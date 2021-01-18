 Беларусь получит компенсацию от IIHF за лишение ЧМ-2021 по хоккею | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.01.2021

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Беларусь

Беларусь получит компенсацию от IIHF за лишение ЧМ-2021 по хоккею

Международной федерации хоккея на льду предстоит решить, где провести матчи ЧМ, которые должны были проходить в Минске. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.

Александр Лукашенко играет в хоккей (фото из архива)

Белорусские организаторы получат компенсацию от Международной федерации хоккея на льду (IIHF) за то, что Минск был лишен права провести чемпионат мира по хоккею 2021 года. Об этом заявил член совета IIHF Петр Бржиза в интервьючешскому изданию Sport.cz, опубликованном в понедельник, 18 января.

В частности, Бржиза подчеркнул, что речь идет не о санкциях, а именно о компенсациях, которые "подробно описаны в договорах". Точный размер выплат пока не называется. "Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря IIHF, который в ближайшие недели определит все издержки и последствия этого решения", - заявил спортивный чиновник.

В настоящий момент ведутся переговоры с Данией и Словакией о возможности проведения в этих странах тех матчей чемпионата, которые должны были проходить в Минске. Латвия, которая изначально должна была стать хозяйкой ЧМ совместно с Беларусью, выразила готовность провести весь турнир. По словам Петра Бржизы, у IIHF пока нет фаворита, решение будет принято позднее. Расходы по переносу чемпионата понесет организация.

Минск лишился права проводить ЧМ-2021 по хоккею

Ранее 18 января IIHF объявила, что Минск лишен права проводить чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году. Федерация объяснила свое решение вопросами безопасности, которые находятся вне ее контроля.

Ряд компаний - Škoda, Nivea и Liqui Moly - отказались спонсировать соревнования в свете отношения властей республики к участникам многомесячных протестов. Представители белорусского гражданского общества и иностранные политики неоднократно призывали руководство IIHF  лишить Беларусь права проводить мировое первенство по хоккею и отреагировать тем самым на политику ее властей и правителя Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более 5 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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    Автор: Наталья Позднякова


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