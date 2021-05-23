Санкции против Беларуси и экономика Германии: важен транзит, а не рынок

Из-за инцидента с самолетом Ryanair Евросоюз уже заморозил предназначенный для Беларуси инвестиционный пакет в размере 3 млрд евро и готовит дальнейшие экономические санкции против официального Минска. Поскольку Германия - крупнейший, наряду с Польшей, торговый партнер Беларуси в ЕС, DW решила проанализировать, в какой мере возможные санкции Брюсселя отрицательно скажутся на немецком бизнесе и насколько реальна и велика угроза, что режим Лукашенко ответными санкциями нанесет ущерб экономике Германии. Например, перекрыв транзит нефти и газа из России в ФРГ.

Беларусь занимает 60-е место среди экспортных рынков Германии

По итогам 2020 года Беларусь заняла 60 место среди экспортных рынков Германии и 75 место среди поставщиков импорта в ФРГ, сообщает сайт Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., OAOEV). Эта организация лоббирует интересы деловых кругов ФРГ, ведущих бизнес в бывших соцстранах Восточной Европы и на постсоветском пространстве.

Промышленная продукция Made in Germany востребована во всем мире

Диаграмма на сайте OAOEV свидетельствует о том, что объемы двустороннего экспорта и импорта с 2018 года не очень быстро, но неуклонно снижались, так что слабый прошлогодний результат объясняется не только кризисом из-за коронавируса, но и снижением конкурентоспособности экономики Беларуси. В 2020 году германо-белорусский торговый оборот составил 1,9 млрд евро. Это меньше, чем объемы торговли ФРГ с другими странами региона - членами ЕС Латвией, Эстонией и тем более Литвой.

В прошлом году Литва, где проживают 2,8 млн человек, купила примерно в три раза больше немецких товаров и продала своих в Германию, чем Беларусь с населением 9,3 млн жителей. Если же сравнивать сопоставимые по численности населения Беларусь и Венгрию, то объемы германо-венгерской торговли в 27 раз превысили размеры германо-белорусского товарообмена.

Присоединение к санкциям ЕС Великобритании и Украины опасно для Минска

Так что в случае резкого сокращения двусторонней торговли в случае жестких секторальных экономических санкций ЕС и возможных ответных контрсанкций Минска Германия не понесет ощутимого макроэкономического ущерба, пострадать могут в худшем случае лишь отдельные фирмы с особо тесными связями с Беларусью.

Украина объявила о прекращении воздушного сообщения с Беларусью с 26 мая

Впрочем, размеры грозящих режиму Лукашенко экономических потерь тоже не стоит преувеличивать. По данным немецкого правительственного внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI), на Германию в 2019 году пришлись только 3,9% всего белорусского экспорта. А продукция Made in Germany составила лишь 4,5% всего белорусского импорта.

Для Беларуси значительно более важными рынками сбыта были в 2019 году Великобритания (7%) и тем более Украина (12,6%). Так что если эти две страны в той или иной форме поддержат санкции ЕС собственными мерами, то эффект может оказаться уже весьма существенным. Тем более, что к доле Германии в белорусском экспорте следует прибавить поставки в Польшу (тоже 3,9%), Литву (3,2%), Нидерланды (2,4%). Речь, таким образом, идет о европейских государствах, покупающих за твердую валюту треть всего того, что Беларусь продает за рубеж.

Немецкие автомобили купят и в других странах

По данным OAOEV, две трети немецкого экспорта в Беларусь составляет промышленное оборудование, химические изделия, автомобили и компоненты к ним. Именно эти товары активно закупают в Германии и ее ключевые внешнеторговые партнеры - страны ЕС, США, Китай, государства Юго-Восточной Азии. Так что можно исходить из того, что по мере восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики немецкие экспортеры с лихвой компенсируют те потери, которые они, возможно, понесут на маленьком белорусском рынке.

