Почему во Франции хотят ограничить бренды Fast Fashion

Законопроект о Fast Fashion поддерживают в Национальном собрании Франции, где у правительства нет большинства, на редкость единодушно. Министр экологических преобразований Франции Кристоф Бешю считает, что этот закон сделает Францию "первой страной в мире, которая законодательно ограничит эксцессы быстрой моды".

Новые правила должны будут действовать в отношении тех производителей, которые продают в день больше определенного минимума предметов одежды. Этот порог еще предстоит установить. Окончательного текста закона еще нет, ожидается, что Сенат - верхняя палата французского парламента - займется им в ближайшие дни.

Нового закона с нетерпением ожидают и эксперты в вопросах современной моды, и экологические активисты. Хотя не все во Франции приветствуют предстоящие нововведения.

Что такое Fast Fashion

Термином Fast Fashion называют производителей одежды, которые представляют новые коллекции несколько раз в сезон, а некоторые из них предлагают новый ассортимент каждую неделю.

Чтобы обеспечивать высокую скорость производства, компаниям приходится упрощать продукт, использовать синтетические ткани, жертвовать качеством одежды. Быстрой моде противостоит устойчивая мода, создатели которой учитывают экологичность производства и этику потребления.

Филиал испанского бренда Zara в Варшаве Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

К индустрии быстрого изготовления одежды обычно относят такие бренды как H&M, Zara, а в последнее время также конкурирующих с ними китайских гигантов Temu и Shein. Популярность этих китайских компаний достигла пика в 2022 году. Пока они сохраняют свои позиции, а агрессивный маркетинг привел к тому, что их приложения для онлайн-шопинга стали одними из самых востребованных.

Temu и Shein неоднократно подвергались критике за вольное обращение с личными данными клиентов, нарушениями условий труда и уклонение от уплаты налогов. Кроме того, массовое производство одежды усугубляет проблему с текстильными отходами.

Каких ограничений следует ожидать

Новый закон обяжет производителей одежды информировать покупателей об экологических издержках моды, а также поощрять клиентов сдавать вещи на вторичную переработку. За нарушения положений нового закона будут введены штрафы в размере до 15 000 евро.

Предприятия с низким экологическим рейтингом заставят делать отчисления: вначале по 5 евро с каждой проданной вещи, с 2030 года - по 10. А уже в 2025 году во Франции намерены ввести запрет на рекламу изделий Fast Fashion и штраф до 100 000 евро за его нарушение.

"Быстрая мода - это культурная катастрофа"

Джулия Фор, модельер и сопредседатель объединения En Mode Climat, к которой относятся около 600 фирм - производителей экологичной моды, рада новому закону. "Мы победили в войне культур, поскольку быстрая мода - это экологическая, социальная и культурная катастрофа, которая закатывает в асфальт все прочие дома моды за исключением сферы предметов роскоши", - сказала она в интервью DW.

Приложения для китайского онлайн-шопинга стали одними из самых востребованных Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Гильдас Минвьель из парижской школы моды Institut Français de la Mode не уверен, что правительство действует правильными методами. По его мнению, законопроект стал реакцией на глубокий кризис, в котором с 2022 года находятся производители коллекций прет-а-порте, в результате чего немало брендов были вынуждены заявить о своем банкротстве.

"Франция, родина моды, с новым законом может стать первопроходцем. Но новые правила должны будут действовать во всей Европе, - сказал он, - ведь и рынок моды общеевропейский".

Кто критикует законопроект и почему

Профессор экономики университета Paris Cité и основатель института исследования рынка ObSoCo Филипп Моати считает, что под законодательные ограничения могут попасть и французские производители, если порог, по которому определяют компании быстрой моды, будет слишком низким.

Филиал магазина Primark в Мюнхене. Сколько предметов одежды нужны человеку в год? Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Эксперт вообще скептически относится и инициативе правительства. "Законопроект стигматизирует клиентов этих брендов, которые, согласно нашему исследованию, относятся к рабочему классу и имеют сравнительно низкие доходы, - пояснил Моати в интервью DW. - Им важно иметь возможность следовать за модой и ощущать себя частью общества". К тому же, добавил он, коллекции сверхбыстрой моды составляет всего около 3% рынка страны. По мнению Моати, бизнес в сфере Fast Fashion регулировать надо, но с помощью уже имеющихся для этого инструментов.

Пьер Кондамин, представитель объединения Stop Fast Fashion, в которую входят несколько неправительственных организаций по защите окружающей среды, напротив, утверждает, что новые правила недостаточно строги. Он считает, что под ограничения для "быстрой моды" должны подпадать и некоторые французские фирмы, такие как магазин спортивных товаров Decathlon. Чтобы достичь целей, установленных в Парижском соглашении по климату, указал Кондамин, каждый француз должен впредь покупать в год только 5 предметов одежды, а не 50, как сейчас.