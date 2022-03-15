Берлинская неделя моды: минута молчания и солидарность с Украиной

Открытие нынешней Берлинской недели моды началось с минуты молчания - в знак солидарности с народом Украины, в память о погибших мирных жителях страны.

Первой показала публике свою новую коллекцию финский дизайнер София Ильмонен.

Желтое платье из коллекции Софии Ильмонен

Синее платье из коллекции Софии Ильмонен

"Мы думали и спорили о том, как отразить эту тему. Да и можем ли мы вообще проводить неделю моды, когда все в ужасе и шоке из-за войны... И я вам говорю: да, мы можем ее провести, особенно сейчас!" - подчеркнула во время церемонии открытия бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

По ее словам, с помощью Берлинской недели моды город подает пример творческого вдохновения и свободы, выражает солидарность, демонстрирует готовность помогать Украине. Во время недели моды запланирован благотворительный аукцион: все средства будут перечислены Украине. Также в программе - другие многочисленные акции по сбору средств и гуманитарной помощи.

Берлинская неделя моды - в цветах украинского флага

Дизайнер из Украины приехать не смог, но его шоу состоится

Украинский кутюрье Жан Грицфельдт известен своими экстравагантными работами. Дизайнер не боится воплощать самые неожиданные идеи в жизнь. Жан Грицфельдт планировал привести на Берлинскую неделю моды свою новую коллекцию, но война помешала. Однако 30 коллег модельера объединились, чтобы воссоздать его работы и показать их публике. Сам кутюрье консультировал их по телефону, сообщила журналистам управляющий директор ассоциации Fashion Revolution Germany Карина Бишоф (Carina Bischof).

В среду вечером в рамках Берлинской недели моды будет транслироваться видеообращение Жана Грицфельдта, заявили организаторы Mercedes-Benz Fashion Week.

Нынешняя Берлинская неделя моды - это и политическая акция

Бургомистр Берлина подчеркнула: "Мода, кроме всего прочего, политична". Франциска Гиффай напомнила публике о фригийском колпаке - шапке якобинцев, символе свободы и независимости, а также о знаке Peace - международном символе мира, который активно используется в моде. По словам Гиффай, неделя моды - это знак единства.

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