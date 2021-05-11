Made in Germany

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Для первого завода в ЕС концерн Tesla выбрал площадку под Берлином, но не все в регионе этому рады. Ранее экологи даже пытались опротестовать разрешение на расчистку леса под завод по выпуску электромобилей.
Немецкий Volkswagen решил на две недели закрыть свой головной завод в Германии. Цель - защитить сотрудников. К тому же упал спрос на новые автомобили. Ранее в Вольфсбурге закрыли практические все магазины и рестораны.