Минск лишен права проводить ЧМ-2021 по хоккею

Минск лишен права проводить чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году. Об этом Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила в понедельник, 18 января. Федерация объяснила свое решение вопросами безопасности, которые находятся вне ее контроля. Первоначально чемпионат в мае-июне 2021 года должны были принять столицы Беларуси и Латвии.

Ряд компаний - Škoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать соревнования в свете отношения властей республики к участникам многомесячных протестов. Представители белорусского гражданского общества и иностранные политики неоднократно призывали руководство IIHF лишить Беларусь права проводить мировое первенство по хоккею и отреагировать тем самым на политику ее властей и правителя Александра Лукашенко.

Тихановская приветствует решение IIHF

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствовала решение IIHF. "Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего - и сделали это вместе", - говорится в Telegram-канале Тихановской.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более 5 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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