Эмден. Отсюда Volkswagen экспортирует автомобили на другие континенты, прежде всего в КНР и США

В свою очередь, в белорусских поставках на рынок ФРГ доминируют железо, сталь, сырье, химическая продукция и мебель. Учитывая хронические глобальные избыточные мощности в черной металлургии (из-за чего, вспомним, США при президенте Трампе вводили защитные пошлины), заменить поставщиков продукции этой отрасли вряд ли составит проблему. Тем более, что Германия, по данным Федерального института геологических наук и сырьевых ресурсов (BGR) за 2019 год, сама является крупнейшим производителем стали в ЕС и седьмым по размеру в мире.

Возможны ли санкции против "Беларуськалия"?

Считается, что весьма болезненными для режима Лукашенко стали бы санкции против государственной компании "Беларуськалий". Столь крупных поставщиков калийных удобрений на планете совсем немного, а потому есть другая точка зрения, согласно которой ЕС не рискнет накладывать какие-то ограничения на продукцию этого предприятия, чтобы не вызвать резких скачков цен на мировом рынке и не навредить собственным аграриям. Более того, есть опасение, что режим Лукашенко, в свою очередь, может в качестве контрсанкций временно ограничить или перенаправить в другие страны экспорт "Беларуськалия".

Завод "Беларуськалия" в Солигорске

Однако следует учитывать, что еще один крупный производитель калийных удобрений находится как раз в Германии. Это концерн Kali + Salz с пятью горнодобывающими предприятиями на территории ФРГ. Правда, BGR в отчете за 2019 году указывает, что из-за истощения месторождений добыча на территории страны сокращается. Зато у компании имеется большое перспективное месторождение в Канаде.

К тому же можно исходить из того, что при всей солидарности официальной Москвы с официальным Минском российский гигант отрасли "Уралкалий" не станет упускать возможности удовлетворить дополнительный спрос в ЕС, если он резко возрастет в случае бойкота этого рынка со стороны "Беларуськалия".

Может ли Лукашенко "перекрыть газ" Европе?

Так что режиму Лукашенко остается, по сути дела, всего лишь один вариант нанести сколько-нибудь ощутимый ущерб экономике Германии и других стран ЕС в условиях возможной "санкционной войны". Минск мог бы - теоретически - перекрыть идущие по белорусской территории поставки в Европу российских энергоносителей.

В опубликованном 25 мая заявлении Восточного комитета немецкой экономики, выражающем озабоченность происходящим в Беларуси, специально указывается на ту "важную роль, которую эта страна играет в транзите между ЕС и Россией". При этом OAOEV напоминает и о газопроводе Ямал-Европа, и о нефтепроводе "Дружба". Прибавим к этому железную дорогу и грузовой автомобильный транспорт.

Однако частичное или полное блокирование Минском этого транзита нанесло бы серьезный удар по интересам и валютным доходам России, от благосклонности которой режим Лукашенко все больше зависит, а потому представляется нереалистичным. Тем более, что остановка железнодорожного сообщения задела бы еще и интересы другого важного для Минска партнера - Китая, который отправляет определенную часть своего экспорта в ЕС поездами в Германию.

Но даже если произойдет невероятное и Лукашенко "перекроет газ" Европе - всплеска спроса на это топливо в летние месяцы все равно не будет, а для обеспечения его закачки в европейские подземные хранилища газа на зимний сезон "Газпрому" пока вполне хватит действующего "Северного потока" и украинского маршрута, а европейцы смогут увеличить закупки у других поставщиков как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ).

Загрязнение нефтепровода "Дружба" доказало: пару месяцев можно и без него

Что же касается нефти, то история с загрязнением хлоридами "Дружбы"в 2019 году убедительно показала, что Германия вполне может без серьезных макроэкономических потерь и скачков цен месяца два, а то и дольше, прожить без этого трубопровода, тем более, если исправно будут идти поставки по морю из российского порта Усть-Луга.

Короче говоря, у режима Лукашенко нет никаких возможностей грозить Евросоюзу болезненными ответными мерами и вести "санкционную войну" с ЕС и тем более с его крупнейшей экономикой - Германией. Даже в том случае, если Минск замахнется на белорусский транзит российских энергоносителей.

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