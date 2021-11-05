 Насколько важен природный газ для Германии? Статистика и новый прогноз | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Насколько важен природный газ для Германии? Статистика и новый прогноз

Хорошие перспективы для "Газпрома" на ближайшее десятилетие: газ останется ключевым энергоносителем для немецкой промышленности и значительно увеличит долю в электроэнергетике ФРГ.

Газовая электростанция Irsching в городе Фобург-ан-дер-Донау в Баварии

Газовая электростанция Irsching в городе Фобург-ан-дер-Донау в Баварии

Природный газ является для Германии принципиально важным энергоносителем и сырьем - и еще довольно долго им останется, несмотря на планируемую новым правительством ФРГ ускоренную декарбонизацию немецкой экономики. Скорее, даже благодаря ей. Такой вывод следует из свежих статистических данных и из новейших расчетов немецких экономистов. Они были опубликованы 6 декабря, за два дня до вступления в должность нового канцлера и членов его кабинета.

Химической промышленности ФРГ газ нужен как энергоноситель и сырье

Сообщение Федерального статистического ведомства ФРГ в Висбадене (Destatis) посвящено энергопотреблению немецкой индустрии. В нем указывается, что в 2020 году главным энергоносителем для промышленных предприятии Германии, причем с большим отрывом, вновь стал природный газ. Его доля составила почти треть - 31%. Затем идут электроэнергия (21%), нефть и нефтепродукты (16%) и уголь (16%).

Destatis поясняет, что 88% потребляемых промышленностью энергоносителей используются для производства электричества или тепла, остальные 12% - в качестве сырья для выпуска, в частности, химической продукции или удобрений.

Инфографика Откуда ФРГ импортирует газ

Соответственно, главным индустриальным потребителем энергоносителей (и тем самым природного газа) с долей в 29,3% является в Германии химическая промышленность. Другие крупные немецкие промышленные потребители энергоносителей: металлургия и металлообработка (21,9%), коксохимия и нефтехимия (10%), а также производители стекла, бумаги и картона, продуктов питания и кормов.

Статистическое ведомство подчеркивает, что более трети (35%) тех энергоносителей, которые потребляет химическая промышленность Германии, она использует в качестве сырья, а не как источник энергии.

BASF - главный индустриальный потребитель российского газа

На представленной Destatis интерактивной карте видно, что больше всего газа во всей ФРГ требуется промышленности города Людвигсхафена на Рейне. Там находится головной завод крупнейшего в мире химического концерна BASF. Через свою дочернюю компанию Wintershall (ныне Wintershall Dea) он еще в 1990 году договорился о стратегическом сотрудничестве с российским "Газпромом", в 2005 году стоял у истоков газопровода "Северный поток", затем стал финансовым инвестором еще и "Северного потока-2".  

Часть заводской территории BASF в Людвигсхафене

Часть заводской территории BASF в Людвигсхафене

На втором месте среди ведущих промышленных потребителей природного газа идет округ Виттенберг в восточногерманской земле Саксония-Анхальт с несколькими крупными химическими и агрохимическими предприятиями, на третьем - портовый город Гамбург, где, в частности, высоко развито производство бытовой химии.

С учетом всех этих данных и в целом того большого значения, которое имеет для Германии химическая отрасль, напрашивается довольно очевидный вывод. Курс нового правительства ФРГ на форсированное сокращение выбросов CO2, скорее, приведет к снижению роли угля и нефти как сырья и тем более в качестве энергоносителей для промышленных предприятий, но вряд ли пошатнет позиции природного газа. По меньшей мере в среднесрочной перспективе, до более широкого внедрения "зеленого" водорода, что до 2030 года вряд ли произойдет.  

Наоборот, и так уже ведущая роль природного газа в индустриальном секторе может еще больше вырасти, как только, к примеру, им станут активно заменять уголь в металлургических процессах, что позволит существенно снизить выбросы CO2.

Эксперты EWI: Германии нужно много новых газовых электростанций

А вот в немецкой электроэнергетике, в отличие от промышленности, доля природного газа пока весьма скоромная. По данным Destatis за 1-е полугодие 2021 года, она составила 14,4%. Для сравнения: уголь обеспечил 27,1% произведенного в Германии электричества, ветряная энергия - 22,1%, возобновляемая энергетика в целом - 44%.

Однако уже к концу 2022 года ФРГ окончательно прекратит использовать атомную энергию, к тому же новое правительство будет стремиться к закрытию всех угольных электростанций до 2030 года. При этом потребность в электроэнергии будет быстро расти.

Ветрогенераторы на фоне угольной электростанции

Новое правительство ФРГ намерено резко ускорить вытеснение угольных электростанций ветряными

В Институте по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI) задались вопросом, что необходимо сделать, чтобы достичь амбициозных целей нового правительства ФРГ, продиктованных Парижским соглашением по климату. 6 декабря эксперты обнародовали результаты проведенного исследования.

Их вывод: параллельно с ускорением в разы прежних темпов развития ветряной и солнечной энергетики Германии для намеченного отказа от угля необходимо до 2030 года построить новых газовых электростанций суммарной мощностью 23 гигаватт (ГВт). Это сопоставимо с 23 новыми АЭС.

В конце октября с аналогичным предложением выступило Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) - головная организация деловых кругов ФРГ. Оно представило концепцию достижения целей 2030 года, а затем и климатической нейтральности, разработанную совместно с международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) и экспертами более 80 немецких компаний и предпринимательских союзов. 

Новые ТЭС будут работать сначала на газе, а потом на "зеленом" водороде

Правда, BDI пришло к выводу, что Германии потребуются новые газовые ТЭС суммарной мощностью 43 ГВт. Ранее государственное Немецкое энергетическое агентство (DENA) подсчитало, что достаточно будет дополнительных 15 ГВт. И вот теперь EWI говорит о 23 ГВт. Разброс огромный, но одно совершенно очевидно: речь идет о широкомасштабном сооружении очень большого числа газовых электростанций. И новое правительство Германии прописало эту цель в своей программе - коалиционном договоре.

Установка по производству и хранению зеленого водорода методом электролиза в Майнце

Установка по производству и хранению "зеленого" водорода методом электролиза в Майнце

Однако этот документ содержит существенную оговорку: все многочисленные новые газовые ТЭС должны быть приспособлены к использованию водорода, причем "зеленого" водорода, полученного методом электролиза с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Такой же посыл содержит и прогноз ученых EWI.

Таким образом, курс Германии на декарбонизацию экономики и климатическую нейтральность к 2045 году означает, что как минимум в ближайшее десятилетие спрос на природный газ со стороны немецкой электроэнергетики значительно вырастет. Что будет потом, зависит от темпов создания "зеленой" водородной энергетики.    

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:03

Скачок цен на газ - виновата ли Россия?

Аудио- и видеофайлы по теме

Отказ от добычи нефти и газа, или Что спасет природу? Европа в фокусе  

Взрыв на заводе немецкого химического гиганта BASF (17.10.2016)  

Также по теме

Luftaufnahme EON-Kraftwerk Irsching an der Donau, Vohburg, Bayern, Deutschland, Europa ibxski04053559.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Verˆffentlichung!

Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной  

Загадка разгадана? Ученые - о причине тромбов после вакцинации от ковида  

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  