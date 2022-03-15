 Украинский дизайнер шокировал мир моды | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.03.2022

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Культура и стиль жизни

Украинский дизайнер шокировал мир моды

Такого Берлинская неделя моды еще не видела. Коллекция, которую Жан Грицфельдт показал миру, создавалась уже во время войны, которую Россия начала против Украины.

Жан Грицфельдт. Коллекция для Берлинской недели моды

Такого от недели высокой моды в Берлине никто не ожидал. Звук сирены, окровавленные модели и громадный флаг Украины, расстянувшийся на весь подиум, - показ коллекции украинского дизайнера Жана Грицфельдта, состоявшийся вечером 16 марта, запомнится надолго. "Никого сейчас не волнует, во что ты одет", - обратился 32-летний модельер к публике в немецкой столице по видеосвязи. Жан Грицфельдт находится в Киеве, где старается морально поддерживать свою маму. Она работает врачом в детской больнице.

Жан Грицфельдт

Жан Грицфельдт

Там, где идет война, действительно никому нет дела до того, кто во что одет. Тысячи людей спасаются бегством, покидая свои дома и оставляя все свои вещи. Молодой дизайнер каждую ночь слышит вой сирен. "Люди уже даже начали к этому привыкать. Но вокруг происходят такие ужасные вещи, - поделился он своими переживаниями с DW. - Я ощущаю колоссальную поддержку по всему миру. То, что происходит сейчас в Украине, никого не оставляет равнодушным. Мы ведь находимся в самом центре Европы".

"Мир" на подиуме в Берлине

Из-за начавшейся войны Жан не смог приехать на Fashion Week Berlin. То, что публика увидела в Берлине, было создано уже после начала войны. Для самого Жана в этой коллекции - довольно много сюрпризов, ведь он занимался подготовкой на расстоянии. 30 добровольцев работали над созданием этой коллекции в Берлине и помогали дизайнеру, руководившему процессом из Киева. "Работая над этой коллекцией, я ощутил такую силу любви, такую энергию. Эта коллекция - как манифест!" - говорит украинский дизайнер.

Коллекция Жана Грицфельдта

Коллекция Жана Грицфельдта, которая была создана дистанционно

На одежде моделей большими буквами на украинском и английском языках написано "уважение", "свобода", "любовь". На топе модели в кровавом гриме - "мир" на английском и русском. "Я уверен, что наше послание поймут, - заявил в интервью DW Жан Грицфельдт. - Mы забываем о самом важном. Ведь самое ценное, что у нас есть, - это наша жизнь". Конечно, дизайнер мечтал приехать на неделю моды в Берлин, но война разрушила эти планы. "Мои друзья продолжают работать, когда рядом разрываются бомбы. Это необыкновенный дух", - делится своими впечатлениями молодой дизайнер.

Надежды на будущее без войны

Его бренду исполняется 10 лет. К юбилею должна выйти книга. И последняя глава в ней обязательно будет посвящена этой необычной коллекции, которую мир увидел в Берлине. Мода во время войны? Молодой дизайнер очень надеется, что следующее интервью будет о моде, а не о войне. Он вспоминает, когда на пике пандемии раздавались голоса, что мода никогда уже не будет прежней и может исчезнуть. Жан Грицфельдт в это не верил и тогда. Да и сейчас он верит, что наше общее будущее - это будущее без войны.

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    Автор: Николай Пермяков


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