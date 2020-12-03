Алесь Беляцкий: ЕС не имеет права молчать и ничего не делать

Вечером в четверг, 3 декабря, в Стокгольме состоялась церемония вручения премии "За правильный образ жизни" шведского фонда Right Livehood Award Foundation, которую также называют альтернативной Нобелевской премией. Одним из ее лауреатов стал известный белорусский активист, глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

В преддверии торжественного мероприятия он поделился с учредителям премии своим мнением о том, как будут в дальнейшем развиваться события в Беларуси, как на происходящее в республике должен реагировать Евросоюз, и есть ли вероятность того, что после принятия новой конституции страны Александр Лукашенко покинет свой пост. DW решила опубликовать это интервью.

- Вы более 30 лет занимаетесь защитой прав человека и продвижением демократии в Беларуси. Этим летом жители страны выступили против репрессивного режима. Что вы ощущаете?

- С одной стороны, мы ощущаем удовлетворение от того, что наша работа дала результаты. В то же время мы прекрасно понимаем, что это не только заслуга нашей организации, и происходяшее можно объяснить многими факторами. Наверное, самый значительный из них - это то, что соседом Беларуси является Евросоюз.

Алесь Беляцкий

Тем не менее еще год назад никто не мог подумать, что в стране начнется такой жесткий общественно-политический кризис. Мы сами в изумлении от того, что люди сейчас выступают практически с теми же требованиями о защите своих прав, что и мы.

Но мы прекрасно понимаем, что борьба продолжается. Авторитарные власти Беларуси не собираются ни на шаг отступать от своих методов силового давления на общество и контроля над ним. Идет очень жесткая борьба. В любом случае трансформация авторитарной системы, которая существовала в Беларуси 26 лет, не происходит за один день. Эта работа займет еще достаточно долгое время.

- Каков ваш посыл лидерам европейских стран? Каких действий вы ожидаете от них на данном этапе?

- Уже четвертый месяц в Беларуси имеет место небывалый уровень насилия властей над обществом. Десятки тысяч людей были арестованы, убиты или ранены. К сожалению, ситуация пока не улучшается. Противостояние общества и властей, которые опираются на дубинки и полицейскую силу, продолжается.

Белорусы применяют стратегию ненасильственного сопротивления. В этой ситуации для нашей успешной борьбы за права человека, за демократическую Беларусь очень важна помощь западных демократических стран. И не завтра или послезавтра, а именно сейчас.

У нас фактически происходит гуманитарная катастрофа. Правовое государство исчезло, в стране правовой дефолт. И Евросоюз, построенный на принципах уважения к правам человека и справедливому правосудию, имея такого соседа, просто не имеет права молчать и ничего не делать.

Важно усилить политическое давление на белорусский режим с требованием остановить насилие. Если это не сработает, то это будет означать, что против режима, который подавляет волю своего народа к демократии, пришло время ввести экономические санкции.

- Какое значение для вас в нынешней ситуации имеет премия "За правильный образ жизни"?

- Для нас это очень важная премия, серьезная моральная поддержка всем членам нашей организации. Также это возможность в полный голос говорить о проблемах с правами человека в Беларуси на международном уровне.

На самом деле сейчас не время радоваться премиям. У нас очень много тяжелой работы, связанной с мониторингом несправедливых судов, с документированием случаев пыток и избиения людей. Мы уже несколько месяцев находимся в состоянии стресса. Я очень надеюсь, что весть о премии позволит мне и моим коллегам эффективно продолжать нашу работу, несмотря на то, что сейчас происходит в Беларуси.

Я также надеюсь, что премия повысит уровень безопасности нашей работы. Это международное признание, и мы будем находиться под большей защитой.

- В конце ноября Александр Лукашенко заявил, что покинет пост президента страны, как только будет принята новая конституция. На ваш взгляд, он действительно готов уйти?

- Я не верю его словам. Это не более чем декоративные изменения, желание отвести от себя удар и перераспределить полномочия, но в то же время оставить авторитарную структуру государства такой, какова она есть. Лукашенко не тот человек, который будет отдавать власть. Но я уверен, что народ заставит его уйти. Никто не может предсказать, когда это произойдет, но я абсолютно в этом уверен.

- Существует ли риск того, что кризис в Беларуси может перерасти в вооруженный конфликт, как это произошло в Украине?

- Думаю, что нет. Мы призываем людей продолжать применять стратегию мирного, ненасильственного сопротивления. Любые другие шаги могут привести к крайне негативным последствиям для Беларуси, для белорусской государственности и, в конце концов, для позитивного разрешения кризиса.

Если бы противостояние перешло в острую фазу, Лукашенко, возможно, даже был бы рад. К этому готовы как он сам, так и силовики: и силы внутренних войск, и спецотряды милиции, и даже армия. Они (белорусские власти - Ред.) активно обсуждали идею о том, что армия также может принимать участие в подавлении демонстраций. Они готовы применить силу против людей, которые им сопротивляются.

Ненасильственное же сопротивление может продолжаться дольше: мы видим, что кризис затянулся. С другой стороны, такая стратегия приводит к более устойчивым изменениям: меняется психология людей, возникает более широкое понимание того, для чего нужны перемены. Поэтому я считаю, что путь белорусской мирной революции - очень правильный.

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