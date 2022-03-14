 Европейские страховые компании уходят из России | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2022

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Россия

Европейские страховые компании уходят из России

Об отказе от заключения новых сделок в России и сокращении своего присутствия в стране сообщил немецкий Allianz, а также швейцарские Zurich Insurance и Swiss Re.

Штаб-квартира компании Allianz в Мюнхене

Штаб-квартира компании Allianz в Мюнхене

Крупные европейские страховые компании сводят к минимуму свою деятельность в России из-за войны против Украины. Немецкий концерн Allianz в понедельник, 14 марта, сообщил, что не будет открывать в РФ новый бизнес и "значительно и упорядоченно" сократит свое присутствие в стране. Кроме того, компания не будет осуществлять в России и Беларуси капиталовложения от имени своих клиентов.

Allianz в Украине владеет небольшой компанией, занимающейся страхованием имущества, в России немецкий концерн имеет долю в компании медицинского страхования. Годовая прибыть Allianz от этого бизнеса в обеих странах не превышает 30 миллионов евро по сравнению с 13,4 миллиарда евро общей прибыли концерна в 2021 году. В российских и украинских ценных бумагах вложено лишь 0,3 процента от общих инвестиций немецкого концерна, составляющих 800 миллиардов евро.

Swiss Re не будет заключать сделок с клиентами в РФ независимо от санкций

Офис Swiss Re в Лондоне

Офис Swiss Re в Лондоне

О приостановке своей деятельности в РФ также объявили Швейцарская Zurich Insurance и Swiss Re, второй по величине перестраховщик в мире. Как сообщили в Swiss Re, компания не будет заключать новых сделок с клиентами в России и Беларуси независимо от того, находятся они под санкциями или нет, а действующие сделки не будут продлены. Такое же заявление на прошлой неделе сделала третья в мире перестраховочная компания Hannover Re.

Кроме того, страховые брокеры Willis Towers Watson, Marsh и Aon покидают Россию.

Неделю назад о приостановке деятельности в России сообщил итальянский страховой концерн Generali, владеющий 38-процентной долей в российском "Ингосстрахе". Итальянцы вышли из совета директоров российской компании и закрыли свой офис в Москве.

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    Автор: Анатолий Колесников


 

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