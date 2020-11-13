Комментарий: Белорусам угрожают лишением гражданства

23-летняя победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич уже год как является депутатом Палаты представителей Национального собрания, где и выступает со своими предложениями. Так, сегодня Василевич предложила корректировать белорусское законодательство в вопросах гражданства. "Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", цитирует ее государственное агентство БелТа.

Что известно о Марие Василевич

Белорусская модель Мария Василевич прославилась как политический деятель в 2019 году, когда стала самым юным депутатом в истории Беларуси. Новость об этом напечатали многие международные СМИ, украсив ее фотографией, на которой пожилой автократ Александр Лукашенко танцует с молодой красавицей-депутатом на новогоднем балу. Вскоре после этого Мария Василевич обвинила во лжи журналистов британской газеты The Times, опровергнув информацию о своей любовной связи с главой государства.

Саша Романова

После президентских выборов 9 августа 2020 года Мария Василевич в своем Instagram неожиданно осудила насилие против демонстрантов. Она опубликовала историю, а после лично съездила в больницу к раненым во время мирных протестов, что заставило белорусов в соцсетях писать довольно теплые слова в адрес фаворитки Лукашенко: мол, сколько еще дней осталось режиму, от которого отворачиваются самые преданные женщины?

Но за три месяца настроения Василевич, вероятно, изменились. Теперь она работает над законодательством о лишении белорусов гражданства за террористическую деятельность, экстремизм и тяжкий вред интересам государства. Именно эти обвинения предъявляют участникам акций протеста в Беларуси осенью 2020 года.

Насколько законно лишение гражданства

С точки зрения права, инициатива Марии Василевич выглядит чудовищно. В статье 10 Конституции Республики Беларусь сказано, что "никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство". Право быть гражданином своей страны дается белорусу по факту рождения. Норма, предполагающая лишение такого права за инакомыслие, преступна по своей сути.

Что будут делать с лицами, лишенными гражданства? "Их расстреляют, это же Беларусь", - горько иронизируют белорусы в социальных сетях. Они с горечью фантазируют про эшелоны в сторону границы и "тройки" из ОМОНа, которые без суда и следствия будут уничтожать несогласных. Поводом для таких разговоров становится череда судов над мирными демонстрантами, со свидетелями-силовиками в балаклавах. По оценкам правозащитников, с 9 августа по 9 ноября в Беларуси подверглись репрессиям 20 тысяч человек - это беспрецедентная цифра для государства в Восточной Европе.

Лишение гражданства в отношении диссидентов практиковали в СССР. Самый яркий пример - писатель Александр Солженицын, который был обвинен в измене родине и лишен советского гражданства 12 февраля 1974 года после выхода "Архипелага ГУЛАГа". В Беларуси, которая уверенно идет назад по стопам мертвой империи, практика принудительного лишения гражданства была опробована еще в 2010 году. Белорусского гражданства по личному распоряжению Лукашенко был лишен журналист Павел Шеремет - правда, официальной причиной было объявлено наличие у Шеремета российского гражданства. Павел до самого дня своего убийства в 2016 году в Киеве считал себя белорусом.

Быть белорусом и не поддерживать Лукашенко

Справедливости ради стоит отметить, что законопроект об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь" готовится к рассмотрению во втором чтении. А первое чтение прошло еще 4 июня 2020 года, но на него никто особенно не обратил внимание. Тогда на повестке дня в Беларуси были президентские выборы. 4 июня 2020 даже Виктор Бабарико еще не был задержан и продолжал активную предвыборную кампанию - все внимание народа было приковано к президентской гонке, в которой делали ставку на законность. На этом настаивали адвокаты штаба Бабарико, часть из которых до сих пор находится в СИЗО КГБ.

По состоянию на 13 ноября 2020 года законности в Беларуси не осталось, а потому второе чтение закона о гражданстве Беларуси выглядит не просто жалкой, а циничной инициативой Палаты представителей. Похоже, что быть белорусом и не поддерживать Лукашенко теперь запрещено.

Оценивая высказывание Марии Василевич, можно подчеркнуть оторванность депутатов от реальности. Мария Василевич комментирует законопроект в день траура по Роману Бондаренко, 31-летнему парню, избитому до смерти в отделении милиции. Траур в Беларуси, судя по всему, тоже не разрешен - белорусов забирают в милицию прямо из цепей солидарности.

Тем временем сама Мария Василевич опубликовала в Instagram новую историю. "Норма о лишении гражданства предусмотрена для граждан, которые приобрели гражданство РБ за участие в террористической деятельности", - написала депутат на достаточно фривольном персиковом фоне. Через 24 часа этот пост исчезнет без следа. Останется только осадок, хотя этого осадка от всего происходящего в Беларуси за последние три месяца так много, что Мария Василевич вместе со всеми чиновниками Лукашенко уже должна бы подбирать себе альтернативные паспорта Зимбабве.

Автор: Саша Романова, белорусский журналист, писатель, директор двух независимых медиа kyky.org и the-village.me

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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