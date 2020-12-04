Германия выйдет из кризиса благодаря промышленному производству и Китаю

Пока сфера услуг страдает в ФРГ от локдауна, обрабатывающие отрасли быстро наращивают производство. Мощная индустриальная база - отличительная черта немецкой экономики.
Германия, декабрь 2020 года: предприятия общепита закрыты, индустрия развлечений парализована, туристические потоки застыли... Начавшийся в ноябре и продленный до 10 января второй за нынешний год локдаун из-за COVID-19, пусть на сей раз и частичный, больно бьет по крупнейшей экономике Европы. Это видно, что называется, невооруженным взглядом. В то же время нечто другое в поле зрения обычно не попадает: повсюду в стране за фабричными стенами кипит работа.
Пока различные отрасли сферы обслуживания продолжают терпеть убытки, обрабатывающая промышленность Германии вот уже шесть месяцев подряд наращивает производство. 7 декабря Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сообщило: в октябре объемы промпроизводства увеличились по сравнению с сентябрем на 3,2%, а в сентябре, по уточненным данным, было выпущено на 2,3% больше, чем месяцем раньше.
При этом в автомобилестроении, крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности ФРГ, выпуск продукции вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 9,9%.
Дела в немецкой промышленности идут в гору уже с мая. Она, правда, все еще не вышла на предкризисный уровень - объемы производства были в октябре на 4,9% ниже, чем в феврале 2020 года, а автопром даже на 6% отставал от показателей последнего месяца нормальной работы перед крупномасштабной остановкой производства из-за пандемии.
Однако уже в ближайшие месяцы ситуация изменится. Об этом свидетельствует другой красноречивый макроэкономический индикатор: портфели заказов предприятий.
Они увеличились в октябре по сравнению с сентябрем на 2,9%, что примерно в два раза больше, чем ожидали эксперты. В результате, отметило Destatis 4 декабря, общий объем заказанной немецким предприятиям индустриальной продукции оказался на 0,8% выше, чем был в феврале. Иными словами, по данному показателю Германия уже вернулась на докризисный уровень, даже немного его превысила.
При этом в автомобилестроении портфель заказов в октябре на 6% превысил данные за февраль. Это уже не просто преодоление коронавирусного обвала, это признак начинающегося подъема в отрасли. Она может выпустить в следующем году 4,2 млн автомобилей вместо 3,5 млн в нынешнем, прогнозирует Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA). Это был бы рост производства на 20%.
Тем не менее полностью компенсировать в 2020 году потери сферы обслуживания, вызванные вторым локдауном, обрабатывающей промышленности не удастся, предупреждают немецкие эксперты: для этого сектор услуг, главный в любой постиндустриальной экономике, просто слишком велик. Поэтому показатель ВВП Германии, совершивший в 3-м квартале, по уточненным данным, мощный отскок на 8,5%, в 4-м квартале вновь уйдет в минус. Однако снижение по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом составит, согласно прогнозам, лишь около 1%.
Это говорит о том, что падение немецкой экономки из-за COVID-19 заканчивается, идет стабилизация макроэкономической ситуации и накапливание заказов для существенного роста ВВП в 2021 году. Причем совершенно очевидно, что в Германии, и это отличает ее от целого ряда других европейский стран, локомотивом роста станет именно обрабатывающая промышленность.
Ведь ФРГ сумела, несмотря на бурное развитие в последние десятилетия самых разных отраслей сферы обслуживания (включая банковские, страховые, консультационные, инженерные и другие промышленные услуги), сохранить весьма мощную индустриальную базу. В Германии обрабатывающая промышленность обеспечивает 24% ВВП. В Великобритании и Франции, для сравнения, эта доля почти в два раза меньше: 13%.
Другая специфическая черта экономической структуры ФРГ: ее промышленность ориентирована главным образом на экспорт. Это сделало ее особо уязвимой в первые месяцы 2020 года, когда пандемия COVID-19 в значительной мере парализовала деловую и особенно инвестиционную активность на всей планете. Ведь Германия поставляет на внешние рынки, наряду с автомобилями, главным образом станки и самое разное промышленное оборудование, а также индустриальную химическую продукцию.
Но уже с мая немецкая индустрия именно благодаря своей экспортной ориентации начала быстро наполнять временно опустевшие портфели заказов. И тут важнейшую роль сыграл Китай, который быстрее многих других стран начал восстанавливать свою пострадавшую от жестких карантинных ограничений экономику. И это автоматически подстегнуло спрос на импорт из Германии, которая является для КНР основным источником европейских товаров. В 2019 году почти половина (48,5%) всех поставок из Евросоюза на китайский рынок пришлась на продукцию Made in Germany. Франция, для сравнения, продала в четыре с лишним раза меньше.
Так что в данный момент немецкую промышленность - и тем самым весь ВВП Германии - из кризиса вытягивает в значительной мере именно китайский рынок. Только за сентябрь (более свежих данных Destatis пока не предоставило) предприятия ФРГ, главным образом из индустриальных отраслей, отгрузили в КНР продукции на сумму в 8,5 млрд евро - это на 10,6% больше, чем в сентябре 2019 года.
Так что не исключено, что китайские клиенты немецких фирм в нынешнем кризисном году купят в Германии в итоге даже больше товаров, чем в сравнительно благополучном 2019-м. И наверняка продолжат наращивать импорт из ФРГ в 2021-м, ведь, к примеру, организация развитых стран ОЭСР предсказывает китайской экономике рост на целых 8%.
Но нет ли опасности, что немецкая промышленность и в целом экономика Германия из-за коронавируса и его последствий попадут в чрезмерную зависимость от коммунистического Китай?
Макс Ценгляйн (Max Zenglein), главный экономист специализирующегося на Китае берлинского аналитического центра Mercator Institute for China Studies (Merics), отметил в беседе с DW, что пандемия может привести к некоторым сдвигам в структуре внешней торговли ФРГ, однако "они будут носить преимущественно временный характер".
По его мнению, "было бы преувеличением считать, что впредь все будет зависеть только от Китая". Ускоренное восстановление экономики предстоит и Евросоюзу, и США, уверен эксперт, а это - еще более важные рынка сбыта для немецкой экспортной продукции, чем КНР.
К тому же можно исходить из того, что в самой Германии в 2021 году, в том числе в результате предстоящей массовой вакцинации, начнет быстро восстанавливаться и обширная сфера услуг. Это, несомненно, придаст ВВП Германии дополнительную положительную динамику.
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