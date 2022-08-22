Немецкий бизнес совершает в Китае те же ошибки, что и в России

"Зависимость немецкой экономики от Китая: полным ходом в неправильном направлении" - такой недвусмысленный заголовок Институт немецкой экономики в Кельне (IW) дал опубликованному 19 августа на своем сайте исследованию. Оно содержит настоятельный призыв к политическим кругам ФРГ срочно принять меры против нарастающего влияния КНР на внешнюю торговлю и в целом на деловую жизнь Германии.

Немецкая экономика больше зависит от Китая, чем наоборот

"Немецкая экономика намного больше зависит от Китая, чем наоборот", - констатирует автор исследования Юрген Маттес (Jürgen Matthes), отвечающий в этом влиятельном научном центре за изучение международного экономического порядка. Он не проводит прямых параллелей с энергетической зависимостью Германии от России, ставшей сейчас одной из главных внутриполитических тем в ФРГ, однако такое сопоставление напрашивается само собой.

Юрген Маттес - эксперт Института немецкой экономики в Кельне

Зависимость от КНР, указывает ученый, становится сейчас политической проблемой "из-за отношения Китая к войне России против Украины и усиленных угроз Пекина в адрес Тайваня". Ведь в том случае, если после возможного нападения Китая на Тайвань будут введены обширные санкции Запада против КНР, предприятиям в Германии грозит острый дефицит всевозможных комплектующих китайского производства.

"А для тех немецких предприятий, которые особенно широко представлены в Китае, весьма вероятный в таком случае коллапс их бизнеса на китайском рынке может привести к столь сильному обвалу сбыта, что они даже окажутся на грани банкротства", - предупреждает Юрген Маттес. И тогда, продолжает он, государству придется спасать зашатавшиеся крупные компании, чтобы не допустить массовой потери рабочих мест.

Немецкий бизнес упорно игнорирует геополитические риски в КНР

Больше всего ученого удивляет и беспокоит то, что в 1-м полугодии 2022 года, когда резко выросшие геополитические риски сотрудничества с Китаем, казалось бы, должны были стать для всех очевидными, немецкий бизнес не только не стал притормаживать сотрудничество с КНР, а, наоборот, расширил его до новых рекордных масштабов. Собственно, именно это и стало основным предметом исследования.

Здание Института немецкой экономики в Кельне на берегу Рейна

Ученый, опираясь на внешнеэкономическую статистику Немецкого федерального банка (Bundesbank), Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) и данные института IW, выяснил, что в 1-м полугодии прямые инвестиции немецкого бизнеса в китайскую экономику достигли примерно 10 млрд евро. Это не просто самый большой с начала века объем капиталовложений компаний из Германии на рынке КНР за первые шесть месяцев года. Такие суммы фирмы из ФРГ за минувшие два с лишним десятилетия вообще еще ни разу не вкладывали в Китае даже за целый год.

"Похоже, многие фирмы отвечают на геополитические риски, на торговую войну между США и Китаем и на тенденции его обособления так: лучше больше Китая, чем меньше. Развитие бизнеса, по всей видимости, все чаще идет под девизом дальнейшего увеличения локализации производства. Слишком уж привлекательными представляются, очевидно, китайские рынок сбыта и ожидаемая там краткосрочная прибыль", - отмечает Юрген Маттес.

Германия импортирует все больше китайских товаров и комплектующих

Весьма проблематичным автор считает и тренды в области двусторонней торговли. Он указывает на "экстремальный рост" немецкого импорта китайской продукции в 1-м полугодии 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составивший 45,7%. Правда, закупки Германией зарубежной продукции в указанный период в целом сильно выросли (на 26,5%), что в немалой степени связано с высокой инфляцией и, в частности, сильным удорожанием ввозимых энергоносителей и сырья.

Однако произошедший рывок обеспечил Китаю рекордную долю в 12,4% в суммарном импорте ФРГ. В исследовании для сравнения приводятся данные за предыдущие годы. Так, в 2019 году, до пандемии, эта доля составляла 10%, а в 2000 году - только 3,4%. В то же время доля Китая в немецком экспорте в последние годы фактически перестала расти, остановившись приблизительно на уровне 7,5%.

