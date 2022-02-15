Бизнес ФРГ: значение России падает, роль Казахстана и Азербайджана растет

Россия пока еще играет важную роль как поставщик энергоносителей для Германии, но стремительно теряет былое значение для немецких фирм как экспортный рынок. Однако потери в РФ, а также в Беларуси предприятия ФРГ более чем компенсируют благодаря росту торговли с Польшей, Чехией и другими членами ЕС в Восточной Европе. Одновременно быстро растет значение экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Южного Кавказа. А бизнес с Украиной пострадал из-за войны далеко не столь сильно, как можно было бы ожидать.

Восточная Европа для экономики Германии важнее, чем Китай

Таковы основные выводы из внешнеторговой статистики Германии за 1-е полугодие 2022 года, представленной Восточным комитетом немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Эта влиятельная предпринимательская организация лоббирует интересы немецких фирм, ведущих бизнес с 29 бывшими соцстранами Восточной Европы и постсоветскими государствами. Восточный комитет имеет прямой доступ к базе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) и эксклюзивное право публиковать статистику, касающуюся того региона, с которым он работает.

Принадлежащий Volkswagen завод Skoda в Млада-Болеславе - крупный чешский экспортер и импортер

В 1-м полугодии 2022 года торговля с этим регионом, несмотря на "сложные политические условия", продолжала успешно развиваться, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% до почти 280 млрд евро и установила новые рекорды как по экспорту, так и по импорту, подчеркивается в сообщении для прессы Восточного комитета.

При этом локомотивами роста вновь выступили главным образом Польша и Чехия - два ключевых экономических партнера Германии в регионе, на которых приходится почти половина внешнеторгового оборота с ним. А если прибавить двух других членов так называемой Вышеградской группы - Венгрию и Словакию, то суммарный объем экспортно-импортных операций с этой четверкой восточноевропейских членов ЕС составил 186,6 млрд евро, указывает Восточный комитет. Для сравнения он приводит внешнеторговый оборот ФРГ с Китаем за первые шесть месяцев этого года: 149 млрд евро.

Торговля с Россией: дорогие энергоносители и обвал экспорта

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Поэтому ту экспортную выручку, которую немецкий бизнес недополучил по сравнению с первом полугодием прошлого года в России (минус 4,4 млрд евро) и в Беларуси (минус 250 млн евро), он чисто статистически более чем компенсировал увеличением продаж в Польшу (плюс 6 млрд евро) и Чехию (плюс 3,9 млрд евро), отмечается в сообщении для прессы.

В процентном отношении экспорт Германии в РФ упал за полугодие (январь и почти весь февраль еще прошли в нормальных, мирных условиях) на 34,5% до 8,3 млрд евро. Столь низким уровень продаж продукции Made in Germany на российском рынке был в 2004 году, напоминает Восточный комитет.

В то же время импорт из России в Германию вырос на 51,3%, однако это связано не с увеличением физических объемов поставок (они как раз сократились почти на четверть), а с резким удорожанием российской экспортной продукции, прежде всего газа, а также нефти и угля. Таким образом, опубликованные статистические данные полностью подтверждают тезис, что "Газпром" и другие российские сырьевые компании в последние месяцы меньше поставляли на немецкий рынок, но благодаря чрезвычайно высоким ценам больше на этом зарабатывали. На закупку российской продукции, главным образом энергоносителей, Германия потратила за шесть месяцев 22,6 млрд евро.

Объемы торговли с Россией во втором полугодии 2022 упадут

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"Во втором полугодии 2022 немецкий экспорт в Россию будет, скорее всего, и дальше сокращаться, поскольку обязательства по заключенным ранее контрактам уже выполнены, под санкции попадают все новые сферы торговли и многие предприятия свернули свой бизнес в России", - указывает Восточный комитет. В то же время он ожидает в ближайшие месяцы и "существенного сокращения сырьевого импорта из России". Ведь с 10 августа действует эмбарго на уголь, к концу года должен прекратиться импорт нефти, а к тому же "Россия с июня вопреки действующим долгосрочным обязательствам сильно снизила газовый транзит по трубопроводу "Северный поток".

