Одиннадцатый день войны в Украине: главные события

На одиннадцатый день войны, которую Россия развязала на территории Украины, российские части продолжали вести боевые действия, стараясь закрепить позиции на южных и продвинуться на других рубежах. В утренней информационной сводке Генштаб ВСУ сообщил в воскресенье, 6 марта, что вторгнувшиеся войска РФ "сосредоточили основные усилия на попытке оцепления городов Киев, Харьков, Чернигов, Николаев и на выходе к административным границам Луганской и Донецкой областей для создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом". В Мариуполе сорвалась вторая попытка вывести мирных жителей осажденного российскими войсками города по гуманитарному коридору.

Срыв эвакуации в Мариуполе

Предполагалось, что начиная с 10.00 и до 19.00 местного времени будет действовать режим прекращения огня, в 12.00 должна была начаться эвакуация. По данным Международного Комитета Красного Креста (МККК), из Мариуполя должны были быть эвакуированы около 200 тысяч человек. Второй день подряд это не удалось сделать из-за нарушенного перемирия, в чем обе стороны конфликта обвинили друг друга. Неудачные попытки вчера и сегодня показали, что между сторонами нет детально проработанного и действующего соглашения, заявили в МККК.

Утром того же дня конфликт вокруг Украины обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, Эрдоган призвал в срочном порядке обеспечить всеобщее прекращение огня в Украине и сделать необходимые шаги для открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения. Путин в ответ заявил, что приостановка "спецоперации" РФ в Украине возможна "только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России".

Подготовка нападения на Одессу

В утреннем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский говорил о подготовке российского нападения и бомбардировки Одессы. Он также призвал россиян к антивоенным протестам, перейдя для этого с украинского на русский язык. Антивоенные протесты в РФ в воскресенье, 6 марта, действительно состоялись, к концу дня число задержанных достигло, по разным данным, от трех до пяти тысяч человек. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", задержания протестующих проводились в 63 российских городах. Позже вечером Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с возможным нападением на Одессу.

Генштаб ВСУ объявил о запуске сайта Интернационального легиона обороны Украины, призвав иностранных граждан вступать в него, чтобы "бороться за мир и демократию в Европе". Зеленский в новом видеообращении сообщил о разрушении аэропорта после ракетного обстрела Винницы и вновь попросил страны Запада закрыть небо над Украиной. В свою очередь, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в Виннице была уничтожена база ВВС Украины, кроме того, готовятся "высокоточные удары" по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.

Москва грозит вовлечением в конфликт другим странам

Конашенков также пригрозил, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт. Минобороны РФ известно "об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны", привел слова Конашенкова "Интерфакс". В тот же день власти Польши опровергли информацию о намерении передать Украине истребители МИГ-29 советского производства, находящиеся на вооружении ВВС Польши. Однако ближе к вечеру американский телеканал CBS сообщил со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена, что США дают "зеленый свет" на то, чтобы Польша передала Украине эти военные самолеты.

Тем временем количество украинских беженцев, стремящихся покинуть зону боевых действий, продолжало расти. По данным ООН, к пятнице Украину покинули более 1,3 млн человек. Власти Польши сообщили, что в страну уже прибыл почти миллион беженцев. В свою очередь, российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что в Россию "из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 163 тысяч человек".

В этот же день в Германии, Бельгии, Казахстане прошли массовые акции протеста против российской агрессии в Украине.

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