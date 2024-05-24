Что помогает дизайнерам одежды в Германии держать марку

Наталья Слободчикова приехала в Германию 20 лет назад - и переняла часть семейного бизнеса. Как моде made in Germany удается противостоять конкурентам из Китая и что вдохновляет дизайнеров? Репортаж из Ахена.

В немецком Ахене, на западе Германии, в выставочном павильоне среди множества рейлов с женской одеждой, между которых снуют любопытные покупатели в поисках того, что им по душе, мы знакомимся с теми, кто создал эти модели одежды. "Ты больше любишь прямые линии, более строгие, а я, скорее, яркая хиппи", - говорит немецкий дизайнер моды, уроженка Ахена, Регина Шмид (Regina Schmidt), стоя рядом со своей коллегой Натальей Слободчиковой (Natalia Slobodcicov), которая родилась в Молдове и более 20 лет живет в Германии.

Обеих женщин многое объединяет. И Регина, и Наталья - дизайнеры одежды, художницы моды, чьи бренды хорошо известны на немецком рынке моды. Сейчас у каждой из них своя собственная мастерская, где разрабатываются эскизы одежды и затем воплощаются в жизнь. Но когда-то Наталья и Регина были тесно связаны друг с другом.

Из Молдовы - в немецкий семейный бизнес

"Я получила высшее образование в Молдове. Потом перенимала опыт в команде дизайнеров. Мне очень повезло - на тот момент я была самой младшей по возрасту и они с большим вниманием ко мне относились. А затем в 2001 году приехала на практику в Германию", - рассказывает свою историю Наталья.

Наталья Слободчикова, родом из Молдовы, более 20 лет назад создала в Германии свой бренд одежды Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

"Да, Наталья чудесный человек, - вторит ей Регина. - У нее есть свой, ни с чем не сравнимый стиль". Когда Наталья завершила свою практику в Германии и вернулась в Молдову, то начала создавать там одежду по собственным лекалам. "Но там у людей определенные представления об одежде. Я шила свои модели как штучный товар, используя основной принцип асимметрии. А Германия дала мне свободу и возможность шире проявить себя", - рассказывает Наталья. Благодаря проекту Всемирного банка она вернулась в Германию и переняла здесь часть семейного предприятия - фирму deja vu, основанную Региной в 1975 году. А Регина основала свое собственное ателье honig blau, у которого особая концепция.

Апсайклинг: из трех старых вещей - одна новая

"Я тот человек, который открыл в Ахене самый первый магазин секонд-хэнд. Я очень люблю апсайклинг, и моим девизом всегда было: сделай из трех старых вещей одну новую. Например, я могу перешить старые мужские костюмы в дамское пальто", - рассказывает Регина.

Главный ее принцип - чтобы ни одна старая вещь не оказалась в мусорном баке, но получила вторую жизнь - сейчас популярен, как никогда. "Наш рынок заполонили товары, в основном китайского производства, очень низкого качества, которые потом просто оказываются мусором. Это меня очень расстраивает. Мы обязательно должны об этом задуматься", - отмечает дизайнер.

Регина Шмидт основала фирму deja vu и первый секонд-хэнд в Ахене Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Наталья и Регина производят одежду в Германии. В основном, это эксклюзивные модели по большей части ручной работы. Одежда, которую создают оба дизайнера, также пользуется популярностью в Бельгии и Нидерландах, которые находятся по соседству с Ахеном. Но и Регина, и Наталья говорят о необходимости искать новых клиентов через интернет. Правда, не всегда это приводит к желаемому результату.

Дешевые копии в интернете вредят дизайнерам

Наталья сетует на то, что в интернете в последнее время можно встретить дешевые копии ее авторских моделей одежды. Чаще всего их размещают на сайтах, где продаются китайские вещи. "Это, безусловно, вредит мне. Сейчас многие клиенты заинтересованы в более дешевых товарах", - говорит Наталья.

Она работает с более редкими тканями и производит одежду своего брэнда в больших масштабах, чем Регина. Ее фирменные бутики есть в нескольких городах Германии, но в последнее время ей пришлось закрыть один из них. Однако Наталья старается не унывать, и в этом ей помогает оптимизм Регины и ее жизненный опыт: "Мы сейчас переживаем не самые лучшие времена. Будущее, конечно, тревожит. Но это не впервые. К сожалению, Германия теряет свое место в мире моды, и с этим срочно нужно что-то делать". В этом году Регине исполняется 70 лет и она с гордостью говорит, что продолжит заниматься своей деятельностью, которая доставляет ей огромное удовольствие". Сейчас настало время мелких шагов, уверена Регина.

Так, по ее признанию поступала и ее тетя, которая научила Регину шить и по-прежнему является для нее примером. "Когда меня посещает какая-то идея, я мысленно обращаюсь к своей тетушке Лени, чтобы она об этом сказала", - рассказывает Регина. Сейчас она живет за городом, где у нее собственное ателье и несколько кошек. Их она привезла из разных стран Восточной Европы, участвуя в инициативе по спасению этих животных. Наталья, в свою очередь, помогала украинским беженцам, приехавшим в Германию, в том числе предлагая им возможность трудоустроиться.