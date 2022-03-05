 Как на жизни белорусов отразилась война в Украине | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 07.03.2022

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Беларусь

Как на жизни белорусов отразилась война в Украине

Обвал белорусского рубля, ажиотаж в магазинах и аптеках, желание покинуть страну, опасаясь худшего развития событий. Как жители Беларуси реагируют на вторжение России в Украину - у DW.

Очередь желающих купить валюту в одном из банков Бреста

Чтобы купить валюту, в Беларуси сейчас надо отстоять в очереди

В Беларуси длинные выходные, объявленные с 5 по 8 марта, поскольку Международный женский день традиционно является в стране нерабочим. Однако многие граждане страны посвящают это время отнюдь не праздничным заботам.

Купить валюту теперь непросто

Одна из главных тем для обсуждения среди жителей страны в последние дни - стремительное падение курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. "Зайчик" стал быстро обесцениваться вслед за российским рублем почти сразу же после начала военных действий в Украине.

информация о курсе продажи и покупки валют

Курс белорусского рубля заметно упал

Так, если накануне ввода российских войск в Украину по официальному курсу один евро стоил менее трех белорусских рублей, то 5 марта в некоторых банках он уже приближался к четырем. При этом во многих обменных пунктах отсутствовали как евро, так и американские доллары, а желающим купить валюту приходилось ждать тех, кто готов ее продать в банке.

По словам одного из индивидуальных предпринимателей из Бреста, валюта ему нужна, чтобы погасить кредит за поставленное оборудование. "Попытался заказать покупку 3000 евро в банке, в котором имею счет в белорусских рублях, но там заказ отклонили, - рассказал собеседник DW. - Теперь вынужден искать валюту в обменниках, но сдают ее мало: люди осознают, что курсы доллара и евро в Беларуси будут продолжать расти".

В магазинах - ажиотаж и дефицит

Поскольку купить валюту не всегда получается, многие жители Беларуси пытаются спасти рублевые сбережения от девальвации, делая запас товаров длительного хранения. Перечень продуктов привычен для такого рода ситуаций - сахар, мука, крупы и консервы. В некоторых торговых точках ажиотаж привел к тому, что продажу того же сахара и круп ограничили - не более трех килограммов в одни руки.

Покупатели в одном из белорусских магазинов

В белорусских магазинах - ажиотаж

Кроме того, покупатели в регионах отмечают, что выбор продуктов стал скудным. Это может быть связано как с ограничениями на импорт западных товаров, так и с проблемами грузоперевозок и с закрытием границ. К примеру, с прилавков стали исчезать привычные для белорусов продукты. "Я всегда покупала соль украинскую, которая лучше всего подходит для закаток: от нашей, белорусской, банки часто "взрываются". Обошла на днях магазины - так и не нашла соль из Украины", - сетует брестская пенсионерка Наталья Ивановна.

Если же импортные товары все же остаются в продаже, то цены на них теперь серьезно выросли. Речь идет как о завозных овощах и фруктах, так и электронике. Еще неделю назад iPhone 13 можно было купить за 2300 белорусских рублей, а теперь он уже стоит 3100 рублей.

С лекарствами проблем не будет?

Еще одним ходовым товаром, который позволяет хоть отчасти компенсировать падение курса нацвалюты в Беларуси, являются лекарства. В последние дни на некоторые препараты наблюдался повышенный спрос, однако в министерстве здравоохранения заверяют, что лекарств и медпрепаратов в Беларуси достаточно благодаря сформированному запасу.

"Введенные США и странами ЕС ограничения на Российскую Федерацию не касаются фармацевтической отрасли и не повлияют на поставки лекарств в Беларусь", - говорится в сообщении Минздрава. В нем также отмечается, что имеющихся остатков хватит для лекарственного обеспечения населения в течение 6-17 месяцев.

Правда, в брестских аптеках к такой информации относятся сдержанно. В некоторых из них работники меняли цены на препараты прямо на глазах журналиста DW, а при покупке препарата "Терафлю" провизор призналась, что это - последняя упаковка, а нового поступления лекарства может и не быть.

Очереди появились даже на границе

Длинные выходные и неопределенность ситуации в Беларуси из-за военных действий в соседней стране неожиданно сказались на работе пунктов пропуска на границе со странами ЕС. Это тем более удивительно, что выезд из Беларуси уже больше года ограничен из-за COVID-19, и для пересечения границы нужны серьезные основания. Так, в минувшую пятницу, 5 марта, на переходе "Мядининкай" литовская погранслужба зафиксировала увеличение числа въезжающих из Беларуси почти на 30%, а в пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе скопилось около сотни автомобилей.

Погранпереход Брест

Погранпереход "Брест"

Как свидетельствуют очевидцы, среди тех, кто покидал страну, было немало мужчин - граждан Беларуси, которые потенциально могли попасть под воинский призыв в связи с событиями в Украине. Между тем в министерстве обороны Беларуси опровергли наличие планов мобилизации. Были на погранпереходе в Бресте и те, кто решил уехать всей семьей, получив предложение от иностранных работодателей. Супруги из Минска занятые в IT-сфере, рассказали, что теперь намерены продолжить работу в Польше. Глава семьи Сергей считает, что там она будет в большей безопасности, чем сейчас на родине.

Тенденцию, которая указывает на намерения белорусов сменить место жительства, подтверждает и тот факт, что в данный момент сильно загружены нотариусы, оформляющие необходимые документы. Многие из уезжающих берут с собой домашних питомцев, что привело к тому, что в ветеринарных клиниках возник дефицит чипов. Как стало известно DW, в госветлечебницах чипирование животных сейчас прекращено, а в частных чипов осталось немного. При этом нет никакой гарантии, что их завезут в Беларусь снова.

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    Автор: Янина Мороз


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