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Made in Germany

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Made in Germany".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

***Archivbild*** FILE PHOTO: Volkswagen export cars are seen in the port of Emden, beside the VW plant, Germany March 9, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

В Германии начинается экономический бум. Его обеспечат 7 драйверов роста 11.05.2021

Крупнейшая экономика ЕС и главный рынок сбыта энергоносителей из России в ближайшие месяцы резко ускорит рост ВВП. DW - о том, благодаря чему ФРГ вновь станет локомотивом Европы.
12.05.2020, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: Monteur Marcel arbeitet im Werk zwei des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen an ein Getriebe für Lastwagen, das ZF Traxon nennt. ZF Friedrichshafen fährt mit Schutz- und Hygienemaßnahmen langsam den Betrieb wieder hoch. Jeder Arbeiter trägt einen Mund- und Nasenschutz, Mindestabstände sind auf dem Boden markiert und manche Arbeitsplätze sind durch Plexiglasscheiben getrennt. Foto: Felix Kästle/dpa | Verwendung weltweit

Германия выйдет из кризиса благодаря промышленному производству и Китаю 08.12.2020

Пока сфера услуг страдает в ФРГ от локдауна, обрабатывающие отрасли быстро наращивают производство. Мощная индустриальная база - отличительная черта немецкой экономики.

Tesla Model Y "Made in Germany" сойдет с конвейера в 2021 году: Илон Маск строит завод под Берлином (03.08.2020) 03.08.2020

Для первого завода в ЕС концерн Tesla выбрал площадку под Берлином, но не все в регионе этому рады. Ранее экологи даже пытались опротестовать разрешение на расчистку леса под завод по выпуску электромобилей.
Auf der Corona-Warn-App ruhen große Hoffnungen im Kampf gegen die Pandemie. // 14.06.2020, Deutschland. *** Great hopes rest on the Corona Warn App in the fight against the pandemic 14 06 2020, Germany

Приложение против COVID-19: made in Germany 16.06.2020

В Германии с задержкой запускают приложение для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2. DW отвечает на главные вопросы, связанные с этим нововведением.
ARCHIV - 18.02.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Autotransportzug mit Volkswagen (VW) und Seat Neuwagen steht bei Sonnenuntergang auf einem Gleis im Rangierbahnhof Seelze. (Zu dpa Globale Handelskonflikte bremsen Export von «Made in Germany») Foto: Raphael Knipping/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий экспорт из-за пандемии коронавируса заметно сократился 08.05.2020

Экспорт товаров с маркой "Сделано в Германии", по данным Федерального статистического ведомства, пережил в марте самое сильное падение с августа 1990 года.

Коронавирус ударил по немецкому автопрому: Volkswagen временно остановил завод в Вольфсбурге 19.03.2020

Немецкий Volkswagen решил на две недели закрыть свой головной завод в Германии. Цель - защитить сотрудников. К тому же упал спрос на новые автомобили. Ранее в Вольфсбурге закрыли практические все магазины и рестораны.
ILLUSTRATION - Ein Verkaeufer zeigt am 13.02.2018 in einem Bettenhaus in Hamburg Auflagen fuer ein Boxspringbett (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Независимая экспертиза без взяток: как тестируют товары и услуги в Германии 15.03.2020

Как работает главный фонд независимой экспертизы товаров и услуг Stiftung Warentest в Германии?
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++ Glücksbringer auf Ein-Cent-Münzen, Jahreswechsel | Verwendung weltweit

Новогодние традиции made in Germany (фотогалерея) 30.12.2019

Встретьте Новый год как в Германии, чтобы 2020-й был отличного немецкого качества! Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW.
Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff (Sprecherin) Dr. rer. nat. Holger Zimmermann AiCuris Anti-infective Cures GmbH, Wuppertal Schutz bei fehlendem Immunsystem – die lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren

Made in Germany: самые яркие научные изобретения последних лет 28.11.2019

В этом году Немецкую премию будущего - престижную награду в сфере инноваций - присудили за софт для оптимизации бизнеса. Наша галерея - об этой и других ярких разработках ученых в Германии.
12.11.2019, Berlin: Elon Musk, Tesla-Chef, hält nach der Verleihung des Goldenen Lenkrads seine Auszeichnung in der Kategorie Mittel-/Oberklasse in der Hand. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

