы Беларуси, освещая ситуацию в стране, демонизируют протестующих и рисуют черно-белую картину мира, считают эксперты. Однако сторонников властям это не добавляет.
Дубинки, водометы и светошумовые гранаты - это неполный список средств, с помощью которых белорусские власти борются с протестами, не стихающими в стране уже более трех месяцев после проведения президентских выборов 9 августа. Впрочем, чтобы разрешить политический кризис, власти применяют еще одно средство - пропаганду.
На государственном телевидении демонстрантов называют радикалами и бандитами, не способными сформулировать цели протеста, и всячески подчеркивают, что протест не мирный. Какие пропагандистские приемы используют гостелеканалы Беларуси для освещения протестов - у DW.
Кадры с горящей машиной, демонстрантами в сцепке и стычек с силовиками - так государственный канал "Беларусь 1" начинает репортаж "Немирный протест" о воскресном марше 11 ноября. "Вы говорите мирный протест? Белые ленточки? Дамы с цветами и улыбающиеся белорусы? Нет, мои дорогие. В то время, когда действительно мирные жители столицы по привычке готовились к новой рабочей неделе, укладывали детей и сами собирались отдыхать, под покровом ночи на улицы города собирались выйти те самые группировки "боевого звена", у которых с 9 по 11 августа провалилась попытка цветной революции", - под тревожную музыку комментирует видеоряд автор 10-минутного сюжета.
Как доказательство радикализма протестующих в сюжете показывают скрины сообщений из телеграм-чатов, где призывают делать закладки из воспламеняющихся жидкостей и блокировать дороги. Протесты госканал сравнивает с "бандитизмом в 90-е", а протестующих представляет как "радикальных молодчиков" и "отморозков".
Ближе к концу сюжета показывают мужчин с избитыми лицами, называющих свои имена и дату рождения - "реальные лица протеста", которым "грозят реальные сроки". "Кто решится дестабилизировать обстановку в стране, рискует оказаться в местах не столь отдаленных. И силовики дали им последнее предупреждение", - так репортаж заканчивается.
Подобные сюжеты на государственном ТВ Беларуси в последнее время стали центральными, особенно ужесточилась риторика их авторов после президентских выборов. Такими выводами делится аналитик Максим Стефанович. Он с июля анализирует контент государственных телеканалов для проекта "Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси", который реализуется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь.
Говоря о структуре информационных атак и объяснительной модели, которую применяет государственное ТВ, Стефанович выделяет три уровня: "Первый - геополитический. Телеканалы стремятся лишить происходящие в стране события внутреннего содержания и утверждают о наличии могущественных внешних сил, которые ведут свою игру".
Вторым уровнем аналитик называет изобличение технологий протеста - госСМИ не раз атаковали телеграм-каналы, независимые медиа и отдельных политиков, которые, по их версии, являются главными координаторами протестов. На госканалах выходили сюжеты про "7 стадий Беломайдана" и "методичку Шарпа" как доказательства применения проработанных технологии протеста.
"Третий уровень, - продолжает Стефанович, - это лишение оппонентов власти субъектности, маргинализация протестующих, использование утверждений, что они действуют не самостоятельно, агрессивно и в целом неадекватны". Усиливают эффект, по словам эксперта, кадры покаяний и извинений протестующих, а также акцент на то, что демонстранты не понимают цели протеста.
В ходе исследования анализировались передачи трех главных белорусских телеканалов - "Беларусь 1", ОНТ и СТВ. Зачастую тональность сюжетов о протестах на этих каналах была одинаковая, а иногда доходило и до полного совпадения. Так, каналы показали идентичные репортажи о марше 25 октября, в которых использовались практически одинаковые фразы.
Но отличия между госканалами все же есть. "У СТВ максимально агрессивная риторика и доминируют авторские рубрики - политические стендапы. Похожая ситуация на "Беларусь 1", только без такого авторского напора", - рассказывает Артем Шрайбман, политический аналитик и координатор проекта мониторинга. А ОНТ, добавляет Шрайбман, в обычные дни пытается держаться в профессиональных рамках, но когда нужно "мочить" протест, берет на вооружение такую же риторику, как и другие.
Авторы мониторинга констатируют, что сейчас гостелеканалы перешли к баррикадной журналистике и создают черно-белую картину мира. "Противопоставляются идеологемы: созидающее государство и хаос революции, акции неравнодушных сторонников мира и радикальный протест", - отмечает Максим Стефанович. Кроме того, в телесюжетах истинные патриоты Беларуси противопоставляются протестующим, для характеристики которых используют следующие эпитеты - "молодчики", "псевдогерои", "бчб-зомби". Но чаще всего в описании демонстрантов используется слово "змагары" (в переводе с белорусского "борцы". - Ред.)
Однако Артем Шрайбман уверен, что эти пропагандистские приемы не добавляют властям сторонников: "Такая пропаганда лишь поляризует общество. Электорат властей заряжается ненавистью к протестующим, а оппоненты властей либо не смотрят телевидение, либо сами радикализируются от такого к себе обращения".
Кроме того, Шрайбман сомневается, что аудитория белорусских гостелеканалов действительно велика: "Мы не знаем реальных цифр, но есть большие подозрения, что средний пост в популярных оппозиционных телеграмм-каналах набирает больше просмотров, чем все вечерние выпуски новостей вместе взятые".
Смотрите также: