Девятнадцатый день войны в Украине: главные события

На 19-й день военного вторжения России в Украину, в понедельник, 14 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление наступающей российской армии и отрядам пророссийских сепаратистов.

"Техническая пауза" на российско-украинских переговорах

В понедельник начался очередной раунд переговоров между РФ и Украиной, которые проходят в видеоформате. Как заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, коммуникация с российской стороной идет "тяжело", "Стороны активно выражают свои позиции - уже уточненные". Позже он сообщил, что на переговорах "взята техническая пауза" до 15 марта. На этот шаг решено пойти "для дополнительной работы в рабочих подгруппах" и уточнения ряда вопросов.

Массовая эвакуация из Мариуполя сорвана

Массовая эвакуация населения из окруженного российскими войсками Мариуполя была сорвана в очередной раз, сообщила вечером в понедельник министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она опровергла соответствующее заявлениеглавы Национального центра управления обороной РФ генерала Михаила Мизинцева. По данным украинской стороны, в течение дня отдельным жителям города на более чем 160 легковых автомобилях на свой страх и риск удалось покинуть Мариуполь в сторону Бердянска. Однако колонна грузовиков с гуманитарными грузами и автобусы, которые должны вывести гражданских лиц из Мариуполя, не смогли попасть в город и вернулись в Бердянск.

В России заблокировали Instagram

В России в понедельник началась блокировка социальной сети Instagram вслед за Facebook и Twitter. "Анализ сетевых данных в реальном времени показывает, что работа Instagram ограничивается сразу несколькими провайдерами", - сообщил мониторинговый сервис NetBlocks в своем официальном микроблоге в Twitter.

Австралия ввела санкции против российских олигархов

Вслед за странами ЕС и Великобританией санкции против российских олигархов ввела Австралия. Штрафные меры применены к 33 олигархам, известным бизнесменам и членам их семей. Среди попавших в санкционный список - Роман Абрамович, Алексей Миллер, Дмитрий Лебедев, Сергей Чемезов, Николай Токарев, Игорь Шувалов, Кирилл Дмитриев и другие. Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что по вопросу "о дальнейших ограничительных мерах в отношении ключевых российских лиц" Канберра намерена продолжать тесную координацию с партнерами, в том числе с ЕС, США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией с целью заставить Россию "заплатить высокую цену за свои действия".

ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России

Страны ЕС согласовали новый, уже четвертый пакет санкций против России. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, ЕС планирует ввести запрет на импорт российского железа и стали, запретить инвестиции в нефтедобывающие и энергетические компании РФ, а также ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в частности, автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро.

США готовы усилить давление на Россию

В свою очередь, США объявили о готовности прибегнуть к дополнительным средствам давления на Москву, чтобы остановить войну России против Украины. Вашингтон может наложить полное эмбарго на торговлю с Россией, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо телеканалу CNBC. Кроме того, США могут заблокировать доступ России к международным водным путям и наложить запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также на криптоактивы российских компаний.

Крупные иностранные компании продолжают уходить из России

Продолжается уход крупных иностранных компаний из России. Так, германская химико-фармацевтическая корпорация Bayer решила приостанавливить любую деятельность в России и Беларуси, не связанную с поставками важной для здравоохранения и сельского хозяйства продукции. Компания отказывается от всех рекламных и других мероприятий по продвижению продукции, прекращает на неопределенный срок проекты капитальных инвестиций, а также отказывается от новых деловых возможностей.

Кроме того, свести к минимуму свою деятельность в РФ решили страховые компании – немецкая Allianz и швейцарские Zurich Insurance и Swiss Re. Страховые брокеры Willis Towers Watson, Marsh и Aon также сообщили об уходе из России.

Авиарегулятор ЕС лишилавиакомпании РФ сертификатов на полеты

Европейское агентство по безопасности полетов (авиарегулятор Евросоюза) лишил российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС, сообщает РБК. Без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. В опубликованном регулятором списке значатся, в частности, "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Газпром-Авиа", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Победа", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутия", "Ямал", "Алроса", "Авиастар-ТУ", ОАО "Государственная компания 224 летный авиаотряд", корпорация "Иркут", компании "Туполев" и "Бериев", а также учебные центры, сервисные компании и авиация МЧС.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским компаниям изымать иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. Эти лайнеры будут использоваться только на внутренних линиях. Закон также наделяет российские ведомства правом выдавать отечественные сертификаты летной годности.

Россия грозит ударами по украинским оборонным предприятиям

Россия объявила о намерениях нанести удары по украинским оборонным предприятиям. В заявлении Министерства обороны РФ, говорится, что гражданам предлагается покинуть окрестности соответствующих заводов. Планируется "вывести из строя предприятия военно-промышленного комплекса Украины, производящие, ремонтирующие и восстанавливающие оружие". Таким образом Москва реагирует на ракетный обстрел Донецка в понедельник, в результате которого, по данным администрации города, погибли 20 человек. Российская сторона утверждает, что по центру Донецка была выпущена украинская ракета "Точка У".

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