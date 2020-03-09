Объемы экспорта Германии вопреки пандемии растут на протяжении 11 месяцев

Несмотря на продолжающийся кризис, связанный с пандемией, экспорт немецких компаний увеличивается на протяжении 11 месяцев подряд. В марте показатель немецкого экспорта в сравнении с февралем возрос на 1,2 процента до 126,5 миллиарда евро, сообщило в пятницу, 7 мая, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Опрошенные Reuters экономисты ожидали прирост данного показателя в марте на 0,5 процента после его увеличения в феврале на 1,0 процента.

Это означает, что в сравнении с мартом 2020 года экспорт ФРГ возрос на 16,1 процента, но в сравнении с докризисным периодом данный показатель на 0,9 процента ниже.

Импорт из Германии возрос на 6,5 процента

Показатели импорта в марте также существенно возросли - на 6,5 процента в сравнении с февралем и на 15,5 процента в сравнении с мартом 2020 года до 105,9 миллиарда евро. В страны ЕС Германия экспортировала в марте товары на сумму 67,5 миллиарда евро (рост на 21,2 процента в годовом отношении), импортировала из них на сумму 57,7 миллиарда (рост на 18,4 процента).

Экспорт в Китай в марте возрос на 37,9 процента до 10,3 миллиарда евро, импорт китайских товаров в Германию в том же месяце в сравнении с мартом 2020 года увеличился на 46,6 процента до 11,7 миллиарда евро. За первые три месяца текущего года в сравнении с тем же периодом 2020-го общий объем экспорта ФРГ поднялся на 2,4 процента до 332,6 миллиарда евро.

Между тем Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) улучшило прогноз в отношении немецкого экспорта на 2021 год. В связи с оживлением конъюнктуры в Китае и США DIHK ожидает, что по итогам года немецкие компании экспортируют на 8 процентов больше, чем год назад. Ранее объединение ожидало роста экспортных показателей на 6 процентов. Экспорт Германии в 2020 году на фоне пандемии сократился на более чем 9 процентов.

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