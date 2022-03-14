 Instagram заблокировали в России | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2022

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Россия

Instagram заблокировали в России

О намерении заблокировать Instagram российские власти заявили 11 марта на фоне решения руководства соцсети разрешить публикацию обезличенных призывов к насилию в отношении военных РФ в Украине.

Логотипы соцсетей Facebook и Instagram

Блокировка соцсети Instagram ("Инстаграм") началась в России в ночь на понедельник, 14 марта, на фоне продолжающейся войны России против Украины. Об этом сообщают сервисы Netblocks и Globalcheck, а также российские пользователи соцсети.

О намерении заблокировать с 14 марта этот ресурс, принадлежащий американской IT-компании Meta, владеющей также соцсетью Facebook, Роскомнадзор заявил 11 марта. Перед этим в Instagram уведомили о решении временно смягчить правила модерации и разрешить обезличенные призывы к насилию в адрес российских войск в Украине.

"В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию", - отметил пресс-секретарь Meta Энди Стоун. В качестве примера фразу, посты и комментарии с которой теперь не будут удаляться, Стоун привел лозунг "Смерть российским захватчикам".

Ранее, 4 марта, Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в России, а также ряда СМИ, включая Deutsche Welle.

Блокировка каналов госСМИ РФ в YouTube

Между тем 11 марта сервер видеохостинга YouTube заявил о блокировке по всему миру каналов государственных российских СМИ и прекращении всей монетизации в РФ. "Мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими СМИ, финансируемыми государством, по всему миру Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время", - говорится в заявлении YouTube, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter.

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    Автор: Николай Пермяков


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