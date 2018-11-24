Лауреатом альтернативной "нобелевки" стал белорусский активист

Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation в четверг, 1 октября, объявил имена лауреатов премии "За правильный образ жизни", которую также называют альтернативной нобелевской. Почетная награда присуждена главе белорусского правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому, активистке из Никарагуа Лотти Каннингем Врен, американскому юристу Брайану Стивенсону и иранской защитнице прав женщин Насрин Сотудех.

Алесь Беляцкий (Беларусь)

58-летний правозащитник, вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH) Алесь Беляцкий посвятил всю свою сознательную жизнь борьбе за демократию и свободу в Беларуси. Активист не может равнодушно смотреть и на последние события в стране. "Тот уровень репрессий, который сейчас происходит, чрезвычайно высок, ничего подобного мы не видели", - цитирует слова Беляцкого "Радио Свобода Беларусь".

В 1996 году - после 10 лет политической деятельности, начавшейся еще в эпоху перестройки - Алесь Беляцкий стал инициатором создания правозащитного центра "Весна". Эта организация уже более 20 лет помогает белорусам отстаивать свои права. За время своего существования правозащитники оказали помощь тысячам человек, участвовали в бессчетном количестве административных и уголовных процессов.

Правозащитный центр и сегодня осуществляет ряд проектов. В их числе - наблюдение за выборами и оказание помощи жертвам политических репрессий. Одной из главных задач организации является отмена в Беларуси смертной казни.

Активисты организации неоднократно подвергались преследованиям со стороны властей. В 2011 году Алесь Беляцкий был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и осужден на 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Основанием для ареста стали зарубежные банковские счета Беляцкого, средства с которых использовались для правозащитной деятельности центра "Весна", лишенного регистрации в Беларуси и поэтому не имевшего возможности открыть банковский счет в своей стране. Страны Евросоюза, США и международные правозащитные организации признали приговор политически мотивированным, а Беляцкого - политзаключенным. Под давлением международного сообщества он был досрочно освобожден летом 2014 года.

Лотти Каннингем Врен (Никарагуа)

Лотти Каннингем Врен

Юрист Лотти Каннингем Врен посвятила свою жизнь защите прав коренных народов Никарагуа - мискито, сумо и рама, которые в общей сложности составляют около трех процентов населения страны. 61-летняя активистка возглавляет Центр правосудия и прав человека Атлантического побережья Никарагуа (CEJUDHCAN).

В 2001 году ей удалось отстоять права коренных народов страны на земли их традиционного проживания в Межамериканском суде по правам человека. Это стало важным прецедентом: ранее власти Никарагуа эксплуатировали лесные ресурсы без согласия на то местного населения. Деятельность Каннингем Врен, впрочем, многим пришлась не по душе. В адрес активистки почти ежедневно поступают угрозы, а в 2015 году ее даже пытались похитить.

В последние месяцы она пытается обратить внимание общественности на бедственное положение, в котором оказались коренные народы Никарагуа во время пандемии коронавируса. Она рассказывает о том, как люди умирают от Covid-19 на ее глазах и пытаются лечиться средствами традиционной медицины. "Люди думают, что это просто лихорадка или грипп, они не думают о вирусе. А у медсестер нет даже парацетамола. Это печально. У них у всех сложилось впечатление, что местные власти и правительство страны бросили их на произвол судьбы", - сетует Каннингем.

Брайан Стивенсон (США)

Юрист-правозащитник Брайан Стивенсон

Третьим лауреатом альтернативной "нобелевки" стал один из ведущих американских юристов, правозащитник Брайан Стивенсон. Делом его жизни стала борьба против системного расизма. Его цель - реформа системы правосудия в США: в данный момент афроамериканец имеет гораздо больше шансов быть приговоренным к высшей мере наказания, чем гражданин страны с белым цветом кожи. Хотя афроамериканцы составляют лишь 13 процентов населения США, каждый третий заключенный камеры смертников является представителем этой группы.

Насрин Сотудех (Иран)

Четвертый лауреат премии, иранская правозащитница Насрин Сотудех, вероятнее всего, даже не узнает о своем награждении. В 2019 году Сотудех была признана виновной в оскорблении лидера иранской революции и шпионаже и приговорена к 33 годам лишения свободы и 148 ударам палкой.

Насрин Сотудех

По мнению наблюдателей, арест правозащитницы связан с протестами против обязательного ношения женщинами мусульманского головного убора, которые проходили в ряде иранских городов в декабре 2017 года. Сотудех выразила поддержку двум молодым иранкам, которые открыто выступили против обязанности носить хиджаб и были задержаны.

Летом 2020 года Сотудех объявила голодовку в знак протеста против слабой защиты политзаключенных от коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции руководство страны временно освободило из тюрем почти 90 тысяч заключенных, однако политзаключенных это не коснулось. 19 сентября Сотудех госпитализировали в одну из больниц Тегерана. Как сообщил ее муж, 57-летняя активистка сильно похудела и серьезно ослаблена. Однако, несмотря на это, 23 сентября ее перевели обратно в тюрьму.

Стоит отметить, что Насрин Сотудех не впервые оказалась за решеткой. Так, в 2010 году ее осудили на 11 лет лишения свободы по обвинению в подрыве национальной безопасности и пропаганде против властей. В 2013 году, под давлением международного сообщества, правозащитницу освободили. Годом ранее она стала лауреатом международной премии имени Сахарова, присуждаемой Европарламентом.

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