Сборка Audi A6 на заводе Volkswagen и его китайского партнера FAW в Чанчуне на северо-востоке КНР

Юрген Маттес опасается, что это структурный тренд, который ведет к тому, что немецкие компании все больше обслуживают рынок КНР со своих китайских предприятий и все меньше экспортируют туда продукцию Made in Germany. "В этом случае польза для Германии от активности немецких фирм в Китае будет снижаться", - делает вывод ученый.

Он указывает также на резко выросший в 1-м полугодии 2022 внешнеторговый дефицит ФРГ в отношениях с КНР, достигший почти 41 млрд евро - это еще один отрицательный рекорд в экономическом сотрудничестве двух стран. "Дисбаланс в торговле с Китаем все больше усиливается", - констатирует автор исследования.

На аннексию Крыма немецкий бизнес ответил бумом инвестиций в РФ

Бросается в глаза, что все перечисленные в нем негативные тенденции - резкий рост импорта при падении экспорта и, соответственно, разрастающийся внешнеторговый дефицит -наблюдались в 1-м полугодии и в бизнесе Германии с Россией.

Но главное сходство - в другом. Та бурная активность, которую немецкий бизнес демонстрировал в 1-м полугодии 2022 в Китае, вопреки резко выросшим геополитическим рискам, очень напоминает схожую бурную активность компаний из Германии на российском рынке после аннексии Крыма в 2014 году.

Старт проекта газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию был дан именно в 2015 году

О последовавшем за этим насильственным изменением границ буме немецких инвестиций 22 августа напомнила экономическая газета Handelsblatt в статье "Десять миллиардов вычеркнуто: концерны списывают Россию", посвященной бухгалтерским и реальным потерям немецкого бизнеса в РФ после ее нынешнего широкомасштабного нападения на Украину. Компании из Германии, пишет издание, не испугались тогда ни санкций, ни падения двусторонней торговли. "В кризисном 2015 году они запустили 36 новых проектов и стали крупнейшими инвесторами в России". Локализация бизнеса на российском рынке позволяла концернам обойти санкции Запада, указывает газета.

Напомним также, что в 2018 году прямые инвестиции немецких фирм в России достигли рекордного уровня в 3,4 млрд евро. А в 1-м квартале 2021 года - после обнуления президентских сроков Владимира Путина, изменения Конституции РФ и на фоне ареста только что вернувшегося из Германии в Россию Алексея Навального -немецкий бизнес всего за три месяца вложил в России 1,1 млрд евро. К началу 2022 года Германия до исторического максимума довела зависимость от импорта российских энергоносителей - газа, угля и нефти.

Ничего этого нет в исследовании института IW, которое всецело посвящено экономическим связям Германии и Китая. Однако его автор, судя по тексту, явно учитывал опыт немецкого бизнеса в России и торговли с ней.

Институт IW требует изменения политики ФРГ в отношении Китая

"Многое указывает на то, что без государственного вмешательства стремление немецких фирм к увеличению прибыли будет вести к тому, что роль Китая в прямых инвестициях и в импорте будет не снижаться, а увеличиваться. Тем самым зависимость экономики Германии от Китая как рынка сбыта и поставщика будет и дальше расти. Однако из-за нарастающей геополитической напряженности требуется как раз обратное", - подчеркивает Юрген Маттес и призывает к срочным изменениям в экономической политике ФРГ.

В декабре 2020 года лидеры ЕС и КНР договорились об инвестиционном соглашении

При этом речь, по его словам, не идет о полном размежевании с Китаем, а лишь о сокращении его "непропорционально высокого относительного значения". Для этого ученый предлагает прицельное развитие деловых отношений с другими странами с быстро растущими экономиками, особенно в Азии, свертывание программ стимулирования германо-китайского экономического сотрудничества, прекращение предоставления инвестиционных гарантий, окончательный отказ от ратификации замороженного инвестиционного соглашения между ЕС и КНР.

А особо активно работающие на китайском рынке компании следует обязать усилить управление рисками, в том числе путем ужесточения требований к их финансовой отчетности. Цель всех этих мер, указывает ученый института IW, состоит в том, чтобы "избежать системных рисков для немецкой экономики", а в случае потерь у той или иной фирмы исключить необходимость ее спасения за счет налогоплательщиков.

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