 Девятнадцатый день войны в Украине: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 14.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Девятнадцатый день войны в Украине: главные события

Переговоры между Киевом и Москвой проходят тяжело. Массовая эвакуация жителей Мариуполя сорвана. Крупные иностранные компании продолжают уходить из России. ЕС готовит новые санкции против РФ.

Разрушенные дома в Мариуполе

Разрушенные дома в Мариуполе

На 19-й день военного вторжения России в Украину, в понедельник, 14 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление наступающей российской армии и отрядам пророссийских сепаратистов.

"Техническая пауза" на российско-украинских переговорах

В понедельник начался очередной раунд переговоров между РФ и Украиной, которые проходят в видеоформате. Как заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, коммуникация с российской стороной идет "тяжело", "Стороны активно выражают свои позиции - уже уточненные". Позже он сообщил, что на переговорах  "взята техническая пауза" до 15 марта. На этот шаг решено пойти "для дополнительной работы в рабочих подгруппах" и уточнения ряда вопросов.

Массовая эвакуация из Мариуполя сорвана

Массовая эвакуация населения из окруженного российскими войсками Мариуполя была сорвана в очередной раз, сообщила вечером в понедельник министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она опровергла соответствующее заявлениеглавы Национального центра управления обороной РФ генерала Михаила Мизинцева. По данным украинской стороны, в течение дня отдельным жителям города на более чем 160 легковых автомобилях на свой страх и риск удалось покинуть Мариуполь в сторону Бердянска. Однако колонна грузовиков с гуманитарными грузами и автобусы, которые должны вывести гражданских лиц из Мариуполя, не смогли попасть в город и вернулись в Бердянск.   

В России заблокировали Instagram

В России в понедельник началась блокировка социальной сети Instagram вслед за Facebook и Twitter. "Анализ сетевых данных в реальном времени показывает, что работа Instagram ограничивается сразу несколькими провайдерами", - сообщил мониторинговый сервис NetBlocks в своем официальном микроблоге в Twitter.

Австралия ввела санкции против российских олигархов

Вслед за странами ЕС и Великобританией санкции против российских олигархов ввела Австралия. Штрафные меры применены к 33 олигархам, известным бизнесменам и членам их семей. Среди попавших в санкционный список - Роман Абрамович, Алексей Миллер, Дмитрий Лебедев, Сергей Чемезов, Николай Токарев, Игорь Шувалов, Кирилл Дмитриев и другие. Глава МИД Австралии Марис Пейн  заявила, что по вопросу "о дальнейших ограничительных мерах в отношении ключевых российских лиц" Канберра намерена продолжать тесную координацию с партнерами, в том числе с ЕС, США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией с целью заставить Россию "заплатить высокую цену за свои действия".

ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России

Страны ЕС согласовали новый, уже четвертый пакет санкций против России. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, ЕС планирует ввести запрет на импорт российского железа и стали, запретить инвестиции в нефтедобывающие и энергетические компании РФ, а также ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в частности, автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро.

США готовы усилить давление на Россию

В свою очередь, США объявили о готовности прибегнуть к дополнительным средствам давления на Москву, чтобы остановить войну России против  Украины. Вашингтон может наложить полное эмбарго на торговлю с Россией, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо телеканалу CNBC. Кроме того, США могут заблокировать доступ России к международным водным путям и наложить запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также на криптоактивы российских компаний.

Крупные иностранные компании продолжают уходить из России

Продолжается уход крупных иностранных компаний из России. Так, германская химико-фармацевтическая корпорация Bayer решила приостанавливить любую деятельность в России и Беларуси, не связанную с поставками важной для здравоохранения и сельского хозяйства продукции. Компания отказывается от всех рекламных и других мероприятий по продвижению продукции, прекращает на неопределенный срок проекты капитальных инвестиций, а также отказывается от новых деловых возможностей. 

Кроме того, свести к минимуму свою деятельность в РФ решили страховые компании – немецкая Allianz и швейцарские Zurich Insurance и Swiss Re. Страховые брокеры Willis Towers Watson, Marsh и Aon также сообщили об уходе из России.

Авиарегулятор ЕС лишилавиакомпании РФ сертификатов на полеты

Европейское агентство по безопасности полетов (авиарегулятор Евросоюза) лишил российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС, сообщает РБК. Без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. В опубликованном регулятором списке значатся, в частности, "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Газпром-Авиа", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Победа", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутия", "Ямал", "Алроса", "Авиастар-ТУ", ОАО "Государственная компания 224 летный авиаотряд", корпорация "Иркут", компании "Туполев" и "Бериев", а также учебные центры, сервисные компании и авиация МЧС.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским компаниям изымать иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. Эти лайнеры будут использоваться только на внутренних линиях. Закон также наделяет российские ведомства правом выдавать отечественные сертификаты летной годности.

Россия грозит ударами по украинским оборонным предприятиям

Россия объявила о намерениях нанести удары по украинским оборонным предприятиям. В заявлении Министерства обороны РФ, говорится, что гражданам предлагается покинуть окрестности соответствующих заводов. Планируется "вывести из строя предприятия военно-промышленного комплекса Украины, производящие, ремонтирующие и восстанавливающие оружие". Таким образом Москва реагирует на ракетный обстрел Донецка в понедельник, в результате которого, по данным администрации города, погибли 20 человек. Российская сторона утверждает, что по центру Донецка была выпущена украинская ракета "Точка У".  

