Украинский дизайнер шокировал мир моды

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Такого Берлинская неделя моды еще не видела. Коллекция, которую Жан Грицфельдт показал миру, создавалась уже во время войны, которую Россия начала против Украины.
Такого от недели высокой моды в Берлине никто не ожидал. Звук сирены, окровавленные модели и громадный флаг Украины, расстянувшийся на весь подиум, - показ коллекции украинского дизайнера Жана Грицфельдта, состоявшийся вечером 16 марта, запомнится надолго. "Никого сейчас не волнует, во что ты одет", - обратился 32-летний модельер к публике в немецкой столице по видеосвязи. Жан Грицфельдт находится в Киеве, где старается морально поддерживать свою маму. Она работает врачом в детской больнице.
Там, где идет война, действительно никому нет дела до того, кто во что одет. Тысячи людей спасаются бегством, покидая свои дома и оставляя все свои вещи. Молодой дизайнер каждую ночь слышит вой сирен. "Люди уже даже начали к этому привыкать. Но вокруг происходят такие ужасные вещи, - поделился он своими переживаниями с DW. - Я ощущаю колоссальную поддержку по всему миру. То, что происходит сейчас в Украине, никого не оставляет равнодушным. Мы ведь находимся в самом центре Европы".
Из-за начавшейся войны Жан не смог приехать на Fashion Week Berlin. То, что публика увидела в Берлине, было создано уже после начала войны. Для самого Жана в этой коллекции - довольно много сюрпризов, ведь он занимался подготовкой на расстоянии. 30 добровольцев работали над созданием этой коллекции в Берлине и помогали дизайнеру, руководившему процессом из Киева. "Работая над этой коллекцией, я ощутил такую силу любви, такую энергию. Эта коллекция - как манифест!" - говорит украинский дизайнер.
На одежде моделей большими буквами на украинском и английском языках написано "уважение", "свобода", "любовь". На топе модели в кровавом гриме - "мир" на английском и русском. "Я уверен, что наше послание поймут, - заявил в интервью DW Жан Грицфельдт. - Mы забываем о самом важном. Ведь самое ценное, что у нас есть, - это наша жизнь". Конечно, дизайнер мечтал приехать на неделю моды в Берлин, но война разрушила эти планы. "Мои друзья продолжают работать, когда рядом разрываются бомбы. Это необыкновенный дух", - делится своими впечатлениями молодой дизайнер.
Его бренду исполняется 10 лет. К юбилею должна выйти книга. И последняя глава в ней обязательно будет посвящена этой необычной коллекции, которую мир увидел в Берлине. Мода во время войны? Молодой дизайнер очень надеется, что следующее интервью будет о моде, а не о войне. Он вспоминает, когда на пике пандемии раздавались голоса, что мода никогда уже не будет прежней и может исчезнуть. Жан Грицфельдт в это не верил и тогда. Да и сейчас он верит, что наше общее будущее - это будущее без войны.
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