Таким образом, Россия быстро теряет свое былое значение для бизнеса Германии и как рынок сбыта, и как поставщик энергии. Заменить российских покупателей и компенсировать немецким компаниям экспортные потери в РФ вполне могут, как убедительно показывает представленная статистика, польские, чешские и другие восточноевропейские импортеры. Но кто мог бы, хотя бы частично, заменить российские энергоносители, прежде всего - нефть?

Германия увеличивает закупки нефти из Казахстана и Азербайджана

В представленной статистике бросается в глаза, что в 1-м полугодии Германия на 342% увеличила импорт из Азербайджана и более чем на 92% из Казахстана. В первом случае столь впечатляющий прирост, наряду с уже упомянутым удорожанием нефти, во многом связан с эффектом низкой базы: азербайджанские поставки выросли с 209 млн евро в прошлом году до более 922 млн евро в нынешнем. Что же касается Казахстана, то тут фактическое удвоение достигнуто уже со сравнительно высокого исходного уровня.

Добыча нефти на Кашаганском месторождении в Каспийском море у побережья Казахстана

Если за первые шесть месяцев прошлого года Казахстан экспортировал на рынок ФРГ продукцию на 1,65 млрд евро, то на этот раз поставки за аналогичный период составили 3,17 млрд евро. Одновременно казахстанские импортеры на 46% до 948 млн евро увеличили закупки немецкой продукции. В результате товарооборот между двумя странами вырос на 79% до 4,11 млрд евро - и Казахстан, обогнав страдающую от российской агрессии Украину, стал вторым по важности после России торговым партнером Германии на постсоветском пространстве.

Значение стран Центральной Азии растет, подчеркивает Восточный комитет и указывает на "существенный потенциал" как Казахстана, так и Узбекистана, товарооборот с которым, пусть пока еще и на низком уровне, более чем удвоился и превысил 600 млн евро. Заметно увеличился товарооборот и с тремя странами Южного Кавказа - не только с Азербайджаном, но также с Грузией и Арменией. "Можно исходить из того, что этот регион тоже выиграет от стремления предприятий найти сейчас альтернативы России", - считает Восточный комитет немецкой экономики.

Украина в условиях войны остается важным торговым партнером ФРГ

В своем сообщении для прессы эта предпринимательская организация особо указывает на "относительно стабильное развитие экономических отношений с Украиной". Несмотря на широкомасштабную войну, двусторонний товарооборот удалось уберечь от обвального падения: он снизился "всего" на 10,9% до примерно 3,54 млрд евро. При этом украинские предприятия почти удержали экспорт в ФРГ на прошлогоднем уровне - он сократился только на 4,6% до 1,42 млрд евро.

Завод немецкой фирмы Leoni близ Львова выпускает кабели для автостроителей Германии

По словам исполнительного директора Восточного комитета Михаэля Хармса (Michael Harms), "немецкие предприятия в менее затронутых войной областях делают все для того, чтобы производство и бизнес могли продолжаться". Так, вновь налажены поставки компонентов для немецкой автомобильной промышленности. Сильнее упали немецкие поставки в Украину - на 14,7% до 2,11 млрд евро. Тем не менее, это все еще в два с лишним раза больше, чем было продано в этом году в Казахстан.

В данный момент, указывается в сообщении, Восточный комитет в тесном взаимодействии с правительством ФРГ готовит вместе с другими организациями деловых кругов 6-ю германо-украинскую экономическую конференцию, которая должна состояться в Берлине в октябре. "Было бы совершенно неверно списывать Украину как инвестиционное направление. На международном уровне имеется большая готовность оказать сейчас поддержку украинской экономике. Решающее значение будет иметь умно структурированный и прозрачный план восстановления с четко оговоренными целевыми установками", - подчеркивает Михаэль Хармс.

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