Как в Беларуси помогают пострадавшим от властей в ходе протестов

"После событий 9 августа, когда мы объявили, что будем помогать пострадавшим от действий силовиков, на счет за сутки поступил почти миллион долларов пожертвований. Сегодня на BY_help собрано более трех миллионов", - делится фандрайзер Андрей Стрижак.

Сейчас белорусам оказывают помощь множество недавно созданных благотворительных организаций, в том числе Фонд "Беларусь будущего" экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, инициативы "Имена", Probono.by и многие другие. Самые масштабные проекты - By_help и Фонд солидарности BYSOL. Как и кому они помогают - у DW.

Тысячи желающих сделать пожертвования

"Особенность этих пожертвований в том, что мы можем использовать только возможности физических лиц. Это десятки тысяч индивидуальных жертвователей", - объясняет Андрей Стрижак, один из организаторов BY_help и Фонда солидарности BYSOL.

Андрей Стрижак (фото из архива)

Стрижак в фандрайзинге уже больше пяти лет. В 2015 году он наладил доставку помощи гражданскому населению и медикам Донбасса в рамках кампании "Гуманитарный маршрут Беларусь - АТО". Она продолжает работать и до сих пор - два раза в год в Украину отправляют гуманитарный груз.

Инициатива BY_help появилась в 2017 году - с целью поддержки белорусов, которые пострадали во время протестов против президентского "декрета о тунеядцах". В начале 2020-го в рамках BY_help помощь получили те, кто был оштрафован или арестован за участие в акциях протеста в поддержку независимости Беларуси. А в конце июня возможности инициативы стали использоваться, чтобы поддержать пострадавшим во время президентской кампании.

За сутки собрали миллион долларов

Еще один благотворительный проект Андрея Стрижака - Фонд солидарности BYSOL, учрежденный в середине августа. Он занимается помощью белорусам, уволенным с работы по политическим мотивам, а также структурам, которые проводят в стране политические забастовки.

В работе BY_help и BYSOL, по словам Стрижака, задействовано около 100 человек, из них около 20 - на постоянной основе: "Они не получают никакой компенсации из фондов. Это наша принципиальная позиция". В каждом из фондов есть организаторы с правом принятия решений. Например, об открытии новых направлений помощи, если есть общественный запрос и значительная категория нуждающихся.

Пожертвования проходят финансовый контроль

За полтора месяца после выборов президента Беларуси два упомянутых фонда суммарно собрали более 5,5 млн долларов пожертвований. Для этого, указывает Стрижак, используются фандрайзер Facebook, площадки PayPal, GoFundMe. Деньги поступают на счета соучредителей BY_help Алексея Леончика и BYSOL Алексея Кузьменкова, находящихся за границей.

Для перевода пожертвований используются фандрайзер Facebook, площадки PayPal и GoFundMe

Затем средства переводятся в банк, где проходят финансовый контроль. "У физического лица внезапно появился миллион евро. Понятно, что у банка возникают вопросы насчет его законности. Процесс проверки довольно длительный", - отмечает Андрей Стрижак.

Как деньги приходят в кошелек конкретному человеку в Беларуси, он рассказывать отказался: "Эту информацию хотят получить власти, чтобы перекрыть каналы помощи. Отмечу только, что в Беларусь выплаты попадают разными путями. Их приходится менять, чтобы исключить блокировку, перехват или потерю средств".

Проследить за тем, как приходят и расходуются средства, может любой желающий: в соцсетях регулярно выкладываются таблицы с отчетами о количестве поддержанных и общая сумма выплат.

Как получить помощь?

В общей сложности на BY_help и BYSOL уже поступило около 5-5,5 тысяч заявок от нуждающихся в помощи. В первом проекте ее оказали почти 900 лицам, во втором - более 200. Суммарно выплаты, по словам Андрея Стрижака, составили более 880 тысяч долларов. Говоря о скорости получения помощи, фандрайзер признается, что процедура занимает довольно много времени: все заявки проходят верификацию - волонтеры определяют релевантность и проверяют данные.

Многие протестующие в Беларуси, особенно в первые дни, при и после задержания были жестоко избиты

"Если человек получил травму, он должен предоставить BY_hepl медицинский документ. Если за медпомощью не обращались (а таких случаев много - люди боятся преследования со стороны силовиков), то можно прислать фото или видео, на которых зафиксированы травмы. Есть система критериев для оценки их тяжести, разработанная судмедэкспертами", - продолжает Стрижак.

Проще всего верифицировать тех, кто получил штрафы или находился под арестом - у них есть постановление суда с суммой штрафа или счет из изолятора, в котором указанно, сколько надо заплатить за пребывание в этом заведении.

С BYSOL ситуация выглядит иначе: "Каждый человек, который был уволен, собирается уволиться по политическим причинам и заявляет об этом публично, получает выплату в размере трех среднемесячных зарплат - 1,5 тысячи евро. Мы думаем, что такая стартовая зарплата будет в Беларуси при новой власти".

С какими проблемами сталкиваются фонды?

По словам Андрея Стрижака, белорусские власти сейчас пытаются ограничить финансовые потоки, придумать какие-то запреты, очернить идею помощи через пожертвования: "О том, что якобы наша деятельность незаконна, говорили и пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, и премьер Роман Головченко, и белорусский Минюст".

А в начале прошлой недели Мининформ заблокировал сайты нескольких фондов помощи пострадавшим от действий властей. "Смешно и неудобно думать, что в ХХІ веке блокировкой сайта можно добиться остановки сбора средств, заявок, выплаты помощи", - написал на своей странице в Facebook Стрижак.

Он подчеркивает, что обвинения со стороны властей беспочвенны: "Фонд BYSOL и компания BY_hepl - это персональные сборы физических лиц. Каждый может собирать деньги для себя в соответствии с законодательством того государства, где находится: в первом случае это Великобритания, во втором - Нидерланды. Человек может делать с этими деньгами все, что ему заблагорассудится, в том числе и раздать их".

Тем не менее в целях безопасности большая часть команды фондов BY_hepl и BYSOL, в том числе и сам Стрижак, в данный момент находятся за рубежом. А те, кто остался в Беларуси, свою деятельность не афишируют.

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