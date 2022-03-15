 Берлинская неделя моды: минута молчания и солидарность с Украиной | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.03.2022

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Культура и стиль жизни

Берлинская неделя моды: минута молчания и солидарность с Украиной

В Берлине проходит неделя моды - Mercedes-Benz Fashion Week. В ее рамках проведут несколько благотворительных акций по сбору средств и гуманитарной помощи для жителей Украины.

Berlin Fashion Week

Открытие нынешней Берлинской недели моды началось с минуты молчания - в знак солидарности с народом Украины, в память о погибших мирных жителях страны.

Первой показала публике свою новую коллекцию финский дизайнер София Ильмонен. 

Желтое платье из коллекции Софии Ильмонен

Желтое платье из коллекции Софии Ильмонен

Синее платье из коллекции Софии Ильмонен

Синее платье из коллекции Софии Ильмонен

"Мы думали и спорили о том, как отразить эту тему. Да и можем ли мы вообще проводить неделю моды, когда все в ужасе и шоке из-за войны... И я вам говорю: да, мы можем ее провести, особенно сейчас!" - подчеркнула во время церемонии открытия бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

По ее словам, с помощью Берлинской недели моды город подает пример творческого вдохновения и свободы, выражает солидарность, демонстрирует готовность помогать Украине. Во время недели моды запланирован благотворительный аукцион: все средства будут перечислены Украине. Также в программе - другие многочисленные акции по сбору средств и гуманитарной помощи.

Берлинская неделя моды - в цветах украинского флага

Берлинская неделя моды - в цветах украинского флага

Дизайнер из Украины приехать не смог, но его шоу состоится

Украинский кутюрье Жан Грицфельдт известен своими экстравагантными работами. Дизайнер не боится воплощать самые неожиданные идеи в жизнь. Жан Грицфельдт планировал привести на Берлинскую неделю моды свою новую коллекцию, но война помешала. Однако 30 коллег модельера объединились, чтобы воссоздать его работы и показать их публике. Сам кутюрье консультировал их по телефону, сообщила журналистам управляющий директор ассоциации Fashion Revolution Germany Карина Бишоф (Carina Bischof).

В среду вечером в рамках Берлинской недели моды будет транслироваться видеообращение Жана Грицфельдта, заявили организаторы Mercedes-Benz Fashion Week.

Нынешняя Берлинская неделя моды - это и политическая акция

Бургомистр Берлина подчеркнула: "Мода, кроме всего прочего, политична". Франциска Гиффай напомнила публике о фригийском колпаке - шапке якобинцев, символе свободы и независимости, а также о знаке Peace - международном символе мира, который активно используется в моде. По словам Гиффай, неделя моды - это знак единства.

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    Автор: Николай Пермяков


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