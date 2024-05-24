  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КультураГермания

Что помогает дизайнерам одежды в Германии держать марку

Наталья Позднякова
24 мая 2024 г.

Наталья Слободчикова приехала в Германию 20 лет назад - и переняла часть семейного бизнеса. Как моде made in Germany удается противостоять конкурентам из Китая и что вдохновляет дизайнеров? Репортаж из Ахена.

https://p.dw.com/p/4eGLF
Немецкие дизайнеры одежды Регина Шмидт (слева) и Наталья Слободчикова (справа)
Немецкие дизайнеры одежды Регина Шмидт (слева) и Наталья Слободчикова (справа) Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

В немецком Ахене, на западе Германии, в выставочном павильоне среди множества рейлов с женской одеждой, между   которых снуют любопытные покупатели в поисках того, что им по душе, мы знакомимся с теми, кто создал эти модели одежды. "Ты больше любишь прямые линии, более строгие, а я, скорее, яркая хиппи", - говорит немецкий дизайнер моды, уроженка Ахена, Регина Шмид (Regina Schmidt), стоя рядом со своей коллегой Натальей Слободчиковой (Natalia Slobodcicov), которая родилась в Молдове и более 20 лет живет в Германии.

Обеих женщин многое объединяет. И Регина, и Наталья - дизайнеры одежды, художницы моды, чьи бренды хорошо известны на немецком рынке моды. Сейчас у каждой из них своя собственная мастерская, где разрабатываются эскизы одежды и затем воплощаются в жизнь. Но когда-то Наталья и Регина были тесно связаны друг с другом.

Из Молдовы - в немецкий семейный бизнес

"Я получила высшее образование в Молдове. Потом перенимала опыт в команде дизайнеров. Мне очень повезло - на тот момент я была самой младшей по возрасту и они с большим вниманием ко мне относились. А затем в 2001 году приехала на практику в Германию", - рассказывает свою историю Наталья.

Дизайнер моды Наталья Слободчикова
Наталья Слободчикова, родом из Молдовы, более 20 лет назад создала в Германии свой бренд одежды Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

"Да, Наталья чудесный человек, - вторит ей Регина. - У нее есть свой, ни с чем не сравнимый стиль". Когда Наталья завершила свою практику в Германии и вернулась в Молдову, то начала создавать там одежду по собственным лекалам. "Но там у людей определенные представления об одежде. Я шила свои модели как штучный товар, используя основной принцип асимметрии. А Германия дала мне свободу и возможность шире проявить себя", - рассказывает Наталья. Благодаря проекту Всемирного банка она вернулась в Германию и переняла здесь часть семейного предприятия - фирму deja vu, основанную Региной в 1975 году. А Регина основала свое собственное ателье honig blau, у которого особая концепция.

Апсайклинг: из трех старых вещей - одна новая

"Я тот человек, который открыл в Ахене самый первый магазин секонд-хэнд. Я очень люблю апсайклинг, и моим девизом всегда было: сделай из трех старых вещей одну новую. Например, я могу перешить старые мужские костюмы в дамское пальто", - рассказывает Регина.

Главный ее принцип - чтобы ни одна старая вещь не оказалась в мусорном баке, но получила вторую жизнь - сейчас популярен, как никогда. "Наш рынок заполонили товары, в основном китайского производства, очень низкого качества, которые потом просто оказываются мусором. Это меня очень расстраивает. Мы обязательно должны об этом задуматься", - отмечает дизайнер.

Регина Шмидт, основательница фирмы deja vu
Регина Шмидт основала фирму deja vu и первый секонд-хэнд в Ахене Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Наталья и Регина производят одежду в Германии. В основном, это эксклюзивные модели по большей части ручной работы. Одежда, которую создают оба дизайнера, также пользуется популярностью в Бельгии и Нидерландах, которые находятся по соседству с Ахеном. Но и Регина, и Наталья говорят о необходимости искать новых клиентов через интернет. Правда, не всегда это приводит к желаемому результату.

Дешевые копии в интернете вредят дизайнерам

Наталья сетует на то, что в интернете в последнее время можно встретить дешевые копии ее авторских моделей одежды. Чаще всего их размещают на сайтах, где продаются китайские вещи. "Это, безусловно, вредит мне. Сейчас многие клиенты заинтересованы в более дешевых товарах", - говорит Наталья.

Она работает с более редкими тканями и производит одежду своего брэнда в больших масштабах, чем Регина. Ее фирменные бутики есть в нескольких городах Германии, но в последнее время ей пришлось закрыть один из них. Однако Наталья старается не унывать, и в этом ей помогает оптимизм Регины и ее жизненный опыт: "Мы сейчас переживаем не самые лучшие времена. Будущее, конечно, тревожит. Но это не впервые. К сожалению, Германия теряет свое место в мире моды, и с этим срочно нужно что-то делать". В этом году Регине исполняется 70 лет и она с гордостью говорит, что продолжит заниматься своей деятельностью, которая доставляет ей огромное удовольствие". Сейчас настало время мелких шагов, уверена Регина.

Так, по ее признанию поступала и ее тетя, которая научила Регину шить и по-прежнему является для нее примером. "Когда меня посещает какая-то идея, я мысленно обращаюсь к своей тетушке Лени, чтобы она об этом сказала", - рассказывает Регина. Сейчас она живет за городом, где у нее собственное ателье и несколько кошек. Их она привезла из разных стран Восточной Европы, участвуя в инициативе по спасению этих животных. Наталья, в свою очередь, помогала украинским беженцам, приехавшим в Германию, в том числе предлагая им возможность трудоустроиться.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как сделать модную одежду из мусора и почему с утилизацией отходов много проблем | Европа в фокусе

Как сделать модную одежду из мусора и почему с утилизацией отходов много проблем | Европа в фокусе

Все больше людей бережно относятся к ресурсам. Старую или ненужную одежду все чаще не выбрасывают, а предпочитают отправлять на переработку. Одеваться современно, но с оглядкой на климат и экологию предпочитают сегодня многие. В стороне от этой тенденции не осталась и индустрия моды. Особую роль в ресайклинге играет Италия. Город Прато в Тоскане слывет сегодня меккой модной одежды из вторсырья.
Политика6 октября 2023 г.26:01 мин.
Карл Лагерфельд

Как Карл Лагерфельд стал легендой моды

Как Карл Лагерфельд стал легендой моды

Немецкий кутюрье Карл Лагерфельд удостоен премии British Fashion Awards, которая вручается Британским советом моды.
Стиль жизни10 сентября 2013 г.8 фото
Швейная фабрика в Бангладеш

Почему во Франции хотят ограничить бренды Fast Fashion

Почему во Франции хотят ограничить бренды Fast Fashion

Во Франции собираются принять закон, призванный затормозить бурный рост рынка "быстрой моды" - рынка массовых и быстро меняющихся коллекций современной одежды.
Экономика и бизнес21 апреля 2024 г.
Показать еще