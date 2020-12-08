Россия важна для экономики Германии. Но лишь как поставщик энергии

Коронавирус? Нарушение цепочек поставок? Дефицит микрочипов? Все эти факторы тормозили в 2021 году мировую экономику, но не помешали предприятиям Германии увеличить экспорт на 14% и довести его до 1 триллиона 375,5 миллиарда евро. Это рекордный показатель, на 3,6% превысивший итоги предпандемийного 2019 года. Об этом сообщило 9 февраля на основе предварительных данных Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене (Destatis).

Доля России во внешней торговле Германии составляет 2 процента

Важнейшим рынком сбыта немецкой продукции вновь стали США, за ними идут Китай и Франция, говорится далее в сообщении. Поставки на американский рынок выросли за год на 18% и составили 122,1 млрд евро, КНР увеличила закупки в Германии на 8,1% до 103,6 млрд евро, французские импортеры приобрели в соседней стране товаров на 102,3 млрд евро - на 12,6% больше, чем годом раньше.

Из порта Бремерхафен немецкие автомобили экспортируются, в частности, в США и Китай

А Россия? Более подробную внешнеторговую статистику Destatis предоставит позднее, однако можно твердо исходить из того, что РФ вновь окажется приблизительно в середине второго десятка. "С точки зрения Германии Россия не относится к важнейшим торговым партнерам", - указывается в опубликованном 8 февраля кратком исследовании Института немецкой экономики в Кёльне (IW), посвященном возможным последствиям кризиса вокруг Украины для германо-российских экономических отношений.

По итогам 2020 года РФ заняла 15 место среди экспортных рынков и 14 место среди поставщиков импорта в ФРГ, напоминает автор исследования Соня Бер (Sonja Beer) и констатирует: "Доля России в суммарном внешнеторговом обороте Германии составляла в 2020 году всего лишь примерно 2 процента".

На страны ЕС приходятся 34 процента экспорта и импорта России

Иное дело - значение Германии для экономки России. В 2020 году на нее приходились 7,4% внешнеторгового оборота РФ, она занимала четвертое место среди крупнейших рынков сбыта российской продукции после Китая, Нидерландов, Великобритании и была вторым по важности поставщиком импорта после КНР. Российские компании ввозили из ФРГ главным образом промышленное оборудование, автомобили и фармацевтическую продукцию.

Здание Института немецкой экономики на берегу Рейна в Кёльне

Если же взять в целом весь Евросоюз, отмечается в исследовании, то он был и остается важнейшим, причем с большим отрывом, внешнеторговым партнером России, хотя из-за введенных в 2014 году европейских санкций и контрсанкций РФ, а также под влиянием других факторов (длительный период низких цен на нефть, пандемия) значение Европы снизилось. Тем не менее, в 2020 году доля стран ЕС составила 33,7% в российском экспорте (доля КНР: 14.7%) и 33,9% в импорте (КНР: 23,7%).

Поэтому Соня Бер делает следующий вывод: "Поскольку Европа и Германия входят в число важнейших торговых партнеров России, но сама она таковым для них не является, ужесточение санкций, скорее всего, больнее ударит по российской экономике". И добавляет, что "переориентация торговли в сторону Азии в краткосрочном плане могла бы, как и в предыдущие годы, несколько снизить отрицательные последствия санкций", имея в виду, видимо, как Россию, так и ЕС.

Перспективы бизнеса ФРГ на 2022 год зависят и от ситуации в Украине

В то же время эксперт IW предупреждает: высокая зависимость Евросоюза и особенно Германии от России в энергетической сфере делают их уязвимыми. "Российский природный газ в краткосрочной перспективе трудно будет заменить". Поэтому дальнейшее обострение ситуации вокруг Украины может привести в ФРГ к дефициту энергоносителей и к еще более высоким ценам на энергию.

"Такой сценарий имел бы существенные отрицательные экономические последствия для Германии и ЕС. Поэтому желательно добиться деэскалации ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее раскручивание санкционной спирали", - подчеркивает Соня Бер.

Первый "Северный поток" обеспечивает основную часть поставок российского газа в Германию

Аналогичного мнения придерживаются и другие немецкие эксперты. "Россия не входит в число топовых торговых партнеров Германии", - говорит главный экономист VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel), комментируя сообщение Destatis о новом экспортно-импортном рекорде экономики ФРГ. Однако, напоминает он, Германия импортирует из России некоторые ключевые сырьевые товары, прежде всего газ, нефть и металлы.

"Без этого сырья функционирование механизма немецкого экспорта будет затруднено. Так что ответ на вопрос, станет ли 2022 год хорошим экспортным годом для Германии, зависит в том числе и от дальнейшего развития событий на востоке Украины", - считает Томас Гитцель.

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