Неделя моды в Берлине: эпатаж, скандал и мать Илона Маска

В Берлинской неделе моды-2023 участвовало около 100 дизайнеров, в том числе - украинские. В одном из показов на подиум вышла мать Илона Маска. Не обошлось и без скандала.

С 2007 года Берлинская неделя моды является одним из важнейших смотров отрасли в Европе. Многочисленные подиумные показы, дискуссионные форумы, выставки и инсталляции были разбросаны в этом сезоне по всему городу. Эксклюзивные закрытые и доступные для рядовых посетителей показы состоялись на площадках столичного замка Шарлоттенбург, в расположенных неподалеку культовых гаражах на улице Канта (Kant-Garagen), в церквях, промышленной зоне и многих других местах.

Уже давно это модное мероприятие подвергается критике, и каждый новый сезон грозит стать последним. Более того, с этого года Берлинская неделя моды осталась без своего многолетнего главного спонсора - концерна Mercedes-Benz. Отныне автогигант намерен сотрудничать только с отдельными брендами. В этом году поддержка была оказана всемирно известной дизайнерской марке по производству женской одежды премиум-класса Marc Cain. В итоге многим модельерам пришлось самостоятельно подыскивать помещения для показа своих новых работ.

Что сейчас модно?

В коллекции Марка Кейна (Marc Cain) доминировала роскошная элегантность в сочетании с футуристическим стилем. Много узоров, монохромных образов из блестящего атласа. Очень эффектно смотрелись изделия с цветочным принтом: куртки, пальто и жилеты, по словам специалистов, еще никогда не выглядели так интересно, свежо и элегантно. Снова в моду вошел зеленый цвет - от яркого до пастельного, во всех оттенках. А также - красный и желтый. Те, кто хочет подчеркнуть свою талию, могут делать это при помощи ремня. Туфли-лодочки (особенно белого цвета) также стали отличительной особенностью коллекции Marc Cain.

Сенсацией стал совместный показ четырех дизайнеров - Килиана Кернера (Kilian Kerner), Дэнни Райнке (Danny Reinke), Марселя Остертага (Marcel Ostertag) и Ребекки Руэц (Rebekka Ruétz). Из-за ухода главного спонсора модельеры вынуждены были объединить свои усилия и провести презентацию своих новых коллекций вместе, в одной локации. Такого в истории Берлинской недели моды еще не бывало - раньше все считали друг друга конкурентами, и о совместном показе не могло идти и речи.

В новой коллекции Килиана Кернера использовано много разных ярких цветов, неоновые и пастельные тона, блестки. Платья были преимущественно длинные, переливающиеся и иногда прозрачные.

Коллекция дизайнера Ани Гокель на Берлинской неделе моды-2023 Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

Коллекция, показанная Дэнни Райнке, называется "Безмятежность горя". Дизайнер сотрудничает с организацией по защите животных Bärenwald Müritz, которая занимается спасением медведей, содержащихся в частных зоопарках и цирках Восточной Европы. Девиз "Танцующие медведи" четко прослеживается в коллекции - в пышных рукавах и варежках из искусственного меха, в сапогах с рюшами из тюля, а также в жакетах, напоминающих униформу укротителя. Новая коллекция Дэнни Райнке призвана не только пополнить модный гардероб, одновременно она является напоминанием о необходимости защиты животных. "Я всегда стараюсь выражать свои чувства и высказывать свое мнение при помощи моды“, - сказал в одном из интервью Райнке.

Другой участник дизайнерского квартета, Марсель Остертаг, назвал свою коллекцию "Discoteca". Его целью было "прославить жизнь" - его образы выразительны и разнообразны: от черного лакированного облегающего платья до больших меховых пальто розового и бежевого цвета.

Ребекка Руэц, 39-летняя кутюрье из Австрии, создает моду для "современных амазонок". Она известна своими яркими и экстравагантными творениями, неожиданным сочетанием материалов, а также соблюдением высоких экологических стандартов. Коллекция, представленная на Берлинской неделе моды-2023, отличается динамичным сочетанием моды от кутюр и спортивной одежды, и привлечет, скорее, более молодое поколение. Так, одна из ее моделей вышла на подиум в длинной до пола шубе из искусственного меха оливкового цвета, надетой поверх черного нижнего белья, и обутая в белые кроссовки на длинные белые носки. Образ девушки дополняли большие белые наушники и огромные солнечные очки.

