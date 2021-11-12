Германия резко увеличила импорт из России и других стран бывшего СССР

Торговля Германии с Россией, Украиной, Казахстаном, Беларусью и рядом других постсоветских государств развивалась в 2021 году, несмотря на все новые волны коронавируса, весьма успешно. Но еще лучше шел бизнес немецких компаний с восточноевропейскими странами-членами ЕС. Об этом свидетельствуют предварительные внешнеторговые данные за 2021 год Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). Оно эксклюзивно предоставило их Восточному комитету немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft).

Главные торговые партнеры ФРГ в Восточной Европе – Польша и Чехия

"Взят рубеж в 500 млрд евро", - сообщила эта предпринимательская организация, представляющая интересы немецких компаний, работающих на рынках 29 бывших соцстран и республик СССР. В ее пресс-релизе подчеркивается, что объемы экспортно-импортных операций с этим регионом растут более высокими темпами, чем в целом внешняя торговля ФРГ.

Часть продукции завода концерна Volkswagen в польском городе городе Вжесня идет на экспорт в ФРГ

Основной вклад в достижение рекордного внешнеторгового оборота в полтриллиона евро внесли восточноевропейские члены Евросоюза. "Польша заполнила ту брешь, которая образовалась после выхода Великобритании из ЕС. Эта страна стала теперь нашим пятым по важности зарубежным рынком после Китая, Нидерландов, США и Франции и давно уже является одним из столпов немецкой внешней торговли", - заявил председатель Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes).

Торговый оборот Германии с Польшей составил в 2021 году 146,8 млрд евро, свидетельствуют данные Destatis. 11-е место в списке важнейших зарубежных экономических партнеров ФРГ заняла Чехия с 97,3 млрд евро. Россия поднялась с 14-го места на 13-е с суммарным объемом экспортно-импортных операций в 59,8 млрд евро.

Россия для ФРГ: большой поставщик сырья и не очень большой рынок сбыта

"Торговый оборот с Россией подскочил в истекшем году более чем на 34% почти до 60 млрд евро. Тут сказались заметно выросшие в последнее время цены на энергоносители. Отрадно, что, с другой стороны, российский спрос на немецкие товары тоже вырос на 15%", - отметил в заявлении для прессы Оливер Хермес.

Таким образом, Россия стала по итогам прошлого года третьим по важности внешнеторговым партнером Германии в восточноевропейском регионе, немного обогнав Венгрию (оборот в 58,7 млрд евро). Решающее значение имел именно резкий скачок цен на энергоносители, особенно на природный газ. В результате российские поставки в ФРГ выросли в денежном выражении на 54% и превысили 33 млрд евро.

По трубопроводу "Северный поток" Россия вот уже десять лет поставляет в Германию природный газ

Если же взять только немецкий экспорт, то член ЕС Венгрия с 10-миллионным населением не только осталась более важным рынком сбыта для Германии, чем Россия с населением приблизительно в 145 млн человек, но даже несколько увеличила разрыв от РФ. Венгерские импортеры купили в прошлом году немецкой продукции на 28,9 млрд евро, российские – на 26,6 млрд евро.

Данная статистика носит общий характер, по ней невозможно судить о том, в какой мере немецкие компании поставляли в 2021 году в Россию товары двойного назначения, которые можно использовать в военных целях или для производства оружия. Эта тема заинтересовала в последние дни немецкие СМИ на фоне угрозы российского нападения на Украину. Россия традиционно закупает в Германии главным образом промышленное оборудование, автомобили, химическую и фармацевтическую продукцию.

Украинские предприятия быстро наращивают экспорт в Германию

Украина по размерам торговли с ФРГ значительно уступает Румынии, Словакии и Словении, но приближается к Болгарии, занимая в восточноевропейском регионе 9-е место.

Многолетнее участие производителей из Украины в промышленных ярмарках способствовало экспорту

"Достигнув объема в 8,5 млрд евро, германо-украинская торговля установила в 2021 году новый рекорд", - отметил Оливер Хермес. При этом украинские поставки на рынок ФРГ вновь росли более высокими темпами (22,9%), чем увеличивались закупки немецкой продукции (17,3%). По мнению главы Восточного комитета, это доказывает, что все больше украинских предприятий конкурентоспособны на рынке ЕС.

Украина поставила в 2021 году в Германию продукцию почти на 3,1 млрд евро. Таким образом, уже сейчас украинский экспорт в одну лишь ФРГ существенно превышает доходы страны от транзита российского газа, о которых много говорилось и писалось в последнее время.

Казахстан сократил закупки немецкой продукции

На 32% вырос в 2021 году торговый оборот между Германией и Казахстаном. Он составил 5,1 млрд евро, так что теперь эта центральноазиатская страна находится в списке Восточного комитета на 13-м месте, приближаясь к Хорватии, но по-прежнему заметно уступая Литве и Сербии.

Причина прошлогоднего успеха во многом та же, что и у России: резкий рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары. В результате казахстанские поставки на немецкий рынок выросли на 52,3%. Что же касается импорта из Германии, то в 2021 году Казахстан, в отличие от РФ, даже сократил закупки в ФРГ, хотя и незначительно: на 1,2%. Тренд к сокращению немецкого экспорта в нынешнем году может усилится, поскольку в январе Германия под впечатлением кровавых беспорядков в этой стране прекратила экспорт оборонной продукции в Казахстан.

Беларусь: санкции ЕС торговле с Германией не помеха

Обращает на себя внимание, что в 2021 году сопоставимый с Россией и Казахстаном рост экспорта в ФРГ продемонстрировала Беларусь. По данным Destatis, она увеличила поставки на немецкий рынок по сравнению с 2020 годом на 48,8% почти до 790 млн евро.

"Нафтан" в Новополоцке - один из двух нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси

Тут, конечно, нужно учитывать эффект низкой базы. Тем не менее столь высокая динамика немецких закупок в стране, не обладающей значительными запасами полезных ископаемых, вызывает удивление. Напрашивается предположение, что Германия значительно нарастила в 2021 году импорт из Беларуси сильно подорожавших на мировом рынке продуктов нефтепереработки. Причем сделала это в условиях введенных против режима Лукашенко санкций Запада.

В своем обширном пресс-релизе Восточный комитет немецкой экономики никак не комментирует резкое увеличение белорусского экспорта в Германию. Беларусь занимает в представленном списке 17-место, уступая Северной Македонии, Латвии и Эстонии, но значительно опережая, к примеру, Азербайджан и Узбекистан.

Несбалансированная торговля: либо большой профицит, либо дефицит

Германо-белорусский экспортно-импортный оборот вырос в 2021 году на 17,7% и составил 2,25 млрд евро, из которых 1,46 млрд евро пришлись на немецкие поставки (рост на 5,8%). Таким образом, в сотрудничестве с Беларусью и Украиной ФРГ имеет профицит торгового баланса, иными словами, больше продает на рынки этих стран, чем у них покупает. В отношениях с Россией и Казахстаном у Германии, наоборот, дефицит торгового баланса.

К постсоветским странам, резко увеличившим в 2021 году экспорт в Германию, хотя и на очень низком уровне, относятся также Узбекистан (рост на 72,7% до 54,9 млн евро), Армения (на 59,5% до 108,8 млн евро) и Грузия (на 25,6% до 92,6 млн евро).

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