Завод Tesla под Берлином: Илон Маск наэлектризовал Германию 13.11.2019

Электромобили Tesla будут скоро Made in Germany. Решение строить первую в Европе Gigafactory в бывшей ГДР стало неожиданностью. Важную роль сыграло обилие "зеленой" электроэнергии.
HANDOUT - Das undatierte Foto zeigt einen Roboterarm bei Sohlenproduktion von Sportschuhen von Adidas in Ansbach (Bayern). Adidas hat in diesem Sommer die Serienproduktion von Sportschuhen gestartet, die zum Teil aus dem 3D-Drucker kommen sollen. (zu dpa «Adidas macht mit Speedfactory ernst - Konkurrenz schläft nicht» vom 20.08.2017 - ACHTUNG: Nutzung nur zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und vollständiger Nennung der Quelle Foto: Hannah Hlavacek/Adidas AG/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась 13.11.2019

Эксперимент "роботы изготавливают кроссовки" не удался ни в ФРГ, ни в США. Отработанную на двух фабриках Speedfactory технологию "Индустрии 4.0" теперь будут внедрять в Азии.
Symbolbild Made in germany (Fotolia: #20481058); Copyright: Fotolia/Oli_ok

Товары из Германии имеют лучшую в мире репутацию 30.09.2019

Торговая марка Made in Germany имеет позитивный имидж почти для половины опрошенных. Негативные оценки товаров из Китая в три раза превышают позитивные, свидетельствуют данные опроса.
Das Foto zeigt in der Kurprinz Keil AG Großschirma (Sachsen) eine kleine Auswahl von Bierglasuntersetzern, die im einzigen ostdeutschen Unternehmen dieser Art gefertigt werden (Foto vom 22.12.2003). Rund 800 Millionen Bierdeckel werden hier jährlich für 500 Kunden weltweit produziert. Biertrinker in China, Togo, USA, Kolumbien oder Australien stellen ihr kühles Blondes auf die buntbedruckten Pappdeckel aus dem sächsischen Betrieb. Vor genau 100 Jahren begann der Siegeszug der saugfähigen Pappdeckel mit den bedruckten Werbeaufschriften, die heute in Großschirma mit einer neuen hochmodernen Fünffarben-Offsetdruckmaschine hergestellt werden. Foto: Wolfgang Thieme dpa/lsn |

Бирдекели "Made in Germany": как две немецкие фирмы поделили мировой рынок 30.07.2019

Немецкая компания Katz Group удовлетворяет 70% мирового спроса на бирдекели - подставки под пивные кружки. Остальные 30% покрывает фирма из Германии Marienthaler. Почему у них нет конкурентов?
***Archivbild*** 31.01.2019, Sachsen, Meißen: Ein Teeservice aus Böttgersteinzeug und Porzellan steht im Meissen Porzellan-Museum in der Ausstellung Böttger und das rothe Porcellain in einer Vitrine. Die Ausstellung (4. Februar bis 31. Dezember 2019) findet anlässlich des 300. Todestages von Johann Friedrich Böttger statt – dem Erfinder des Böttgersteinzeug. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Мейсенский фарфор: чем знаменит и за что любим 28.03.2019

Мейсенский фарфор знают во всем мире. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка стремится приобрести сервиз или хотя бы вазочку Made in Germany, пусть даже самую маленькую.
ARCHIV - Drei Märklin-Lokomotiven, aufgenommen am 22.11.2012 in einer Halle der Messe Stuttgart (Baden-Württemberg) während der Messe Modell Süd. (zu dpa: «Modellbahnhersteller Märklin 2016 nur mit kleinem Umsatzplus» vom 27.01.2017) Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Снова Made in Germany: промпроизводство возвращается в Германию 26.02.2019

Эпоха массового переноса производства в Китай закончилась, теперь благодаря "Индустрии 4.0" идет обратная тенденция, получившая название решоринг.
ARCHIV - Container werden am 25.01.2017 beim Logistikunternehmen Eurokombi im Hafen von Hamburg auf Güterzüge verladen. Deutschlands Exporteure haben trotz politischer Unsicherheiten und der Schwäche des Welthandels im vergangenen Jahr Kurs auf ein Rekordjahr genommen. (zu dpa Weiteres Rekordjahr für Deutschlands Exportwirtschaft? vom 08.02.2017) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экспорт из ФРГ в 2018 году достиг нового рекордного уровня 08.02.2019

В 2018 году экспорт из Германии вырос в годовом исчислении на 3 процента. Новый рекорд поставлен, несмотря на международные торговые конфликты.
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