Смотрите также:

Смотреть видео 61:32

Война в Украине: как по кошельку Путина бьет Запад, и действительно ли РФ запросила помощь у Китая? DW Новости (14.03.2022)

  • Киев

    Война в Украине - 14.03.2022

    Жилой дом в Оболонском районе Киева, 14 марта. Также в этой фотогалерее - жизнь в метро, эвакуация из Ирпеня, снимки из Мариуполя, Волновахи и Донецка, акции протеста против войны в прошедшие выходные дни, знаки "Z" в Белграде, захват особняка Олега Дерипаски в Лондоне и мурал в Париже с цитатой из инаугурационной речи Владимира Зеленского.

  • Ирпень

    Война в Украине - 14.03.2022

    Эвакуация из города Ирпень под Киевом, 13 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 14.03.2022

    Попавший под обстрел продуктовый склад в украинской столице, 13 марта.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 14.03.2022

    Разрушенное здание в Мариуполе, 13 марта.

  • Волноваха, 12 марта

    Война в Украине - 14.03.2022

    14 марта российская сторона заявила о взятии под контроль города Волноваха в 60 километрах от Донецка.

  • Волноваха

    Война в Украине - 14.03.2022

    Люди в подвале больницы в Волновахе, 12 марта. До начала войны здесь проживало около 22 тысяч человек.

  • Волноваха, 12 марта

    Война в Украине - 14.03.2022

    Указом президента Украины Владимира Зеленского от 6 марта 2022 года Волноваха была награждена званием "Город-герой Украины".

  • Донецк, 14 марта

    Война в Украине - 14.03.2022

    14 марта над Донецком была сбита ракета "Точка-У". В результате падения обломков, как говорится в сообщении представителей сепаратистской ДНР, 17 человек погибли, 28 ранены.

  • Берлин

    Война в Украине - 14.03.2022

    Антивоенная демонстрация около Бранденбургских ворот в Берлине, 13 марта.

  • Белин

    Война в Украине - 14.03.2022

    "Подавись!!!" - работа художника-сатирика из Дюссельдорфа Жака Тилли, автора сатирических композиций для карнавальных шествий, на демонстрации в Берлине, 13 марта.

  • Берлин

    Война в Украине - 14.03.2022

    "Лучше холодные батареи, чем горячая война!" - один из плакатов на демонстрации в Берлине, 13 марта.

  • Франкфурт-на-Майне

    Война в Украине - 14.03.2022

    Акция в поддержку Украины во Франкфурте-на-Майне, 13 марта.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 14.03.2022

    Арест одной из участниц акции протеста против войны в Санкт-Петербурге, 13 марта.

  • Лондон

    Война в Украине - 14.03.2022

    14 марта в Лондоне сквоттеры захватили особняк, принадлежащий, как считается, российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, и разместили на здании вывески. На одной из них использована нецензурная лексика на русском и английском языках.

  • Белград

    Война в Украине - 14.03.2022

    Знак "Z" и перечеркнутая свастика - на акции в поддержку российской так называемой "спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины" в столице Сербии Белграде, 13 марта.

  • Варшава

    Война в Украине - 14.03.2022

    "Два фашиста". Фотография сделана во время демонстрации в столице Польши Варшаве, 13 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 14.03.2022

    Военный священник благословляет украинских солдат в Киеве, 13 марта.

  • Ирпень

    Война в Украине - 14.03.2022

    Украинские солдаты укрываются от обстрела в городе Ирпень под Киевом, 13 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 14.03.2022

    Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения военного госпиталя в Киеве, 13 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 14.03.2022

    В киевском метро люди живут в палатках и вагонах поездов, 13 марта.

  • Львов

    Война в Украине - 14.03.2022

    Служба в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, 13 марта.

  • Медыка

    Война в Украине - 14.03.2022

    Беженцы из Украины на КПП около польского села Медыка, 12 марта.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 14.03.2022

    Кухня для беженцев в пограничном польском городе Пшемысль, 13 марта.

  • Эдинбург, 13 марта

    Война в Украине - 14.03.2022

    Участники акций в поддержку Украины неофициально переименовывают улицы и площади в разных городах. Около украинского консульства в Эдинбурге появилась табличка "Улица Владимира Зеленского".

  • Париж, 13 марта

    Война в Украине - 14.03.2022

    Мурал в Париже с цитатой из инаугурационной речи Владимира Зеленского: "И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им".

    Автор: Николай Пермяков


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая жизнь: как в Украине рожают детей в условиях войны (14.03.2022)  

Россияне бегут от Путина: поможет ли им Германия? (14.03.2022)  

Антон Долин: "Воздух отравлен этой войной" (14.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

В аэропортах Германии бастуют сотрудники служб безопасности  

Война в Украине: хроника событий 14 марта  

Что значит уход с российского рынка для бизнеса ФРГ? Фирмы называют цифры  