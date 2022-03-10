 Дефолт как следствие войны и санкций: чего ждать белорусам? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 11.03.2022

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Беларусь

Дефолт как следствие войны и санкций: чего ждать белорусам?

Аналитики рейтинговых агентств прогнозируют Беларуси дефолт, в стране снижаются золотовалютные резервы, и падает курс рубля. Как это отразится на жизни белорусов?

Банкомат и купюра в 5 рублей

На фоне войны России с Украиной и ее последствий в виде беспрецедентных западных санкций от аналитиков и экономистов все чаще стали звучать заявления о возможном скором дефолте - причем как в России, так и в Беларуси, которая поддерживает российскую агрессию. Так, рейтинговые агентства Fitch и S&P 9 марта понизили кредитный рейтинг Беларуси до "CCC", зафиксировав "реальную возможность дефолта". Что вообще значит дефолт, когда его ждать в Беларуси, и как он повлияет на жизнь простых граждан - DW разбиралась с белорусскими экономистами.

Что такое дефолт?

Дефолтом в экономике называется ситуация, когда государство (или предприятие) больше не могут расплачиваться по своим долгам, выполнять долговые обязательства перед кредиторами. Как поясняет экономист Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский, для страны дефолт означает, что она больше не может выплачивать свой госдолг. 

Лев Львовский

Лев Львовский

"Ситуация дефолта чревата тем, что рейтинг государства как заемщика снижается, ему уже меньше хотят давать в долг - как минимум, пока не исправится фискальная дисциплина, или не исчезнут причины, по которым страна дошла до дефолта", - говорит экономист и дополняет, что внешние источники займа для Беларуси всегда были очень важны. Всего госдолг Беларуси составляет 58,8 млрд рублей (примерно 18 млрд долларов), на этот год запланированы выплаты в размере 10,5 млрд рублей, причем 97% из них номинированы в иностранной валюте.

Война в Украине и санкции ускоряют дефолт в Беларуси

Критериями, по которым оценивается вероятность дефолта, представитель офиса Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович называет состояние золотовалютных резервов (ЗВР), курс рубля и динамику экспорта/импорта. По его словам, в каждом из этих экономических показателей в последнее время в стране наблюдаются проблемы - ЗВР сокращается, рубль слабеет, а поток экспорта уменьшается. Среди причин - война в Украине и усиление санкций.

Алесь Алехнович

Алесь Алехнович

"ЗВР в Беларуси составляет 8,3 млрд долларов. Из них ликвидная часть в валюте, которую можно быстро использовать, - лишь 3,5 млрд долларов, и эти деньги мы уже в феврале стали тратить для удержания курса, а также погашения долгов. За февраль ЗВР уже сократились на полмиллиарда", - поясняет он.

Говоря о падении экспорта, Алехнович указывает на недавно введенные санкции ЕС против продукции из дерева, цемента, металла и резины, которые вместе с предыдущими санкциями против калия, нефти и нефтепродуктов затрагивают две трети белорусского экспорта. Еще, по словам эксперта, из-за войны просядет сотрудничество с Украиной, на которую приходится 13% экспорта, а также с Россией, где ожидается рецессия.

"В совокупности экспорт может просесть на 40%. Это значит, что в страну не будет притока валюты, не будет возможности поддержать рубль, а госпредприятия столкнутся с финансовыми трудностями и будут просить помощи у государства. В итоге ЗВР будут использоваться для поддержания курса и выплаты долгов, и в какой-то момент запасы закончатся. Чем быстрее будут происходить эти процессы, тем быстрее наступит дефолт", - объясняет экономист.

Дефолт в Беларуси может наступить через год

Отвечая на вопрос, когда в Беларуси наступит дефолт, Алесь Алехнович прогнозирует срок в 12-24 месяца: "На протяжении года существующих ЗВР хватит на погашение долгов. Плюс у государства есть возможность вручную регулировать рынок: например, запретить снимать валюту, что может помочь немного отсрочить дефолт".

Карикатура: Лукашенко подходит к банкомату, в котором - лицо Путина

Чтобы избежать дефолта, Лукашенко придется брать очередной кредит у России

В свою очередь Лев Львовский, рассуждая о сроках дефолта, говорит, что в белорусских реалиях – это, скорее, вопрос политический. "Последние два года кредиты Беларуси выдают не на рыночных условиях, где был бы важен наш статус как заемщика, а на политических - их выдает только Россия или связанные с ней структуры вроде Евразийского фонда стабилизации и развития. Большая часть нашего госдолга - это долг России, и дефолт объявлять придется тоже перед Россией. А чтобы этого не произошло нам нужны деньги от России", - говорит эксперт.

Касательно долга, который не относится к России, дефолт более чем возможен, ведь здесь Беларусь ничего не теряет, считает Львовский: "Санкции на наш долг были введены еще до войны, и сейчас тем более никто не будет давать властям Беларуси кредиты, поэтому по тем долгам можно объявить дефолт. Но, возможно, правительство будет пытаться "держать лицо" и делать все, чтобы не объявлять дефолт, учитывая, что это слово имеет негативные воспоминания у населения".

Более вероятным и более важным для Беларуси Львовский называет дефолт предприятий, а не самого государства. "Из-за санкций и общих негативных проявлений в экономике предприятия не смогут обслуживать свои долги. Это будет мощнейший удар по нашей банковской системе, потому что предприятия должны не какой-то внешней стране, а банкам внутри Беларуси. Их дефолты - это ухудшение качества активов банков, они будут иметь соответствующие эффекты на кредитную и финансовую систему", - подытоживает эксперт Центра экономических исследований BEROC.

На белорусах скажется нет сам дефолт, а кризис в экономике

Если говорить о том, как объявление дефолта отразится на жизни простых белорусов, то тут эксперты сходятся во мнении, что прямого влияния нет, ведь основной долг Беларуси - перед странами, а не гражданами. Вместе с тем экономисты отмечают, что дефолт - это последствие уже существующих проблем.

"Это вишенка на торте.  Дефолт - одно из кризисных явлений общей ситуации в экономике. На обычного человека гораздо больше влияют другие моменты - приостановка заводов, снижение выручки, снижение активности в отраслях, которые завязаны на экспорт и импорт", - говорит Львовский.

Алесь Алехнович считает, что и до дефолта в стране будет много негативных проявлений в экономике, более важных для белорусов. "Из-за санкций и войны в Украине будет сокращаться производство, а значит Беларусь ждет рост безработицы, проблемы с выплатами зарплаты или их задержка. В бюджете не будет хватать средств на поддержание инфраструктуры, медицину, дороги и школы. Как и в России, могут заморозить часть вкладов", - поясняет эксперт.

Некоторые из кризисных моментов, как говорит Алехнович, мы видим уже сейчас. "Например, IKEA прекратила деятельность в Беларуси. В итоге предприятие "Мебелаин", где работало 860 сотрудников, объявило о закрытии, потому что их основным покупателем была IKEA. Также есть большие проблемы на "Беларуськалии", где не знают, как логистически наладить поставки, и на других госпредприятиях", - говорит экономист.

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