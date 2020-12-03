Правозащитнику Алесю Беляцкому вручена альтернативная "нобелевка"

Белорусскому правозащитному центру "Весна" и его главеАлесю Беляцкомув четверг, 3 декабря, вручена премия "За правильный образ жизни", которую также называют альтернативной нобелевской. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса вручение наград шведского фонда Right Livelihood Award Foundation произошло виртуально, а не традиционно в Стокгольме. Однако Алесю Беляцкому премия была вручена лично в шведской столице.

"В Беларуси идет мирная революция"

Выступая на церемонии, глава "Весны" отметил, что в этом году награда вручается в то время, когда в Беларуси происходит мирная революция. "Вот уже полгода белорусское общество ведет захватывающую борьбу за права человека, за демократию и справедливость, борьбу за право называться народом, борьбу с последним диктатором Европы и его режимом, который он строил более 26 лет, - сказал Беляцкий. - Эта борьба не проходит без жертв: четверо демонстрантов убиты, боле 30 тысяч арестованы, более тысячи раненых, тысячи избитых и прошедших через пытки белорусов. Убийства, изнасилования и пытки - это все сейчас происходит в Беларуси". Лукашенко сфальсифицировал выборы и потерял легитимность в глазах белорусского народа, его власть держится только на милиции и вооруженных силах, заявил Беляцкий.

Кроме Алеся Беляцкого, лауреатами премии стали также активистка из Никарагуа Лотти Каннингем Врен, американский юрист Брайан Стивенсон и иранская защитница прав женщин Насрин Сотудех. Каждый из них получит по 95 тысяч евро.

"Это большая честь и признание работы, которую делала моя правозащитная организация, я, а также другие правозащитники в непростые времена, которые наступили для Беларуси", - сказал Алесь Беляцкий в интервью DW в начале октября, когда были объявлены имена лауреатов премии. По словам Беляцкого, эта премия является не персональной наградой за его "хорошую работу", а, скорее, жестом поддержки всех правозащитников, которые сейчас стараются помогать жертвам репрессий в Беларуси.

Правозащитная деятельность Беляцкого

Правозащитник Алесь Беляцкий всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за демократию и свободу в Беларуси. Правозащитной деятельностью он занялся еще в эпоху Перестройки, а в 1996 году создал правозащитный центр "Весна". Эта организация уже более 20 лет помогает белорусам отстаивать свои права, занимается наблюдением за выборами и оказывает помощь жертвам политических репрессий.

Активисты организации неоднократно подвергались преследованиям со стороны властей. В 2011 году Алесь Беляцкий был осужден на 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Страны Евросоюза, США и международные правозащитные организации признали приговор политически мотивированным, а Беляцкого - политзаключенным. Под давлением международного сообщества он был досрочно освобожден летом 2014 года.

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