Фейковое шоу Adidas

Много шума наделал скандал, с которого началась неделя моды в Берлине. Активисты из группы The Yes Men разослали с поддельного адреса электронные письма - якобы от производителя спортивной одежды Adidas. Гостям в программе был обещан показ коллекции, разработанной звездой американского рэпа и дизайнером одежды Фарреллом Уильямсом, а также анонсировано представление нового содиректора концерна.

Участники фейкового шоу Adidas протестуют против плохих условий работы на фабриках компании Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance



Вместо этого на подиум стали выходить мужчины и женщины с нарисованными кровавыми ранами в виде значка Adidas на лице. Лицо одного активиста было заклеено толстым слоем пластырей, голова девушки - обернута полиэтиленовой пленкой. Выходившие на подиум люди были прикрыты кусками ткани, названной "Одеждой реальности". Она, по утверждению активистов, была сделана из предметов гардероба рабочих в Юго-Восточной Азии, производивших товары для концерна Adidas. Роль нового "директора" сыграла бывшая сотрудница из Камбоджи.

Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

Фейковое шоу было организовано активистами для того, чтобы привлечь внимание общественности к плохим условиям труда на фабриках Adidas. Они считают, что немецкий концерн не позаботился о том, чтобы сотрудники его заводов в странах-производителях получали полную заработную плату во время локдаунов. Также, по словам активистов, многие работники, уволенные из-за пандемии, не получили выходного пособия.

Концерн Adidas счел обвинения необоснованными, заявив, что на протяжении более 25 лет обеспечивал справедливые и безопасные условия труда для сотрудников на всех уровнях, и продолжает работать над их улучшением.

Шокирующий показ украинского дизайнера Жана Грицфельдта

Украинский кутюрье и основатель бренда Jean Gritsfeldt известен своими экстравагантными работами. Он не боится воплощать самые неожиданные идеи в жизнь и устраивать показы в необычных местах. Дебютировал молодой дизайнер в 2012 году, приняв участие в Ukrainian Fashion Week с коллекцией The Black Unicorn. Учеба в университете, участие во всевозможных конкурсах, работа моделью, - все это способствовало раскрутке бренда. Прошлой весной коллекция Жана уже участвовала в Берлинской неделе моды. Тогда из-за войны дизайнер не смог присутствовать на показе лично. Он по телефону из Киева руководил 30 помощниками, которые работали над презентацией его коллекции в Берлине. Его модели были одеты в довольно будничную одежду - футболки, белые рубашки, черные комбинезоны. На них большими буквами на украинском и английском языках были написаны слова: "уважение", "свобода", "любовь", "красота", "песня", "единство". Особенно выделилась модель в кровавом гриме с белой надписью "мир" на красном топе.

Украинскоий дизайнер Жан Грицфельдт на Берлинской неделе моды-2023 Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

В этом году 33-летний Жан Грицфельдт смог лично присутствовать на показе своей новой коллекции в Берлине. Она отличалась большим разнообразием и более яркой цветовой гаммой, в ней использовалось много блестящих материалов. Как и в прошлый раз, на подиум вышли несколько моделей в одежде кроваво-красного цвета с надписями на украинском и английском языках. Фурор произвел молодой человек, появившийся на публике почти голым - на модели была красная набедренная повязка в виде сердца, прямо на теле - надписи красной краской.

Кроме Жана Грицфельдта в Берлинской неделе мод показали свои новые коллекции и другие украинские дизайнеры.

Как одевается мать миллиардера Илона Маска

Гостьей и участницей фэшн-шоу бренда Marc Cain, которое состоялось на территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф, стала мать Илона Маска. Не многие знают, что Мэй Маск является успешной моделью - она работает в этой отрасли уже более 50 лет. В прошлом она участвовала в показах коллекций Dolce & Gabbana, снималась в рекламе компании Revlon. Также она украшала обложки таких известных журналов, как Elle, Vogue, а также снялась обнаженной для Time Health и New York Magazine.

Для светского выхода на Берлинской неделе моды 74-летняя Мэй Маск выбрала черное платье до колен с большими красными розами, черной атласной ленточкой на шее и тонким блестящим поясом. Наряд дополнили ярко-красные колготки, черные туфли с "квадратными" носами и на высоких каблуках. Завершил образ черный полушубок из искусственного меха. "Я счастлива, что могу показать людям, что женщины и в 70 лет прекрасны", - призналась Мэй Маск в одном из интервью.

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